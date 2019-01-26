Müziğin hayal tacirleriyle imtihanı

BUGÜN NELER OLDU

2017'de tarihin en büyük festival dolandırıcılığına tanık olmuştuk. Birkaç gün önce Netflix'te izlediğim Fyre: Festival Fiyaskosu adlı belgesel bu skandalı konu alıyordu. Özellikle de festivalin daha ortada sadece ismi varken sosyal medyada pazarlanmaya başlanan hayal dünyasını ele alışı çok çarpıcıydı. Yeni nesil girişimci Billy McFarland ve hip hop yıldızı Ja Rule son 10 yılın en büyük partisini gerçekleştirmek için yola çıkar. Bahamalar'da jetlerle gelinen özel bir adada ünlü DJ'lerin, grupların sahne alacağı bir festival... Lüks konaklama, ünlü şeflerin hazırladığı yemekler... Instagram ve Twitter fenomenleri, Bella Hadid, Hailey Baldwin gibi top modeller aylar öncesinden sosyal medya hesaplarından festivalin pazarlamasını yapmaya başlar. Turkuvaz sularda salınan lüks yatlarda ellerinde renkli kokteyllerle festival katılımcılarını nelerin beklediğinin özetini geçerler. Tabii bilet fiyatları binlerce dolardır. Kısa sürede de tükenir. Festival zamanı gelip çattığında adaya gelenler acı gerçekle karşı karşıya kalır. Lüks diye pazarlanan, Matthew Kasırgası'ndan arta kalan yardım çadırlarıdır. Ortada ne DJ'ler ne de top modeller vardır. Açılan davaya bakan yargıcın 'seri bir sahtekar' olarak nitelendirdiği McFarland ekim ayında altı yıl hapis cezasına çarptırılır.Fyre skandalının en çok tartışılan yönlerinden biri sosyal medyanın bu fiyaskoda oynadığı rol oldu. Sosyal medya fenomenleri para karşılığı hayali bir festivali pazarladı, festivalin etkileşimi yüz milyonlara ulaştı. Sosyal medyaya göre son yılların en havalı partisiydi söz konusu olan. Sonuç ise tam bir fiyasko oldu. Belgeseli izlerken aklıma iki ay önce okuduğum bir başka haber geldi. Bu kez başrolde ABD'li pop-metal grubu Threatin var. Adı sanı bilinmeyen grup İngiltere'de turneye çıkma şansı elde ediyor. Nasıl mı? Anlatalım. Threatin'ın menajeri grubun İngiltere konser vermek istediği mekanların yöneticilerine ulaşır. Yöneticiler grubu sosyal medyadan araştırır. YouTube videolarının altında binlerce like, sayısız yorum vardır. Facebook sayfasındaki hayranlar ise grubun İngiltere'ye gelmesini sabırsızlıkla beklemektedir. Hemen anlaşmalar imzalanır. Ama ilk konserde salonda sadece üç kişi vardır. Gerçekler kısa sürede ortaya çıkar. Facebook'taki hayranlar sahtedir. Grubun internet sitesi, plak şirketi, çalıştığı menajerlik firmasının sayfaları da sahtedir. Konser görüntülerindeki coşkulu kalabalığı da stok görüntülerden aldıkları anlaşılır. Turne iptal edilir. Grubun kurucusu Jered Threatin'ın açıklaması ise hayli anlamlıdır: "Müziğimiz gerçek imajımız sahte."İstanbul'un en popüler kulüplerinden biri. Saatler 22.00'yi gösterdiği sırada loş ortama alışan gözler ışıkların açılmasıyla kamaşıyor. Kulüpteki bir metrelik standın üzerine çıkan Serhat Gönüllü, kalabalığa sesleniyor. "Hazır mısınız?" Yanıt gecikmiyor: "Hazırız!" Gönüllü, elindeki darbukayı çalmaya başlıyor. Bütün kulüp hipnotize olmuş şekilde dans etmeye başlıyor. Üç yaşında darbuka çalmayı öğrenen Gönüllü, haftanın altı günü, müzik direktörlüğünü de üstlendiği kulüpte şovunu gerçekleştiriyor. Gönüllü, aslında Latin perküsyonist. Darbuka sevgisi ise bambaşka. Sohbetimiz sürerken "Şu an karşımda tam altı darbuka var" diyor. Şovunun bu kadar ilgi görmesinin sırrını ise işini severek yapması olarak açıklıyor.