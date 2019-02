7/24 şehirde yaşam

BUGÜN NELER OLDU

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, başrollerini Devrim Yakut ve Bihter Dinçel'in paylaştığı zamanda bir yolculuk hikayesini anlatan Manik Atak tiyatro oyunu ekim ayında prömiyer yapmıştı. Barış Dinçel'in yönettiği oyun, seyirciyle buluşmaya tüm hızıyla devam ediyor. 22 Şubat saat 20.30'da Kozyatağı Kültür Merkezi'nde tekrar sahnelenecek olan oyun, iki kadının hayatlarının nasıl kesiştiğini ele alıyor.İki kadın da kim olduklarını biliyor fakat henüz birbirlerini tanımıyorlardır. İkisi de tuhaf şeyler olabileceğini ihtimallerine dahil etmişlerdir. Ama dakikalar ilerledikçe bu karşılaşmanın, sebebini aşan, manik bir karnavala dönüşeceğini asla tahmin etmezler. Yeri, saati ve sebebi belli olan bu karşılaşma onlara tesadüf gibi gelir ama aslında her şey bir plan dahilindedir.Özge Özberk ve Kubilay Penbeklioğlu'nun oynadığı Açık Aile tiyatro oyunu bu akşam saat 20.30'da Sahne Maslak'ta. Bilet 66 TL. Hakan Yılmaz, Ebru Cündübeyoğlu ve Volkan Aktan'ın oynadığı Ölün Bizi Ayırana Dek yarın saat 20.00'de Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Bilet 89.75 TL. Deniz Madanoğlu'nun yazdığı, Pınar Çağlar Gençtürk'ün yönettiği Yan Rol, bu akşam saat 19.00'da ikincikat sahnesinde olacak. Bilet 45 TL.Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi bugün saat 17.00'de taco atölyesi düzenliyor. Birbirinden lezzetli Meksika yemeklerinin öğretileceği atölye yaklaşık dört saat sürecek. Chili con carne taco, guacamole sos, buritto, ekşi krema, elmalı salsa ve churros yapım tekniklerini öğreneceksiniz. Bilet 200 TL.İtalyan Gibi Pişir atölyesi bugün Zorlu Center Eataly mutfaklarında düzenlenecek. İtalyan mutfağına dair otantik pişirme tekniklerini öğreneceğiniz atölye saat 19.00'da başlayacak. Balkabağı çorbası tarifini öğreneceğiniz, başlangıç lezzetlerinden ilki olacak. Bilet 225 TL.operaBirbrinden ünlü opera ve sanatçıları ağırlayan New York Metropolitan Operası, Carmen ile Akmerkez CinemaPink'te olacak. Yani Carmen, New- York'ta oynanacak ve canlı yayınla saat 20.55'te İstanbullu izleyiciyle buluşacak. Fransız yazar Prosper Merimee'nin hikayesinden uyarlanan dünyaca ünlü opera İspanya'da yaşanan bir aşk öyküsünü konu alıyor. Dört perdelik opera, Don Jose adlı bir muhafız çavuşunun, Carmen adında bir çingene kızına olan ihtiraslı aşkını ve bu aşkın cinayetle biten sonunu anlatıyor. Bilet 100 TL.Beyoğlu'ndaki Yapı Kredi Kültür Sanat'ın birinci katında bulunan Yapı Kredi Müzesi, kendi koleksiyonundaki tombaklardan yola çıkarak hazırladığı ve T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı ortaklığıyla açtığı Tombak: Altından Süzülen Zarafet sergisiyle, Osmanlıların unutulmuş bir sanat dalını ve gizli kalmış bir hazineyi tarih ve sanat meraklılarıyla buluşturuyor. Sergiyi 28 Nisan'a kadar gezebilirsiniz.Osmanlı İmparatorluğu'nda 16. yüzyılda altın çağına ulaşmış ancak günümüzde artık icra edilmeyen tombak sanatının en nadide örnekleri yer alıyor. Sergi Sofra ve Yemek Sunumu, Su Temizlik ve Güzel Koku, Giyim Kuşamda Tombak, Osmanlı'nın Altın Ordusu ve Işığın Kaynağı başlıkları altında toplamda beş bölümden oluşuyor. Altınla kaplanan ve tombak olarak adlandırılan yemek kapları, fincan zarfları, leğen-ibrikler ve şamdanlar da sergilenen eserler arasında.Tamirane Akasya bu akşam saat 21.00'de Cana Çankaya'yı ağırlıyor. Müzisyen, elektronik müziği akustik enstrümanı ve vokali ile birleştirdiği PlayHouse projesi ile sahne alacak. House, deephouse, minimal, elektro, funk, pop, ethnic, ambient ve dance tarzlarındaki müzik türlerinden oluşan repertuvarıyla sahne alan Cana Çankaya, DJ ile birlikte de performans sergileyecek. Yarın saat 15.00'te ise Morning Jazz Sessions kapsamında Sanat Deliorman ve Caz Dostları sahne alacak. Ağırlıklı olarak caz standartları ve Latin parçaları seslendirilecek. Giriş ücretsizDeniz Seki bugün saat 22.30'da Atakent Hayal Kahvesi'nde sahne alacak. Bilet 90 TL. Teoman yarın 20.30'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser verecek. Bilet 89.50 TL. Modal Jazz Quartet Şubat saat 20.00'de CRR Konser Salonu'nda. Bilet 36.50 TL. 90'lar Türkçe Pop Party 5 Şubat saat 22.00'de Sanat Performance Sahnesi'nde gerçekleşecek. Biletler Biletix'te. Aşkın Nur Yengi 6 Şubat saat 21.00'de Jolly Joker Kartal İstMarina'da konser verecek. Bilet 56.50 TL. Duman 7 Şubat saat 22.30'da Dorock XL Kadıköy'de sahne alacak. Bilet 75 TL. MFÖ 8 Şubat saat 20.30'da Zorlu PSM'de konser verecek. Bilet 60 TL.Branden Jacobs-Jenkins'in Pulitzer'e aday gösterilen oyunu Gloria, 20 Şubat'a kadar seyircisi ile buluşmaya devam edecek. İş hayatının getirdiği stresin, hırsın ve rekabetin tam ortasında kalan insanların kargaşa ve sıkıntıyla dolmuş dünyamıza bir miras bırakıp bırakamayacaklarını ele alan oyunu Toy İstanbul'da izleyebilirsiniz.Cremerıa Milano İtalyan lezzetlerine meraklı tatlıseverler için ideal bir yer. Muzlu, kahveli, bitter çikolatalı ve 24'e yakın dondurma çeşidi mevcut. Dondurmanın yanı sıra İtalyan kahveleri, havuçlu tart, krep ve sandviç çeşitleri de menüde yer alıyor.yarışmaİstanbul Filarmoni Derneği, bu yıl ikinci kez düzenlediği İstanbul Filarmoni Derneği Faruk Erengül Ulusal Piyano Yarışması 2019 ile ülke çapında genç piyanistlere başvuru çağw wrısında bulunuyor. Son başvuru tarihi 8 Şubat. 4-10 Mart 2019 tarihleri arasındaki yarışmanın birincilik ödülü 10.000 TL, ikincilik ödülü 7.500 TL, üçüncülük ödülü ise 5.000 TL. Yarışmanın birincisi ayrıca İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın 29 Mart 2019 tarihli konserinin de solisti olacak. Yarışmanın eleme turları İTÜ Maçka Kampüsü'nde yapılacak.1 Ayna, bu akşam saat 20.00'de Tekirdağ Pikap Sahne'de konser verecek. Bilet 40 TL.2 Levent Yüksel bu akşam saat 22.00'de Jolly Joker Gaziantep'te sahne alacak. Bilet 90 TL.3 Tiyatro oyunu Kadın Kafası 4 Şubat saat 19.30'da Tokat 26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Bilet 56.50 TL4 Kendi Filemi Örüyorum atölyesi 6 Şubat'ta İzmir Masal Ev Bostanlı'da düzenlenecek. Bilet 135 TL.5 Nova Norda 8 Şubat saat 22.30'da İzmir Bios Bar Alsancak'ta sahne alacak. Bilet 34 TL.