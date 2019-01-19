Yarıyıl tatilinde eğlenmeye hazır olun

BUGÜN NELER OLDU

Yarıyıl tatili geldi çattı. Çocuklar beklenti içinde, gezmek, eğlenmek istiyorlar. Aileler ise 15 gün evde ne yapacağız diye kara kara düşünüyor. Çocukları oyalamak kolay değil tabii. Biz de sizin işinizi kolaylaştırmak için yarıyıl tatilindeki etkinliklerden beğendiklerimizi seçtik. İçlerinde ücretli olanlar da var ücretsiz de. Çocuğunuzun beğenilerine göre kendinize bir plan yapıp onunla birlikte siz de eğlenebilirsiniz.BKM Mutfak, Sevimli Dostlar müzikli çocuk oyunuyla yarıyıl tatilinde Türkiye'yi dolaşacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kıbrıs'ta çocuklarla buluşacak olan oyun onlara kendine yetebilen ve güvenen bir insan olmayı öğretecek. Sevimli Dostlar, okul öncesi çocuklar için hayatı kolaylaştıran temel alışkanlıklar üzerine odaklanan eğitici ve öğretici içerikleri ile öncelikle anne- babaların ve öğretmenlerin de beğenisini topluyor. Ailece izleyebileceğiniz oyun eğlenceli müzik ve danslarıyla size unutulmaz anılar bırakacak.Yarıyıl tatili boyunca her gün, birbirinden şahane atölyelerle Capacity'de olacak. 19 Ocak-3 Şubat tarihleri boyunca tekstilden mutfağa, sanat ve tasarımdan minyatüre kadar birçok atölyede, yeteneğinin farkına varacağın, bolca eğleneceğin, yeni arkadaşlıklar edineceğin keyifli bir ortam seni bekliyor.Çocuk Sanat Festivali, 31 Ocak- 03 Şubat tarihleri arasında Zorlu PSM'de gerçekleşecek. 3-15 yaş arası çocukların aileleriyle birlikte katılabilecekleri festivalde, resimden müziğe, mozaikten dramaya, animasyondan karikatüre, fotoğrafçılıktan uçurtma yapımına, dijital sanattan kodlamaya kadar pekçok atölye var.Görme, işitme ve bedensel engelli çocuklar için beden perküsyonu, atölyeler ve film gösterimleri gibi farklı etkinlikler de yer alacak. Ebeveynleri de birçok sürpriz söyleşiler bekliyor.Eti Çocuk Tiyatrosu, Kırmızı Başlıklı Kız oyunu ile 19-20-21- 22 Ocak tarihlerinde Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde, 26-27 Ocak'ta Ataşehir Belediyesi Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde, 28-29-30-31 Ocak'ta Bakırköy Yunus Emre Kültür Merkezi Müşfik Kenter Sahnesi'nde ve 02-03 Şubat tarihlerinde Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi'nde sahne alacak.İstanbul Modern, 21 Ocak-1 Şubat 2019 yarıyıl tatilinde 7-12 yaş arası çocuklara yönelik sanat dolu, hem eğlenceli hem de öğretici bir dizi atölye programı hazırladı. Çocuklar müze uzmanlarıyla sanatı yorumlamaya çalışırken, kendi sanatsal üretimlerini de gerçekleştiriyorlar.Foto kolaj, gölge atölyesi, dans eden resimler, çamurdan heykeller, geleceğin mimarları, baskı atölyesi, linol baskılar, kumaştan resimler ve daha pek çok atölye programı yarıyıl tatilinde çocukları bekliyor.Akbank Sanat, yarıyıl tatili için özel bir program hazırladı. Eğlenceli ve yaratıcı atölye çalışmalarının yanı sıra, Akbank Sanat Çocuk Tiyatro'sunun Goril oyunu ve çocuklar için yaratıcı dans dersleri ile miniklere tatil boyunca keyifli anlar yaşatacak.Kanyon 19 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında çocuklara bol seçenekli etkinlikler sunuyor. Çocuklar, Fuat Ergin ile Rap Atölyesi'ne katılarak şarkı sözü yazmayı ve bu şarkı sözlerini rap şarkılara dönüştürmeyi öğrenirken, SWEATERS uygulaması iş birliğinde gerçekleşecek atölyelere katılarak spor yapma imkânı bulacaklar.UNIQ İstanbul, yarıyıl tatilinin en iddialı mekânlarından. Dileyene buz pisti UNIQ Winter Tales, dileyene ağaçların üzerinde macera sunan Xtrem Aventures parkı, dileyene matematiği en zevkli haliyle sunan serginin yer aldığı The Zone, dileyene dünyaca ünlü gösteri Underwater Paradise. Pek çok çocuk atölyesi ve tiyatro oyunu da çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor.