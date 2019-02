İstanbul cazır cazır

BUGÜN NELER OLDU

"Caz yapma, caz yapma. Fark etmez anladık seni..." diye boş konuşanlara mesaj vererek yazıya başlayalım ve hemen ardından caz müziğine balıklama dalalım. Şehirde ardı ardına caz mekanları açılıyor. Kimi komedi kulüplerini andırıyor, kimi ev sıcaklığında. Üstelik haftalık programları epey iddialı. Latin, soul, füzyon, smooth, bebop ya da avangart fark etmez. Hem aradaki farkı bilmenize de gerek yok. Siz saksafon, klarnet, trompet, tuba gibi müzik enstrümanlarının ritmine kendinizi bırakın yeter. O halde vakit kaybetmeyelim. Şehrin yeni caz mekanlarını bir bir gezelim.Zorlu Center'ın yeni kulübü Touché kapılarını geçen hafta Kerem Görsev Quartet feat. Elif Çağlar performansı ile açtı. Onu kaçırdım ama Damla Pehlevan, Jehan Barbur performansını yakaladım. Touché'den içeri adım attığınızda kendinizi New York'ta bir komedi kulübüne gelmiş gibi hissediyorsunuz. 110 kişilik oturma kapasitesine sahip mekan. Her yerde 'Sessiz kulüp' ya da 'Sessiz olun' gibi ibareler var. Sanırım Türkiye'de bir kulüpte müzik dinlerken sessiz olmak pek mümkün olmuyor. Bu yüzden de görevliler zaman zaman uyarıda bulunmak zorunda kalıyor. Touché yalnızca bir caz kulübü değil stand up gösterilerine, akustik dinletilere ve butik partilere de ev sahipliği yapan bir yer. Caz takvimleri hafta başında açıklanacak. Kulüp öncesi hemen yan tarafında yer alan Cheers'ta bir şeyler atıştırmak mümkün. Menüde hamburger, falafel, pizza çeşitleri, somon, levrek ve makarnalar gibi tatlar bulunuyor. Kulübün içerisinde de çatal-bıçak gerekmeden yenen atıştırmalıklar servis ediliyor. Klas ve eğlenceli bir yer olmuş. Bakalım akıbeti nasıl olacak...4. Levent'te Sanayi bölgesi içinde bir çıkmaza gidiyoruz. Aslında bir depo-atölye burası. Dışarıdan bakıldığında mahallenin mevcut endüstriyel dokusu korunmuş. İçeride ise bambaşka bir dünya bizleri bekliyor. Burası mimarlık ofisi olarak yola çıkmış bir yer. Ardından sahipleri genç sanatçılar gelsin, mekanı kullansın istemişler. Antika eşyalar, objeler, tasarım eşyaların olduğu yer kısa sürede çok disiplinli bir platforma dönüşmüş. Tuhafier'de tiyatro gösterileri ve caz konserleri de gerçekleşiyor. Bu akşam Selen Beytekin ile Hermon Mehari Quartet sahne alacak. Bilet fiyatları 150 TL. Biletleri Biletix'te.Karaköy'deki The Purl Otel el değiştirmeye ve farklı konseptler denemeye devam ediyor. Otelin girişinde Social Pub isimli kafenin olduğu yere Social Jazz Bar açıldı. Otelin kapısından içeri giriyorsunuz ve kendinizi caz barın içinde buluyorsunuz. Müzik direktörlüğünü caz müzisyeni Ozan Musluoğlu yapıyor. Haftada beş gün canlı performanslar gerçekleşecek. Açılış gecesinde Önder Focan Trio sahne aldı. Müzik saat 21.30'da başlıyor gece yarısına dek devam ediyor. 50-60 kişilik oturma kapasitesi ve bistrolar var. Karnı acıkanlara yemek servisi ise terasta bulunan Endam Meyhanesi'nden geliyor. Endam'ın menüsünde dil, ciğer, beyin salatası, yaprak sarma ve daha nice meze var. Caz dinlerken meze keyfi yapıyorsunuz anlayacağınız. Bu akşam İpek Dinç Yüce sahne alıyor. Yedikleriniz dışında 50 TL de müzik ücreti ödüyorsunuz.Tamirane'nin yeni şubesi Akasya AVM'nin içinde açıldı. Maslak Uniq'teki hafta sonları caz konsepti yeni şubede de devam ediyor. Akasya'da bu pazar cazlı brunch'ta gypsy caz grubu Micro Tiro sahnede olacak. Vokal ve kontrbasta Nevin Hetmanek'e gitarda Tomas Hetmanek ve Erhan Erbelger eşlik edecek. Etkinliğe katılım ücretsiz. 14 Şubat'ta ise saat 21.00'de lezzetli yemekler ve kokteyller eşliğinde Sevgiler Günü'ne özel bir program hazırlanmış. Aydın Kahya ve Şenay Ocak aşk şarkılarını seslendirirken onlara piyanist Uraz Kıvaner eşlik edecek.Zorlu Center'da hizmet veren Fauchon'un ağır ateşte pişen ve keçi peyniriyle servis edilen limlu organik tavuğuna bayıldım.Big Chefs'lerin kardeş mekanı Hisar Buselik ve Tünel Buselik'te tadabileceğiniz peynirli mantar ve közde patlıcan enfes. Kokoreci ve ciğeri de mutlaka denemeli. Hem mekanların manzarası enfes, menü leziz, fiyatları ise makul.Tiramisu'yu Galvin'den daha iyi yapan bir yer yok.Hamburger için yeni adresim Etiler'de açılan Gurbulak. Hafta içi akşam 18.30'da açılıyor. Hafta sonları ise 16.00'dan sonra servis veriyor. Enfes, enfes, enfes...