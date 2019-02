Ezber bozan alışveriş devri

BUGÜN NELER OLDU

Her AVM'de bir mağazası olan ve ne markayla ne tasarımlarıyla doğal bir bağ kuramadığımız günler çok geride kaldı. Ya da internetten aynı bir makine gibi kumaşın dokusunu anlamadan, kıyafetin üzerinde nasıl durduğunu hissetmeden otomatik alışveriş günleri de ruhumuzu beslemedi. ABD, alışveriş deneyiminin daha çok marka ve tasarımcıyla bağ kurabildiğiniz, bir yandan da ruhunuzu besleyebildiğiniz, sosyalleşebildiğiniz bir serüven olması için çalışıyor birkaç yıldır. Dev ekonomik krizin ardından kapanan AVM'ler, başa çıkılamayan sezon sonu ürünleri, birbirine benzeyen kıyafetler giyen insanların para harcamaktan yorgun düşmüş halleri ve ödenmeyen kredi kartları alışverişin bambaşka bir anlam taşıması için tüm sektörün harekete geçmesini sağladı. Özellikle tasarımcı markaları bünyesinde toplayan butikler müşterinin mağazanın içinde daha fazla zaman geçirmesi ve kendini rahat hissetmesi için bambaşka bir atmosfer yaratmanın peşinde. Gucci'nin Soho'da açtığı kitaplık, Brooks Brothers mağazası içinde bulunan mini golf alanı, Ted Baker'ın Londra'daki butiğinin içindeki berber alanı buna sadece birkaç örnek. Bu trendin peşinden giden Türkiye'deki mağaza sayısı hiç de az değil. Biz de sizin için alışveriş deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyan mağazaların bir kısmını bir araya getirdik.Mağazacılık anlayışının ne kadar farklılaştığının en önemli örneklerinden biri Openhaus. Mağaza bünyesinde yerli ve yabancı moda markalarının kapsül koleksiyonları ve restoranın yanı sıra sanatseverler için bir de kitabevi bulunuyor. Üç kattan oluşan 800 metrekarelik mağaza, çok markalı mağazacılığa daha enerjik; hem tüketiciyi, hem de markaları mutlu edecek dinamik bir form kazandırmayı amaçlıyor.Papillone Bespoke Tailors, 2013'ten beri kişiye özel tasarımlar yapıyor. Butikte takım elbise, gömlek ve damatlıklar dikiliyor. Mağazanın müşteri portföyü 25-45 yaş aralığındaki erkeklerden oluşuyor. Markanın Reşitpaşa'daki mağazası erkeklerin dış dünyadan uzaklaştıkları, sadece erkeklere özel bir centilmenler kulübü tadında. Sipariş vermeye gelen müşteriler mağazada bulunan Barbershop'ta her türlü saç kesim ve bakım ihtiyaçlarını giderebiliyor, kahvelerini içerken kumaş seçebiliyor ve özel dikim üzerine olan kitap koleksiyonunu incelerken gerekli tadilatlarını yaptırabiliyorlar.Deriden mağazası içinde yer alan Zafer Müzesi, markanın yıllar boyunca topladığı yüzlerce koleksiyon parçasının sosyal sorumluluk projesi içinde ücretsiz sergilendiği büyük bir alana sahip. Müze, Ortaköy'deki Deriden mağazasının alt katında ve hafta içi 10.00-18.00 saatleri arasında üretsizziyaret edilebiliyor.Aysu Akagündüz tarafından 2010'un başında kurulan Tru Project, hepimizin ihtiyaç duyduğu günlük tişörtleri kaliteli bir şekilde üretmeye başladı. Tru'nun Bebek'teki mağazası ise hem kaliteli giyim parçalarını bulabileceğiniz hem de sosyalleşebileceğiniz bir nokta. Raflardan bir kitap seçip ardından Petra Co. kahvenizi yudumlayarak arkadaşınızla keyifli bir şekilde zaman geçirebilirsiniz.Yalın İskandinav stilinin, güncel tasarımlarla bütünleştiği Vitruta mağazası bambaşka bir havaya sahip. Mağaza bir kere bünyesinde; Rains, Cheap Monday, Sandqvist, Dedicated gibi sevilen İskandinav markalarının yanı sıra; Fillk Fulya İlkmen, Incomplit, Monx gibi seçili Türk tasarımcılarını ve markalarını da bünyesinde topluyor. Mağaza içinde bulunan kafede bir yandan yabancı yayınları okurken, bir yandan da Coffee Department kahveleri ve Melez Tea'nin çaylarını içebiliyorsunuz.Cambridge Düşesi Catherine'in bu hafta katıldığı bir etkinlikte Manu Atelier marka bir çanta kullanması hepimizi heyecanlandırdı. Türk tasarımcı kardeşler Merve ve Beste Manastır'ın markası Manu Atelier, 2014 yılında moda dünyasına adım attı. Ve kısa süre içinde sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında da hayrana sahip oldu. 1960'lardan beri deri çanta zanaatkarı bir babanın kızlarının bu başarısı hepimizi gururlandırıyor.Instagram hayatımıza girdiğinden bu yana hepimiz kendimizi, kıyafetlerimizi, yaptığımız alışverişleri, makyaj tarzımızı, kozmetik ürünlerimizi paylaştık... Ve her yükselişe geçen trend gibi bu trend de düşmeye başladı. İngiliz Guardian gazetesi, selfie kültüründen sıkılanların ve özellikle ödünç alınmış kıyafetlerle yaşamadığı bir hayatı yaşıyor gibi görünenlerin döneminin kapandığını belirtti. "Yemek ve kıyafet paylaşmanın sonu geldi. Artık zevkli bir dekorasyona sahip bir evin görüntüsünü paylaşmaktan daha havalı bir şey yok" diye yazdı.Spor giyimle ilgili her şey moda dünyasını yavaş yavaş avuçları içine alıyor. En havalı kafede spor taytlarımızı ve çirkin ve kocaman spor ayakkabılarımızı giymeye alışmış olan bizler için şimde de gözlüklerde yaşanan devrime alışma vakti. Küresel arama motoru Lyst, kayak giyiminden esinlenilerek tasarlanan güneş gözlüklerine yönelik aramada yüzde 37'lik bir artış olduğunu açıkladı. Kış sporlarından esinlenilerek tasarlanan gözlüklerin aynalı ya da neon renklerde olanları daha da popüler. Urban Outfitters ve Asos gibi daha uygun fiyatlı alışveriş noktalarından bu tarz gözlükleri satın alabilirsiniz.Erkek giyimi dendiği zaman akla gelen ilk isimlerden biri olan Giray Sepin ile alışveriş ve moda tercihlerini konuştuk:Temiz, özenli ve zamansız bir stilim var.Bu sezon çıktığım ilk alışverişte Mudo Collection bir yün palto satın aldım.Bu sezon en çok bol pantolonları sevdim.Önümüzdeki sezon en çok herkesin stiline göre seçtiği ve uyguladığı, bireysel farklılıklardan doğan eğilimleri göreceğiz.Dolabımdaki en eski parça babamın 70'lerde giydiği jakarlı kazağı.Ne olursa olsun dolabımdan optik gözlüklerimi asla çıkarmam.Bu sezon için kurtarıcı kombinim Uniqlo Christophe Lemaire koleksiyonundan aldığım kocaman siyah yağmurluk, Giray Sepin koleksiyonundan siyah kısa paça yün pantolon, mürdüm renk Cos kaşmir kazak ve bordo Adieu botlar.