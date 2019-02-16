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Bu vücuda kendini korumasını öğretiyor!

Vücudun kendini hastalık ve yaralanmalardan korumak için verdiği tepkilere ve iyileşmesine yardımcı olan doğal sürece adı verilir. Bu sürecin uzun sürmesi ise yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Peki inflamasyonu önleyip kronik hastalıklardan kurtulmak mümkün mü?

SELAHATTİN DÖNMEZ
SELAHATTİN DÖNMEZ Cumartesi Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 16.2.2019 10:43 Güncelleme Tarihi: 16.2.2019 10:52
Bu diyet vücuda kendini korumasını öğretiyor!

Kısa süreli vücut için yararlı bir süreçtir; ağrı, kızarıklık, şişkinlik gibi tepkilerin oluştuğu dönemdir. Bu süreçte beyaz kan ve bağışıklık hücrelerinin üretimi artar, vücut kendini korumaya alır. İnflamasyonun uzun süreli olması ise kronik inflamasyonu oluşturur ki bu da obezite, metabolik sendrom, insülin direnci, diyabet, kalp hastalıkları, artrit, depresyon, Alzheimer ve kanser gibi birçok hastalığa neden olabilir. Fark ettiğiniz gibi tüm bu saydıklarımız, Türkiye'de ve dünyada en sık görülen, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ve ömrü kısaltan türden hastalıklar. Önereceğim ise özellikle kalp hastalıklarının ve diğer kronik hastalıkların önlenmesini hedefleyen, sağlıklı ve uzun yaşamı destekleyen geleneksel Akdeniz ve Japon beslenme yöntemleri üzerine kurulu.

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Bu diyet vücuda kendini korumasını öğretiyor!
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