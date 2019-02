Londra ve New York’a Türkler damga vurdu

BUGÜN NELER OLDU

Londra'da markasını konuşlandıran Bora Aksu, 15 Şubat'ta BFC Show Space'te Londra Moda Haftası'nın en beğenilen şovlarından birine imza attı. Koleksiyonun ilham kaynağıysa uzaya giden ilk astronot kadın Valentina Tereshkova... Astronot kıyafetlerinden detay ve formlar ceketlerde, paltolarda görünüyor. Liria Pristine'ın hazırladığı tığ işi şapkalar ise koleksiyona büyülü bir hava kattı.DB Berdan markası Türkiye'den kurulduktan sonra Londra merkezli olarak devam ediyor. Marka bu sezon koleksiyon sunumunu moda haftası bünyesinde yeni yeteneklerin çıkış yaptığı Fashion Scout'da yaptı. Koleksiyonun ilham kaynağı moda dünyası içindeki iki yüzlülüktü. Marka modanın herkesin içinde rahat ve özgür hissedebildiği bir alan olması gerektiğini vurguladıkları bu koleksiyonda renklerle ve sloganlarla çifte standartlara karşı çıktı.18 Şubat'ta koleksiyonunu sergileyenlerden biri Erdem Moralıoğlu'ydu. Moralıoğlu'nun koleksiyonunun ilham kaynağı İtalyan Prenses Orietta Doria Pamphilij... 1920'de dünyaya gelen bu prensesten ilham alan Moralıoğlu'nun koleksiyonundan parçalar eminim ki yine birçok kraliyet üyesi tarafından taşınacak.İngiltere'de yaşayan Türk moda tasarımcısı Zeynep Kartal, bu yıl Londra Moda Haftası kapsamında Umudun Hikayesi isimli koleksiyonunu görücüye çıkardı. Koleksiyonda yer alan kıyafetlerin üzerindeki işlemeleri Suriyeli kadın sığınmacılar hazırladı. Defile öncesinde de İngiltere Büyükelçisi Ümit Yalçın'ın ev sahipliğinde Türkiye'nin dünyada yaptığı yardımların yanı sıra Suriyeli sığınmacıların yaşadıklarını ve Türkiye'deki hayatlarını konu alan özel bir kısa film gösterimi yapıldı.Kıbrıslı Türk tasarımcı Hüseyin Çağlayan da 18 Şubat'ta koleksiyonunu sergilen isimler arasında yer aldı. Markası 25'inci yılına basan Çalayan korseler, maskeler ve derilerle harmanladığı koyu renklerin ağır bastığı koleksiyonuyla bir kez daha İngiliz moda dünyasını kendisine hayran bırakmayı başardı.Dört tasarımcı bir def ile Ticaret Bakanlığı desteğiyle, Türkiye Tanıtım Grubu işbirliğiyle dört genç tasarımcı özel bir defileye imza attı. 12 Şubat'ta düzenlenen Turkish Designers isimli defilenin koçluğunu ise geçtiğimiz yıl New York'ta bir defile düzenleyen Hakan Akkaya yaptı. Buket Özkalfalar, Barut Gökhan İldeniz, Ece Kavran ve Fırat Neziroğlu koleksiyonlarını tüm dünyaya tanıtma şansı yakaladı. Didem Soydan'ın baş manken olarak podyuma çıktığı defilede tamamen Türk kumaşları kullanıldı. İldeniz Anadolu ismini verdiği 30 parçalık koleksiyonunda Anadolu yörüklerinden esinlendi. Türk keçesinden yapılan çorap ve pantolonların yanı sıra denimden yapılan çoban kepeneği dikkat çekiciyci. Buket Özkalfalar Street Couture isimli 26 parçadan oluşan koleksiyonunda Türk ipek, tafta ve saten kumaşlarını kullandı. Neziroğlu geleneksel Anadolu tezgahlarında Uşak'ta elde dokunan kumaşlarla tasarladığı Yen isimli 56 parçalık koleksiyonunda Anadolu'dan esinlendi. Ece Kavran'ın 10 parçalık koleksiyonunun tamamı özel bir teknikle elde dikildi.Azeri asıllı Türk vatandaşı Rufat İsmayil 13 Şubat'ta Springs Studio'da yaptığı The Butterfly Effect isimli koleksiyon tanıtım defilesiyle büyük ilgi gördü. Kısa süre önce Los Angeles'ta bir shoowroom açan ve markasını New York'a da taşımayı planlayan İsmayil, sonbahar- kış koleksiyon defilesinde 150 parçalık koleksiyonunu görücüye çıkardı.