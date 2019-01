Erkeklerde olan beyin bizde de var

BUGÜN NELER OLDU

Her şey teknolojiye meraklı üç gencin kurduğu bir WhatsApp grubuyla başladı.Onlar bu grup sayesinde meraklarını paylaştılar, ortak noktalarını buldular. Şimdi ise 17 kişilik takım, dünyanın en prestijli robot yarışmasına katılmaya hak kazandı. Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyan 17 kız öğrenci, 24-27 Mart tarihleri arasında New York'ta düzenlenecek uluslararası temalı robot yarışması olan First Robotics Competition (FRC)'a katılacak. Bu yılın teması Deep Space, yani uzay. Yarışmaya katılan 37 takım arasından Techtolia takımı olarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek tek amaçları.Tamamı kız öğrencilerden oluşan takıma altı hafta süre verildi. Hedef büyük... Uzayda kargo taşıyabilecek bir robot geliştirecekler. İşin ucunda para değil prestij ödülü var. Yarışma bir robotun çok daha ötesinde. İleride onlara rakip olacak diğer takımlarla bile dostluk ilişkileri kurmaları isteniyor. Suriyeli öğrencilere ders verip, sosyal sorumluluklarını yerine getirmeleri bir diğer şart. Hem mekanik hem psikolojik bir sürecin tam ortasındalar. 17 pırıl pırıl genç kız heyecanlarını, meraklarını ve bu süreçte ne yaşadıklarını bizlerle paylaştı. Bir kez daha kadınların da her alanda ne kadar başarılı olabileceğini gösterdiler.Duyarlı profesyonellik ön planda. Birkaç takımla bir araya gelip neler yapabileceğimize dair kafa yorduk. Fikir alışverişi yapıyoruz.İleride belki rakip olacağız ya da ittifak kuracağız. Yarışmada belli olacak. Hem kıran kırana bir mücadele hem de ortak bir çalışma var.Üsküdar Belediyesi Gençlik Merkezi'nde Suriyeli çocuklara ders veriyoruz. Bir grup çocukları oynatırken, diğer grup ders çalıştırıyor. Çocukların gözlerinin içi gülüyor. Çünkü yabancısınız, onlarla ilgileniyorsunuz.Sonuçta ülkelerinde savaş var ve yaşadıkları kolay değil.Oraya ülkemize has şeyler götürmek istiyoruz. Tahta kaşığın bizim kültürümüzde önemli bir yeri var. Tahta kaşıkların üzerine çeşitli desenler çizerek hediye edeceğiz.Hocalarımızın başını yedik. Müdürümüz Prof. Dr. Aşkın Asan bize çok yardımcı oldu. Türkiye Demokrasi Platformu üyesi İshak İbrahimzadeh ana sponsorumuz olarak çok destek oldu. Siz bir şeyler yaptığınızda insanlar destek olmak istiyorlar. Bazen reddedildik. Baktık bizi oyalıyorlar, kapılarına gittik. Yarışma bunu bizden bekliyor.Beyin fırtınasıyla geçiyor. Bulduğumuz fikirleri çeşitli araştırmalarla destekliyoruz. İnsanlarla iletişime geçip ziyaret ediyoruz.Teknik ekip yazılım, mekanik ve elektronik olarak üçe ayrılıyor. Mekanik ekip robotun tasarımını yapıyor. Elektronik süreçte kabloların uzunlukları ve kablolar arası parçalar ayarlanıp deneniyor. Robot bittikten sonra mekanikler üzerine yerleştiriliyor. Yazılımdaki arkadaşlar robotun görevlerini tanımlıyor. Hepimiz birbirimizin bilgisine sahibiz ve yardımlaşıyoruz.Ama birbirimizin işine asla karışmıyoruz.Görevi uzayda kargo taşımak.Kum fırtınalarının olduğu zorlu doğa şartlarında top şeklinde bir kargoyu bir yerden bir yere bırakacak.Çok yüksek engelleri aşacak.Kısa boylu ve basamak çıkabilen bir robot olacak. Uzun olmamalı çünkü dengeyi kuramaz.Pistonlarla kendini kaldırıp, bir kolla kendini basamağa doğru çekecek.- Okulda kurulan atölye size ne yönden fayda sağlıyor?- M.Ç: Makine mühendisliği hayalim ama yapım müsait olmayabilir. Gidip bir tamircinin yanında çalışamıyorum, burada deniyorum. İçerideki aletlerin birçoğunu kız olduğum için hiç görmemiştim. Benim için büyük bir tecrübe oluyor.- Prof. Dr. Aşkın Asan: Orası müdür için bir dinlenme odasıydı, biz çocuklara atölye yaptık. Her gün onları orada görmek benim için heyecan verici.- Y.H: Atölye ikinci evimiz gibi. Her detayını kendimiz hazırladık.- Zor değil mi hem dersler hem yarışma?- Y.H: Elektronik mühendisi olmak istiyorum.Atölyede ilgili uğraşlar veriyorum. Böylece hem mesleğime ulaşma hem de üniversiteye hazırlanma isteğim artıyor.- M.Ç: Beyin jimnastiği gibi bir şey. Bu bizim ısınma turumuz. Derse oturunca konular kafaya daha rahat giriyor. Diğer öğrencilere fark bile atıyoruz.- Diğer takımlar sizin sırf kızlardan oluşan bir takım olmanıza ne diyor?- M.Ç: "İşin içinde mekanik var nasıl yapıyorsunuz?" diyorlar. Yapamayacağımızı iddia eder şekilde tuhaf karşılayanlar da oldu.Onlarda olan beyin bizde de var. Onlar yapıyorsa biz de yaparız. "Robotu nasıl kaldıracaksınız kız başınıza?" diyorlar. Biz burada birbirimizi bile kaldırıyoruz.