Modakazanı

Misela, Mehry Mu, Manu Atelier... İlk aklıma gelenler. Ama her geçen gün yeni bir tasarım çanta markası kendisini ispat ediyor. Central Saint Nartins mezunu Zeynep Gürsoy'un markası Tara Folks da bu markalardan biri. Ürünleri Galerie Lafayette'te de satılmaya başlandı.Dünyada moda tasarımcılarının gerçekten de giydirmek için sıraya giydiği isimler varsa emin olun bunlar kesinlikle kraliyet üyeleri. Mavi kanlıları giydirmek, onların giyim tüyolarını paylaşmak moda dünyasında her zaman popüler... Mesela Monaco Prensi Albert'in ikizleri Gabriella ve Jacques gibi... Geçtiğimiz günlerde aileleriyle New York'a tatile giden küçük kraliyet ailesi üyelerini giydirmek için şimdiden tasarımcılar sıraya girmişler bile...Bizler moda haftası konseptine yeni yeni alışmaya çalışırken dünya bambaşka trendlerin peşinden koşuyor. Gelecek ay Los Angeles'ta yapılacak olan ilk Vegan Moda Haftası da bunun bir ispatı. Coach, Burberry, Diane von Furstenberg ve Michael Kors'un koleksiyonlarında gerçek kürk kullanmayacaklarını açıklamaları da moda dünyasında trendlerin yön değiştirmesini sağladı. 300 büyük marka tiftik keçisi yününden yapılmış bir ürün satmayacaklarını açıkladı.