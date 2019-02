7/24 şehirde yaşam

BUGÜN NELER OLDU

7'den 70' herkesin Barış Abi'si Barış Manço'nun vefatının üzerinden 20 yıl geçti. Şarkıları hâlâ dillerden düşmüyor. Manço, vefatının 20. yılında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İBB Kültür Daire Başkanlığı tarafından organize edilen Bir Dünya Barış'ı başlıklı kapsamlı bir etkinlikle anılacak. Etkinliğin en önemli ayaklarından biri 14 Şubat'ta düzenlenecek olan sempozyum.İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda saat 09.00'da başlayacak Çağdaş Halk Ozanı Barış Manço başlıklı sempozyumda, akademik ve bilimsel olarak Barış Manço'nun sanatı konuşulacak.Gelenekten nasıl faydalandığı, toplumsal değerlere yaptığı katkı, şarkılarındaki temaların halk kültüründeki yeri, Prof. Dr. Umay Günay, Prof. Dr. Aynur Koçak ve Prof. Dr. Muharrem Kaya gibi isimlerin katılımıyla değerlendirilecek.15 Şubat saat 16.30'da CRR Konser Salonu'nda moderatörlüğünü İzzet Öz'ün yapacağı bir panel gerçekleşecek. Aile üyeleri panelde ana konuşmacı olarak yer alacak.Panel sonrası Barış'ın Dünyası adlı serginin açılışı gerçekleşecek. Sergide Manço'nun kişisel eşyalarından kıyafetlerine kadar 100'ün üzerinde eser yer alacak. CRR Konser Salonu'nda sergiyi 10 gün boyunca gezebilirsiniz.Etkinlik 15 Şubat akşamı CRR'de özel bir konserle sona erecek. Doğukan Manço, Ahmet Güvenç, Ayşegül Aldinç, Burak Kut, Grup Vitamin, Hakan Peker, Gökhan Türkmen ve Özgün'ün aralarında bulunduğu birçok sanatçı sahne alacak. Çocuk korosu da Gülpembe, Kara Sevda, Arkadaşım Eşek şarkılarının aralarında bulunduğu Barış Manço şarkılarını seslendirecek.Mert Öner'in yönettiği Kul oyunu bugün saat 20.30'da Maçka Toy İstanbul'da sahnelenecek. Dolunay Soysert'in yer aldığı oyunda izleyiciler İstanbul'u yeniden keşfediyor. Arnavut kaldırımlarından camilere, İstanbul'un tüm güzel yerlerinden umut hikayelerine şahit oluyorlar. Oyun yaklaşık bir saat sürüyor. Biletler Biletix'te.Sevdikleri ya da kendileri için alışveriş yapmak isteyen retro tutkunları, bugün ve yarın Akasya'daki Retro Pazar'ı ziyaret edebilir. 60'lardan 90'lara tüm hatıraların canlanacağı pazarda giyimden eşyaya her şey olacak. Radyodan bibloya, gramofondan telefona kadar çeşitli ürünlerin sergileneceği Akasya Retro Pazarı'nda klasik otomobil sergisi de düzenlenecek.Kezban Arca Batıbeki'nin Vaad Edilmemiş Topraklar sergisi 12 Şubat'ta Pilevneli Mecidiyeköy'de açılacak. Batıbeki eserlerinde coğrafyalarından ayrılan ya da ayrılmak zorunda bırakılan insanların hikayelerini anlatıyor.Yaptığı kolajlarla, olayları sıradanlaştırmaktan ve dramatize etmekten uzak bir tutum izliyor. Sergiyi 24 Mart'a kadar ziyaret edebilirsiniz.Pilevneli Mecidiyeköy aynı tarihler arasında Kağıt başlıklı bir başka sergiye de ev sahipliği yapacak. Sergi, 100'ün üzerinde sanatçının kağıt işlerine odaklanıyor. Türkiye çağdaş sanatında, 1960'lardan bugüne uzanan bir çizgide, kağıt üzerine yapılan işler ve bizzat materyal olarak kağıdın kullanıldığı yapıtlar bir araya geliyor.Keman virtüözü Sarah Chang bugün Zorlu PSM Turkcell sahnesinde konser verecek. Sarah Chang'e bu performansında İngiliz piyanist Ashley Wass eşlik edecek. Açılış Bela Bartok Romen Halk Dansları gösterisi ile yapılacak. Ardından program, keman repertuvarının ünlü eserlerinden biri olan Brahms Senfoni No. 3 ile devam edecek. Konser saat 21.00'de başlayacak.Sarah Chang'a bir söyleşisinde kemanı hakkında en sevdiği şey soruluyor. O da "Dünyadaki en güçlü, güzel enstrümanlardan biri olmasını seviyorum. Ölmeden önce akıl hocalarımdan biri olan Isaac Stern'den almıştım. O keman bana ait olduğu için ve onu çalabilme lüksüne sahip olduğum için çok şanslıyım" diyor. Konseri için oldukça heyecanlı olduğunu ifade eden Chang "Türk izleyiciler inanılmaz. Çok kültürlü, sıcak ve davetkarlar. Türkiye'de hep çok güzel zaman geçirdim ve tekrar orada olmayı dört gözle bekliyorum" diyerek bu akşamki konserinde Türkleri sevgi dolu melodileriyle ağırlayacağını söylüyor.Aynı saatte Zorlu'da bir başka salonda ise günümüzün tanınan kabare şarkıcılarından Ute Lemper, Marlene Dietrich ile Randevu gösterisi ile sahnede olacak.Bu hafta, Sevgililer Günü dolayısıyla İstanbul'un çikolata dolu, en tatlı haftası olacak. Etkinlikler ve atölyelerle festival tadında enfes bir çikolata yolculuğu sizleri bekliyor. Bakalım neler varmış!Çikolata yapıp çikolata konuşacağınız bir etkinlik Mutfak Sanatları Akademisi'den (MSA) geliyor. MSA'nın düzenlediği atölyede son günlerin en popüler lezzeti ruby'den pralin'e birçok çikolata lezzetinin yapımını öğreneceksiniz. Çikolata Aşkına atölyesi 16 Şubat saat 16.00'da başlayacak. Bilet 200 TL.Çikolata temperleme tekniği, frambuaz dolgulu pralin çikolata ve portakallı trüf yapımını öğrenmek isteyenler 16 Şubat'ta Gastrometro'nun düzenlediği çikolata atölyesine katılabilirler. Eğlenceli bir çikolata yolculuğuna çıkaracak atölye saat 10.00'da başlayacak ve yaklaşık dört saat sürecek. Biletler Biletix'te.Masterpiece Maslak, Aşkın Brownie Hali adlı atölyesiyle sizleri çikolata deneyimine davet ediyor. Beyaz çikolatalı, vişneli ve fıstık ezmeli brownie yapmayı öğreneceğiniz atölye 13 Şubat saat 19.00'da başlayacak. Bilet 75 TL.42 Maslak'ta bugün Çiçek&Çikolata pop-up etkinliği düzenlenecek. 14 Şubat'a kadar devam edecek etkinlikte çiçek temalı hediyelik aksesuvarların yanı sıra tasarım çikolatalar sergilenecek. Bugün ve yarınki atölyedeyse çiçek ve çikolatalardan hediye yapabileceksiniz.Elite World Chefs Çikolata ve Pastacı Atölyesi bugün Beyoğlu'nda saat 14.00'te Elite World İstanbul- Elite Restaurant'ta düzenlenecek. Tüm çikolataseverlerin toplanacağı atölyede katılımcılar, çikolata temperlemesi, kalıplara dökülmesi ve kalıptan çıkarmayı öğrenecekler. Atölye boyunca hazırladığınız bu lezzetli tatlıları da yiyebiliceksiniz. Bilet 125 TL.Zorlu Center Eataly mutfaklarında yarın saat 13.00'te Sevgililer Günü'ne özel çikolata atölyesi düzenlenecek. Atölyede bisküvili, dökme, sıcak ve tuzlu karamelli çikolata yapımları öğretilecek. Atölye yaklaşık üç saat sürecek. Bilet 220 TL.Chocolate Market bugün Zorlu PSM'de başlıyor. İki gün sürecek etkinlikte çikolataya dair aradığınız her şeyi bulacaksınız. Sütlüsünden bitterine, fındıklısından fıstıklısına sayısız çeşit çikolatayı tadabileceksiniz. Etkinliğe 20 farklı marka katılacak. Aynı zamanda canlı performanslar ve çocuklara özel atölyeler düzenlenecek. Etkinlik bugün saat 11.00'de başlıyor.Buray bu akşam saat 21.00'de IF Performance Hall Eskişehir'de sahne alacak. Bilet 49.50 TL.Ankara Yılmaz Güney Sahnesi yarın saat 19.00'da Gülmüşüm Hayatına adlı tiyatroya ev sahipliği yapıyor. Bilet 51 TL.Çingeneler Zamanı Müzikali 11 Şubat saat 20.00'de Eskişehir Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Bilet 67 TL.İyi Kötü Çirkin tiyatro oyunu 12 Şubat saat 20.00'de Alanya Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Biletler Biletix'te.Gülben Ergen 14 Şubat Sevgililer Günü özel programıyla saat 21.30'da Kayseri Holiday Inn'de olacak. Biletler Biletix'te.