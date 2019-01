Aslında aynı takımdayız anne

BUGÜN NELER OLDU

Hamileyken ettiğim en büyük dualardan biri kızımın yemek yiyen bir çocuk olmasıydı. Ben pek iştahsız bir çocuktum ve babamla annemin kaşıkla peşimden koştuğu anları dün gibi hatırlıyorum. Bu kaderi paylaşmak istemediğim için kızım iştahlı bir çocuk olmalıydı. Duam tuttu. Eylül sorunsuz yemek yiyen bir çocuk oldu. Taa ki, iki yaşını henüz geçtiği şu günlere kadar.Artık ona yemek yedirirken farklı çözümler bulmam gerekiyor. Anlık uydurduğum hikâyeleri yazsam ödül alabilirim. Ne yazık ki yemek bittikten sonra ben hiçbirini hatırlamıyorum.O ise bir sonraki öğün hatırlatarak devamını istiyor. Bildiğimiz oyunların dışına çıkıyor, tabağı da kaşığı da konuşturuyorum. Durmadan konuşmam sorularına anında cevap vermem gerekiyor. Çok yoruluyorum. Uyuturken de bir alışkanlık kazandırmaya çalışırken de yeni yöntemler bulmam gerekiyor.Sanırım çocuk yetiştirirken karşılaşacağımız sorunlar sonsuz. Büyüyen sadece çocuklarımız değil.Biz yetişkinlerde bu süreçte olgunlaşıyor, insana dair yeni tecrübeler ediniyoruz. İşte bu noktada biraz yardım almak, yaşayacağımız durumlardan önce fikir edinmek iyi bir çözüm oluyor.Benim yardımıma genelde kitaplar yetişiyor.Bu hafta size önereceğim kitaplar da tam da bu tür anlar için ailelere yol gösterip replikler veriyor.Turkuvaz Kitap'tan çıkan Yemeyeceğim İşte!, Her şeyi İsterim, Kral Benim!, Küçük Kardeş İstemiyorum!, Kendi Yatağımda Uyuyacağım! serisinden bahsediyorum.İtalya'nın ödüllü gelişim psikoloğu ve çok satan yazarı Alberto Pellai'nin pedagog ve psikolog Barbara Tamborini ile birlikte yazdığı bir seri. Dört kitaptan oluşuyor ve üç-altı yaş grubuna hitap ediyor. Bu yaş grubundaki çocukların yaşadığı kaprisler, küçük kardeş istememek, yemek seçmek, kendi yatağında yatmayı reddetmek gibi sorunları ele alıyor.Çocuklara büyüklerin okuması için yazılmış kafiyeli bir şiir bölümü de var dört kitapta. Şiirleri, anne babalar için hazırlanmış tavsiyeler bölümü izliyor. Bu tavsiyeler anne babaların, çocuklarının düşünce biçimini daha iyi anlamalarını ve böylelikle onlarla daha doğru iletişim kurmalarını sağlamayı hedefliyor. Bu sorunları ortadan kaldırmak için etkinlik önerilerinde de bulunuyor.Yazarların "Büyümek, birlikte kazanılacak bir mücadele" cümlesi beni ilk anda fethetti.Serinin adı da Ne Zormuş Büyümek. Çocuğunuzla birlikte büyürken her iki taraf da kendi zorluğunu duyumsuyor. Büyümek mi daha zor büyütürken büyümek mi? karmaşık sorular. Ancak kitaptaki şu not çocuğumuzla birer müttefik olduğumuzun farkına varmamızı sağlıyor: "Birbirinizin müttefiki olmanız gerekir. İkimiz de kendi yataklarımızda uyumayı birlikte başarmalıyız!Farklı lezzetler tatmayı öğrenelim. Odanın derli toplu olması için yardımına ihtiyacım var. İşte bu seriyi oluşturan kitaplar, yavrunuza onun 'büyüme mücadelesinde' yanında olduğunuzu anlaması için bir rehber (ve doğru seçilmiş sözcükler) sunuyor. Eğer yavrunuzun mücadelesi büyümekse, sizinki de onu bekleyen yeniliklerin bilincine varmasını sağlamak olacaktır." Kitabın çizimleri bir harika. Çocuğunuzun ilk anda ilgisini çekiyor. Çocuk kitabı görünümlü olsa da aslında aileler için bir rehber. Kitapların arkasındaki tavsiyeler, kafanızdaki soruları çözmenize yardım ediyor. Etkinlikler ise kurtarıcınız olabilir.