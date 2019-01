İş stresli bu mekanlar keyifli

BUGÜN NELER OLDU

Bir mekana sadece lezzetli yemekler yemek için gitmeyiz. Bazen bilgisayarımızı açıp çalışmak isteriz bazen de kahvemizi içip dinlenmek... Peki ama bunun için nerelere mi gitmeliyiz. İş dünyasının başarılı ve yoğun isimlerine hem lezzet duraklarını hem de dinlenmek için gittikleri mekanları sordum... Bakın iş düyasının bilinen isimleri nerelerde nefes alıyor, yorgunluk atıyor..."Gaziantepliyim dolayısıyla gastronomiyle ilgiliyim. Çok yoğun tempolu ve stresli zamanlarımda gitmeyi sevdiğim çok özel mekânlar bulunuyor. Ulus Sunset'te suşi yemeği çok seviyorum. Kuruçeşme'deki Aşşk Kahve'nin manzarası ve bahçesi çok keyifli. Yemekleri, tatlıları ve kokteylleri ile yazın favori mekânlarımdan biri. Denizin üstünde ister yemeğinizi yiyin ister bir şeyler içerek Boğaz'ın keyfini çıkartın. Aşşk Kahve ortamıyla beni işin stresinden kurtarıyor. Balık yemeği severim, bu konuda favori mekânım Kuruçeşme Mavi Balık Restoran. Hem Boğaz'ın hemen kenarında hem de mevsimlik taze balık çeşitlerini burada her zaman bulabiliyorsunuz...""Şu aralar işlerimiz ve dahil olduğum sosyal sorumluluk projelerim o kadar yoğun ki dinlenmeye çok ihtiyacımız olsa bile vaktimiz olmuyor çoğu zaman... Yine de fırsat buldukça Pera Palace Hotel'inde İlham Gencer eşliğinde çay saatinde dinlenmeyi seviyorum. İnsan hem ruhen hem fiziken dinleniyor. Yurt dışında ise koşturmacadan saatler yetmiyor bazen ve bir an önce işleri halledip dönmek istiyor insan.""Yoğun iş yaşamını, keyifli mekânlarda sevdiğimiz insanlarla dengelemek çok önemli. İstanbul'da mutlu olduğum mekânların başında Asmalımescit'teki 9 Ece Aksoy geliyor. Burada 'domatese kar yağdı' ve yaprak sarmayı seviyorum. Lezzetli yemeklerin yanında rahat ortamı da beni mutlu hissettiriyor. Bunun yanında, Zorlu Center'daki Cantinery de sevdiğim mekânlardan. Steak tartarı tavsiye ederim. Emirgan'da bulunan MSA'nın da servisini ve yemeklerini beğeniyorum. Teşvikiye'deki Sixty Beans Coffee, Nişantaşı'na gittiğimde uğradığım yerlerden.""Temel ihtiyaçlarımızdan olan yemek, ustalar tarafından özenle yapıldığında, zevkle sunulduğunda, sadece karın doyuran değil, ruhu da besleyen bir eyleme dönüşüyor. Eşimle birlikte birkaç favori İstanbul mekanımız var. Araka, Neolokal, Aida Vino e Cucina ve Cuma. Stresli bir gününün sonrasında eşimle bu mekanlardan birinde yemek yiyerek günü pozitife çevirmek mümkün benim için. İstediğim sıklıkta gidemesem de, iyi bir masaj uygulayan gevşetici ortamlar da oldukça rahatlatıcı oluyor. Çukurcuma Hamamı (1831) ve Beykoz'da Matsu Spa beni toparlayan rahatlatan favori mekanlarım.""En sevdiğim mekanlardan biri Emirgan'daki MSA'nın restoranı. Mekan hem lokasyonu, hem dekorasyonu, hem de servisi açısından rahatlatıcı bir ortama sahip. Yemeklerinin lezzeti ve kalitesi de düşünülünce çok kolay müdavimi olunuyor. Yine şehir koşturmacasından birkaç adımda kopabileceğiniz bir mekan olarak Yeniköy Kahvesi favori durağım. Caddeden özellikle gizlenmiş gibi bir konumu var. Yazın ağaçların altında, kışın şömine başında çayınızı kahvenizi yudumlayabileceğiniz bir yer. Çalışmak deyince konu verimli olmaya geliyor ve bu konuda en başarılı mekan bence Starbucks Bebek.""Türkiye'nin en hızlı büyüyen startup'ının bir parçası olmak dinlenmeye zaman bırakmıyor. Ama tabii kafamı dağıtmak için, rutin olarak Le Meridien Spa and Gym'de spor yapıyorum. Emirgan ve Rumelihisarı'nda sahilde tek başıma yürümek dinlendirici oluyor. Sade Kahve'de kahvaltı etmek en sevdiğim hafta sonu aktivitelerinden. Genellikle arkadaş sohbetleri ve iyi yemek için İskele Balık Rumeli Hisarı'nı tercih ediyorum. Her gün 10 dakikalık YouTube'dan meditasyon seanslarımı aksatmamaya çalışıyorum. Genelde evde olduğum zamanlarda eski komedi dizilerini izliyorum.""Günün stresine en iyi gelen şey kahve bence, benim favorim Petra Roasting. İyi yemek yemeye meraklı olduğum için gün içinde yemek molası bana iyi geliyor. Favori mekanlarım Fire Room, Sushimoto, Delmare ve Balıkçı Abdullah. Ayrıca uzun ve yorucu günün ardından enerji toplamak için üşenmeyip Bayrampaşa'daki Rumeli Tulumba Tatlıcısı'na gidebilirim. Bana iyi gelen önemli şeylerden biri de pistte hızlı araç kullanmak ve kickboks yapmak.""Yıllardır en sevdiğim yemek mekanlarının başında Adana il Sınırı gelir. Yorucu bir günün sonunda yalnız gitsem bile stres atmak için artık aile gibi olduğumuz sahibi ve personeli ile laflamak keyifli oluyor. Kirvem Ocakbaşı ise rahat ettiğim başka bir mekan. Memleketim Antakya ise hafta sonları birkaç günlüğüne bile gittiğim, sevdiklerimle stresimi attığım en önemli yerlerden. Zekeriyaköy Starbucks ise kısa kaçamaklar için evime de yakın olan kafa dinleme yerim. Ayrıca yorucu, uzun seyahatlerden sonra, kendimle baş başa kalmak istediğimde buzukimi çalarım, söylerim. Oğlum Pars ise en kızgın, mutsuz, yorgun anlarımda bile bana her şeyi unutturan tek şey.""Backyard'da kahvemi alıp çalışmak beni her zaman çok rahatlatır. Sakinliği ve sosyal odaklı insan kitlesiyle çalışma gücümü artıran, motive eden bir mekan. Papermoon, Gina, Da Mario, Karaköy Balıkçısı, Sur Balık öğle ve akşam yemeklerinde en rahat ettiğim restoranlar. Restoranlarla duygusal bağa çok önem veririm. Genellikle kendimi rahat hissettiğim yerleri tercih ederim. MENDEL'S Chocolatier; motivasyon ve mutluluk istediğimde aklıma ilk gelen yer burası. Kadıköy'de Baylan; eski ve nostaljik haliyle zaman zaman ilham almak için uğradığım, çok sevdiğim yerlerden birisi.""Evimin terasında inşa ettiğim ve ismini 24 Plus koyduğum bir mekan var. Burası dostlarımı ağırladığım, dünyanın çeşitli yerlerinden getirdiğim lezzetleri deneyimlediğimiz yer oldu. Dinlenmek için kimi zaman bir günlüğüne de olsa Bodrum'a gitmeyi tercih ediyorum. Bahçede çimlere basmak bana her zaman iyi geliyor. Köpeğimiz Vanilya da bizimleyse hem çalışmak hem de eğlenmek için ortam hazırdır benim için. Lokal balıkçım Yalıkavak Eskiyer Restaurant'ta oturduğum zaman ise hayat durur. Artık, Erkan Usta'nın lezzetleri başroldedir. Kayak ise en büyük tutkularım arasında. Eşim Pınar'ın dünya mutfağını keşfettiği yeni lezzet deneyimlerini tatmaktan asla vazgeçmem.""Ofis dışındaysam La Petite Maison'da yemek yiyip toplantı yapmayı seviyorum. Özellikle antrikot yiyorum. Bursa'da şarküteri konsepti olan Pavilor Çiftliği'nde çalışmayı seviyorum. Özellikle kokoreç madalyonu çok başarılı. Bu mekanın bana uğurlu geldiğine inanıyorum.""Haftanın bazı günleri şirket dışından çalışmayı tercih ediyorum, şirket ortamının dışında çalışabilmek hem daha dinlendirici hem de daha yaratıcı olmamı sağlıyor. Bu anlamda tercih ettiğim birkaç mekan var. Mesela Magoda Cafe Nişantaşı. Burası eğer güne erken başladıysam sabah kahvemi içip ufak bir snack kahvaltı eşliğinde çalışabildiğim bazen mini görüşmelerimi yaptığım, ev sıcaklığında tatlı bir dükkan. Oradan çıkıp geçtiğim ikinci mekansa yine Nişantaşı'nda Milano Gourmet. Burada da gün boyu rahatlıkla çalışabiliyorum. Zaman zaman misafirlerimi de burada ağırlıyor, yemekli toplantılar yapıyorum. Menüdeki her şey çok lezzetli, avokado carpaccio ve levrek carpaccio başka yerde yemediğim lezzetlerden. Eğer acı ve sarımsakla aranız iyiyse karidesli linguini de İtalya'yı aratmayacak lezzette."