7/24 şehirde yaşam

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin bu yılki gözdesi Çardaş Prensesi opereti 5 Mart Salı günü saat 20.00'de Antalya Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Eser, Haldun Özörten tarafından sahneye taşınıyor. Aydın Gün çevirisi ile Türkçe olarak seslendirilecek eserin metni, Leo Stein ve Bela Jenbach'a ait. İki perde olarak sahnelenen eserde, Hakan Aysev, Fatih Şanal, Emel Öziş, Sema Çavuşoğlu Suna, Bilge Yılmaz, Onur Alpaslan ve Baturalp Bilgili rol alıyor.Çardaş Prensesi'nde kabare yıldızı Sylva Varescu, ABD'ye gitmeden önce bir veda konseri vermek ister. Sylva'nın hayranlarından Feri von Kerekes, konserden sonra Sylva için bir eğlence düzenler. Sylva'ya aşık olan Prens Edwin de oradadır. Sylva ile prens Edwin arasındaki zorlu ve imkansız aşkı konu alan eser, 1950-1960 yılları arasındaki bir romantizm hikayesini anlatıyor.Papagenolar, Mozart'ın en sevilen eserlerinden biri olan Sihirli Flüt operasından ilham alınarak çocuklar için kurgulandı. Aryaların Türkçe seslendirileceği Papagenolar, Caner Akın'ın rejisörlüğünde sahneye konuyor. Doğa ve insan sevgisinin öne çıktığı Papagenolar çocuk operasında hikaye Papageno karakteri, ailesi, Gece Kraliçesi, Sarastro ve Ağaç Adam etrafında şekilleniyor. Opera yarın saat 15.00'te Zorlu PSM'de olacak. Biletler Biletix'te.İstanbul ve Ankara Fransız Kültür Merkezleri, İtalyan Kültür Merkezi ve İstanbul Modern iş birliği ile ikincisi düzenlenen İlk uzun metrajım!-Fransızca Filmler Festivali 7-11 Mart tarihleri arasında Fransız Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Festival, çağdaş yönetmenlerin ilk uzun metrajlı filmleri teması ile Fransız sinemasını tanıtmayı amaçlıyor. Dünya Kadınlar Günü'ne de uygun olarak kadın yönetmenleri ve kadın portreleri ön plana çıkarmayı ve kadın meselelerine odaklanmayı amaçlayan Fransız Film Festivali'nde, kadın, gençlik, kesişen kaderler ve direniş hikayeleri anlatan filmler gösterilecek. Festival kapsamında ilk uzun metraj filmleri gösterilecek yönetmenler arasında, Agnes Varda, Lea Fehner, Julie Bertucelli, Leonor Seraille, Elsa Diringer gibi kadın sinemacıların yanı sıra Philippe Faucon ve Xavier Legrand gibi isimler de bulunuyor. Gösterimlerin tamamı ücretsiz ve Türkçe altyazılı. Ayrıntılı bilgi için http://www.ifturquie.orgAra Güler Müzesi'nin ikinci sergisi, Aphrodisias başlığıyla kapılarını açtı. Ara Güler'in arşivinde çok önemli bir yer tutan Aphrodisias ile ilgili fotoğraf, bilgi ve belgelerin sanatseverlerle buluşacağı sergiyi bomontiada'da ziyaret edebilirsiniz.İnci Ertuğ'un son dönemde ürettiği, karışık teknik ve çeşitli materyalle hazırlanmış yapıtlarının yer aldığı STRATUM başlıklı sergisi 5 Mart'ta Ekavart Gallery'de açılacak.Oğuz Yeşilay, İstanbul'daki ilk sergisini 6 Mart'ta Galeri Selvin'de açıyor. Sergi 31 Mart'a kadar sürecek.Bir Kadın Bir Erkek Omuz Omuza sergisi 8 Mart'ta Maslak 1453 Event Hall'de açılıyor. Sergi, Kadınlar Günü için özel olarak düzenleniyor.Türkiye'nin tanınmış ressamlarını bir araya getiren Rengarenk adlı karma resim sergisi, 5-15 Mart 2019 tarihleri arasında Kaş Sanat Galerisi'nde olacak. Murat Erdil, Müge Denizer ve Nilda Uluğ sanatçılar arasında yer alıyor.ARTWEEKS@Akaretler sanat etkinliğinin ikincisi 4-17 Mart tarihleri arasında düzenlenecek. Yerli ve yabancı birçok önemli sanatçının eserleri, 15 gün boyunca Akaretler'de sergilenecek. Etkinlik süresince Akaretler, sanatçı ve koleksiyoner buluşmalarına, atölyelere, sanat sohbetlerine, sergi turlarına, müzik ve eğlenceye ev sahipliği yapacak.Burgers&Fries atölyesi bugün saat 15.00'te Mutfak Sanatları Akademisi'nde düzenlenecek. Atölyede köz patlıcan sos ve yeşillikler ile cheeseburger, kırmızı soğan turşusu ve ballı hardal sos ile ağır ateşte pişirilmiş dana kaburga burger, kajun baharatlı patates kızartması ve ev yapımı sarımsaklı acılı mayonez yapımını öğreneceksiniz. Bilet 210 TL.Tiyatro Ak'la Kara Radyatro adlı tiyatro oyunu ile seyirciyle buluşuyor. Jules Verne'nin 80 Günde Dünya Gezisi'yle yola çıkan oyun, bir radyo tiyatrosunun sahnelenişini anlatıyor. Oyunda ütü, balon, ızgara teli, kibrit kutusu gibi nesnelerden hiç bilinmeyen sesler çıkarılıp seyirciye çeşitli efektler sunuyor. Savaş Özdural'ın yazdığı oyunda Pelin Turancı, Savaş Özdural, Özdemir Çiftçioğlu, Fatih Gülnar ve Fatih Özacun rol alıyor. Oyun bugün saat 20.30'da. Biletler Biletix'te.Adalet kavramını ele alan Artık Bir Davan Var bugün 20.30'da Moda Sahnesi'nde olacak. Bilet 55 TL.Bir grup bilim insanının hayatını anlatan Fotoğraf 51 bugün 20.30'da Craft Karaköy'de. Bilet 80 TL.Onların Hikayesi bugün saat 20.30'da Tiyatro Pera'da sahnelenecek. Bilet 45 TL.Ankara'nın popüler mekanlarından biri olan Fat Boy Bar & Grill, İstanbul'un Ataşehir semtinde açtığı ikinci şubesiyle eğlencenin nabzını tutuyor. Fat Boy Bar & Grill sahnesinde bu akşam Velvet olacak. Repertuvarında pop ve rock şarkıların bulunduğu grup, misarfirlerine müzik ve eğlence dolu bir akşam yaşatacak.Uludağ 6000 Meydan, after-ski partilerinin öncesinde dağa gelenleri eğlenceyle buluşturuyor. Uludağ'ın kalbinde konumlanan yer, DJ performanslarıyla teleferiğin son istasyonundaki kapalı alanda konforlu bir eğlence vaat ediyor. Bu hafta sonu DJ Furkan Kozanlı 6000 Meydan'ın lounge terasında katılımcılar ile buluşacak.Türk alternatif rock müzik grubu maNga, mart ayında gerçekleştireceği konser turnesi öncesi son hazırlıklarını tamamladı ve ilk konserini 1 Mart'ta İstanbul'da gerçekleştirdi. 14 konserlik turne 30 Mart'ta yine İstanbul'da sona erecek. Bursa, Eskişehir, Ankara, Kocaeli, İzmir, Balıkesir, Sivas, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Kıbrıs ve İstanbul'da hayranları ile buluşacak olan maNga, şehir şehir gezerek sevilen şarkılarını hayranları için söyleyecek. Grup bu akşam Beyrut Performance'da sahne alacak. Bilet 56 TL.Rus piyanist Evgeny Grinko bugün saat 21.00'de Adana Çukurova Üniversitesi'nde sahne alacak. Bilet 89.50 TL.Melek Mosso bugün saat 22.00'de Jolly Joker Gaziantep'te konser verecek. Bilet 69 TL.Tiyatro oyunu Baş Belaları yarın saat 16.00'da Konya Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Bilet 56.50 TL.Doğu Demirkol 5 Mart Salı günü saat 20.30'da İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda sahneye çıkacak. Bilet 56 TL.Yaşar 8 Mart Cuma günü saat 22.00'de Kocaeli Hayal Kahvesi'nde sahne alacak. Bilet 78.50 TL.