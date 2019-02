İstanbul’dan Sinatra’ya selam

BUGÜN NELER OLDU

İşletme okuyup ekonomi master'ı yapıyorsunuz. Ardından önce bankacılık sektöründe sonra aile şirketinde çalışıyorsunuz. Evleniyorsunuz, iki çocuk yetiştiriyorsunuz. Sonra bir gün şu soruyla karşılaşıyorsunuz: "Hayaliniz nedir?" Esra Zeynep Yücel çok değil, beş yıl kadar önce kendisine yöneltilen işte bu sorunun peşine düştü, yanıtı bulduğunda da hayalini gerçeğe dönüştürmek için kolları sıvadı. İşe vokal ve şan dersleri alarak başladı. Stanford Jazz Academy'ye kabul edildi, orada eğitim gördü. Birçok caz kulübünde sahneye çıktı. Geçen hafta piyasaya çıkan, Amerika'da kaydettiği Dear Frank albümü de bu uzun soluklu çalışmanın son meyvesi. Yücel'le müzik sesinin eksik olmadığı evinde buluştuk ve albümün hikayesini dinledik.- Kafama taktığım şeyi yapacağımı bildikleri için bir tepki göstermediler. Ama bence kimse "Esra, Amerika'ya gidecek, stüdyoya girip albüm kaydedecek" aşamasına gelineceğini de düşünmedi. Gerçi düşük profil bir iş yapmayacağımı da bilirler. Ben bir işe başladığımda hep en iyisini yapmak isterim.- Yıpratıcı ama benim yarışım kendimle, kimseyle değil. "Benden daha iyi kim var?"ın peşine düşmüyorum. Herkes kendine göre iyi. Herkesin ayrı bir sesi, stili var. Ben çalışma odaklı bir insanım. Çünkü hayatta hiçbir şey çalışmadan olmuyor. Hayalinizden yola çıkıp buralara gelmek ancak çok çalışarak mümkün oluyor.- Sahneyi çok seviyorum. Şarkı söylemeye karar verdikten sonra ilk kez kardeşimin düğününde sahneye çıkıp şarkı söyledim. Bodrum'da 400 kişilik bir düğündü. Düşünün nasıl bir risk! Düğünü mahvetmek de var işin ucunda. Üç-üç buçuk ay boyunca sahnede bana eşlik edecek müzisyenlerle her hafta prova yaptık. Düğün çok da güzel geçti. Başlayış o başlayış...- İlk olarak Halilİbrahim Işık ile bir grupkurduk, çok iyi bir kadroydu.Bir-bir buçuksene birlikte sahnedeydik.Ama zamanla sesimindaha fazla duyulabileceği,özgün tarzdasöyleyebileceğim,daha akustik bir projeyapmak istediğimi farkettim. Önder Focan'laçalışmaya başladık.- İyi ki bu yaşımda başlamışım.Bence bir yaştan sonra çokdaha doğru seçimler yapabiliyorinsan. Ne istediğimi, neyiniyi neyin kötü olduğunu biliyorum.İyi şeyleri görebildiğimidüşünüyorum. Şu ana kadar dakötü bir proje yapmadım, hepiyi isimlerle çalıştım. Bu konudaçok da şanslıyım.- Frank Sinatra anısına biralbüm yapmaya karar verdiktensora Google'da araştırma yaparakvokal koçu Lena Seikaly'yibuldum. Beş ay boyunca yazıştık.Ardından WashingtonDC'ye gittim. Lena, şehrindışında oturduğu için araba kiraladım.40 dakikalık yolculuksonrasında evine vardım ve kapıyıçaldım. Dakika bir, gol bir,o gün dört saat çalıştık. Sonrasındada bir ay boyunca her günçalışmaya devam ettik. Bu aradaekibindeki tüm müzisyenleride dinleme fırsatı buldum.İkinci hafta bittiğinde albümünkaydını da orada yapmaya kararvermiştim. "Herkes kafayımı yedin?", "Hiç çalmadığınmüzisyenlerle nasıl albüm yapacaksın?","Üç günde nasılkayıtları bitireceksin?" diyordu.Kimseyi dinlemeyipekim ayındatekrar tek başımaAmerika'ya gidipkayda girdim.- O süreçtekafayı yedim, diyebilirim.Düşünsene,hiç birlikteçalmadığın insanlarlastüdyoyagirip üç gündealbüm kaydedeceksin.Stüdyoyatam anlamıylahazır olarak gitmelisin ki yetiştirebilesin.Çok yoruldum amatüm kayıt sürecine dahil oldum,her şeyin kararını ben verdim.Bu arada çok şey öğrendim. Buçok önemli.- Albümü dinlediğimde"Vay be, çok güzel bir iş" diyorum.Tırnaklarımla kazıyarakbir şey inşa ettim. Kendi adımagurur duyuyorum.- Söz yazmaya ve beste yapmayaağırlık vermek istiyorum.- Bu işi uzun süre yapmak istiyorsan vokal koçuyla çalışmalısın. Ayrıca vokal koçları öyle minik minik tüyolar veriyor ki... Zaten öğrenmeye aç bir insanım. Her gün yeni bir şey öğrenebilirim. Dört yıla yakın bir süredir Nazlı Deniz Boran'la çalışıyorum. Şimdi Karsu'nun vokal koçu Kim Sutherland ile de çalışmaya başladım. Kim'e Instagram üzerinden ulaştım.- Bugüne kadar hangi vokal koçu ile çalıştıysam hepsi aynı şeyi söyledi: "Esra herkes birbirini taklit ediyor, sen kimse gibi söylemiyorsun. Bir Esra stili var, bu da çok kıymetli."