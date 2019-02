2021 renk trendleri belirlendi

BUGÜN NELER OLDU

Bir ürün satın alırken rengi ne kadar önemlidir? Araştırmalara göre bu rakam yüzde 70. Kısacası renkler pazarlama dünyasının en önemli aktörleri. Hangi renklerin trend olacağını tespit etmek o kadar kolay bir iş değil. Öyle ki iki yıl öncesinden hangi renklerin trend olacağı belirleniyor. Özlem Süer modacı kimliğinin yanı sıra 20 yıldır Ümit Ünal ile birlikte INTERCOLOR komitesinin bir üyesi. Komite 2021 yılı renklerini seçti bile. Biz de Süer'le bir araya geldik ve iki yıl sonra hangi renkler hayatımızda olacak konuştuk. Dünyada 16 ülkeden katılımcıları var komitenin. Yılda iki kez oturum düzenliyor, insan ve yaşam başlıkları altında renklere odaklanıyorlar. Süer "Günümüzde afetlerle, terörle dünyanın yeni haliyle uyumlanmaya çalışan yeni jenerasyon ilk kez insanı bu kadar öne çıkarma duygusu yaşıyor. Gezgin, yerleşik olma duygusunun dışında, yeni deneyimlere açık, statükocu eğitimler üzerinden değil, bilginin üzerinden hareket eden; sağlığa, yeni nesil beslenme modellerine zaman ayıran bireyler var. Bedenruh- kalp üçgeninde kurulan bir dünya hali artık yeni trend. Renk, materyal ve dokular da bu kavramlar üzerinden tartışılıyor" diye anlatıyor. BORDO-HAKİKısacası global dünyada yaşanan olaylar renklerin geçişlerini direkt olarak etkiliyor. 2021 kolaylıkla tanımlanamayan ara renklerin farklı yüzeylerde kendini gösterdiği bir sene olacakmış. Örneğin bireyin iç karmaşası önplanda. Bu da koyu bir nüde renginin şeftali ile karışarak bordo-hakiye dönüşü demekmiş. Bir diğer önemli tema ise 'Spor, Hız ve Hareket'. Yani canlı renkler anlamına geliyor. Sülfür sarısı, elemental yeşiller ve koyu turkuazın toprakla buluşması söz konusu. 'Doğal Döngü, Öz, Yeni İnsan' temaları ise gökyüzündeki tüm değişimleri renk paletinde göreceğiz anlamına geliyor. Kısacası sarı ile toprak birleşiyor, turuncu iler mor yan yana geliyor.Peki bugüne kadar değişmeyen ve her daim trend olan renkler hangileri? Süer'e bu soruyu soruyorum. "Yaşam klasisizminde değişmeyen ritüellerin beraberinde getirdiği ikonik renkler her zaman vazgeçilmez. Örneğin neo-romantik uygulamaların beyaz, ekru, pudralarda özdeşleşmesi... Siyahın kararlı duruşunun iş hayatına yansıması gibi. Vizon ve gri aralığının, ten tonlarıyla birleşmesiyle doğan dumanlı etkiler her zaman etkili olacak bir bütünlük yaratıyor. Bu renk-sosyoloji ve antropoloji etkisiyle doğru orantılı. Örneğin İngiltere'de siyah bir takımın altına kırmızı/ turuncu gibi sıcak renkli çoraplar çok yaygınken, ülkemizde ise siyah, gri, lacivert tercih ediliyor" diye yanıtlıyor.Her sektörde olduğu gibi gastronomi de renk trendleriyle uyumlu. Süer: "Şefler görselliğe çok önem veriyor günümüzde, menülerini hazırlarken gündemdeki renkleri bir palet gibi kullanmaya özen gösteriyorlar" diyor. Örneğin bu yıl belirlenen canlı mercan rengi gıda sektörü için de yükselişteymiş. Özellikle içecek ve kokteyllerde pastel tonlar popüler olacakmış. Sağlıklı beslenme trendi bu yumuşak renkleri önplana çıkarıyormuş. Süer, "Bu yaz bu renklerde hazırlanan kokteylleri sosyal medyada görmeye hazırlıklı olun" diyor.Süer 2021 renklerinden sonra modası hakkında da bilgi veriyor: "Hazır giyimde 'Super-Human' (Süperİnsan) trendi tasarıma tamamen yansıyacak. Bilinçli, cerrahi müdahaleleri minimize eden, güzellik trendlerini sağlıklı yaşam ve beslenmeyle inceleyen medikal, modada da kusursuz görüntüyü arayacak. Bu da tasarım matematiğini gözler önüne serecek. Milimetrik dokumalar, ileri teknoloji kumaşları tamamen zıt kalıplarda göreceğiz. Gündüz giyilen transparan ekolojik sweatler gece yerini grotest, çok katlı elbiselere bırakacak. Vegan yaşam, tasarımda da büyük ilerleme gösterirken, deriye alternatif sentetikler yüksek işlemleriyle öne çıkacak."