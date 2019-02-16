Bale fitness yaparak form tutmaya ne dersiniz? Bunun için balerin olmanıza gerek yok. Belli bir yaş aralığında ve vücut ölçülerinde olmanıza da gerek yok. Zaten tam olarak bale değil yapılan. Balede ısınmak için kullanılan bazı egzersizler yapılıyor. Dünyada pek çok ünlü, örneğin Alexa Chung, Mila Kunis, Taylor Swift, Madonna, Victoria's Secret modellerinin hepsi bale fitness müdavimi.

Hatta Natalie Portman Siyah Kuğu filmine bale fitness yaparak hazırlanmış. Sonrasında çok eğlenceli bulduğu ve duruşunu, yaşam tarzını değiştirdiğine inandığı bu egzersiz yöntemini yapmaya devam etme kararı almış. Kısacası şu sıralar tüm dünya bu bale fitness işine sarmış durumda. Bir zamanlar nasıl pilates CD'leri yapmak modaysa artık bale fitness videoları yayınlamak moda. Sosyal medyada bu konu üzerine yayın yapan pek çok hesap var. YouTube'da da çok farklı bir durum söz konusu değil. Yine de hayatınızda hiç bale yapmadıysanız video izleyip bu sporu yapmanız riskli. Belinizi sakatlayabilir ya da farklı sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. O zaman ne mi yapıyoruz? Elbette bir bilene soruyoruz. Bale fitness'ı Türkiye'ye ilk getiren kişi Ece Candan'ın stüdyosuna gidiyoruz.



GRUP DERSLERİ VE ÖZEL DERS VAR

Dört yaşında başlıyor Ece baleye. Ve 16 yıl yapıyor. "Senin tendonların kısa, asla baş balerin olamazsın" denilince de en büyük hayalinden vazgeçiyor. O da Londra'ya moda editörlüğü, styling eğitimi almaya gidiyor. Döndüğünde bir moda dergisinin açtığı 'Moda Editörü Aranıyor' yarışmasına katılıp birinci seçiliyor. Tam da o dönemde bizim yollarımız kesişiyor. Beraber 80'lere ışınlanıp stüdyolarda moda çekimleri yapıyor, Paris, Viyana gezmeye başlıyoruz. Bir süre sonra moda işi de yetmiyor Ece'ye. Önce bir ajans açıyor. Sonrasında çok sevdiği baleye, bale fitness ile geri dönüyor. Tam iki yıldır Kabataş Setüstü'ndeki stüdyosunda hem özel hem grup dersleri veriyor. İki yıldır da beni çağırıyor. Madem dünyada bir bale fitness salgını var artık ben de katılayım diyorum ve Ece Candan Stüdyo'nun kapısını çalıyorum. Bu arada Ece'ninkinin dışında Nişantaşı'nda, Anadolu yakasında, İzmir ve Ankara'da da bale fitness stüdyoları var.





SOSYAL MEDYA İLE DUYURUYOR

Ece bu stüdyoyu açmadan önce Mutlu Cankup ve Filiz Özar'dan ders alıyor. Dünyada baleyle egzersizi birleştiren bu spor akımına dair neredeyse bütün videoları izliyor. Ardından stüdyosunu açıyor. İlk iş olarak bir Instagram hesabı açıyor ve barın önünde çektirdiği fotoğrafını paylaşıyor. Onu gören eski bir arkadaşı derse geliyor. Onu da gören başka bir arkadaşı. Böyle böyle derken günleri ve saatleri dolup taşıyor. KİMLER YAPABİLİR?

Stüdyodan içeri giriyorum "Tendu açın, parmak ucunu ezmeyin, sık dizini, sağ el yukarı..." gibi bana çok da tanıdık gelmeyen cümleler kulağıma ilişiyor. Bir grup dersindeyim. Öğrencilerin arasında eskiden profesyonel olarak bale yapanlar da var, hayatlarında hiç yapmayanalar da. "Kimler yapabilir bu sporu?" diye soruyorum. Yaş skalası olmadığını öğreniyorum. Dört yaşında annesinin getirdiği bir öğrenci de var, 51 yaşında bir iş kadını da. Kilo skalası da yok üstelik. Balerin gibi incecik olmanıza gerek yok. "Herkesin taytlı ve etekli olduğuna bakmayın. Onların tercihi. İsterlerse eşofmanla da yapabilirler. Tek zorunlu şey bale patiği" diyor Ece.



DURUŞU DÜZELTİYOR

Bale fitness özellikle skolyozu olanlara öneriliyor. Duruş bozukluklarını gideriyormuş. "İnce-uzun kasları çalıştırıyor. Hem özgüveni arttırıyor hem de dik durup daha iyi nefes almanızı sağlıyor. Daha iyi nefes alınca daha iyi uyuyorsunuz ve böylece daha mutlu oluyorsunuz. Ama tekrarlıyorum. Biz burada baleden ilham almış bir egzersiz uyguluyoruz. Kimseyi konservatuvara hazırlamıyoruz" diye ekliyor Ece Candan. Sadece grup derslerine gelen öğrencileri varmış. Üstelik hiç bale geçmişleri olmadığını söylüyor. Zaman zaman erkekler de ders almaya geliyormuş. Ama çoğunluk kadınlardan oluşuyor. Kolay gibi göründüğüne bakmayın. Ders sonrası herkes bacaklarının titrediğini söylüyor. Bel sakatlanmalarına karşı önceden ısınmak da zorunlu.





Zarafet kazandırdı



İdil Ekinil, Stilist

"İki yıl önce başladım. Yedi yıllık bale geçmişim vardı ama aslında eğitim gerektiren bir spor değil. Vücuda zarafet kazandırıyor. Baleyi bıraktıktan sonra esnekliğim gitmiş, geri kazandım."





Altı ayda duruşum değişti



Banu Sertel, Yönetici

"Instagram'da görüp başladım. Altı ay oldu. Sadece grup derslerine katılıyorum. Altı ayda duruşum değişti diyebilirim. Ruhuma da iyi geliyor. Haftada iki gün yapıyorum. Klasik müzik eşliğinde çalışmak insana dinginlik kazandırıyor."





Koşu bandıyla kıyaslanamaz



Nil Yelkovan, Tasarımcı

"Bale geçmişim var ve aslında kondisyonumu canlı tutmak adına başladım. Konservatuvarda danstan önce kondisyon sağlamak için yaptığımız hareketler vardır. Kasları doğru kullanmak için yaparız. İşte bale fitness daha çok bu hareketlerden oluşuyor. Haftada bir özel ders alıyorum. Eskiye dönüyorum, nostalji yapıyorum. Fitness ve koşu bandı yerine böylesi çok daha eğlenceli."



Disipline ediyor



Peri Kıbrıslıoğlu, Halkla İlişkiler Sorumlusu

"Çok keskin kuralları olan bir spor. Hem kaslara şekil veriyor hem de karakteri etkiliyor. Beni disipline ettiğini söyleyebilirim. Spor salonunda olmaktan çok daha keyifli."