DJ’lerin favori DJ’i geliyor

Sonar İstanbul bu yıl üçüncü kez gerçekleşiyor. 8 ve 9 Mart'ta Zorlu PSM'ye gelenler elektronik müziğin önemli DJ/ prodüktörlerini izleme şansı bulacak. O isimlerden biri de Laurent Garnier.53 yaşındaki Fransız DJ ile İstanbul'a gelmeden önce telefonda sohbet etme fırsatı bulduk. En son 2007'de Türkiye'ye gelen Garnier ile sohbetimize "Çalmaktan keyif almadığınız yerlere bir daha gitmediğinizi duymuştuk. Endişelendik" diyerek başlıyoruz. Gülüyor, "İşte tekrar geliyorum. Sevmesem gelmezdim." Peki bu uzun aranın sebebi nedir? "Doğru zamanlamayı tutturamamış olmamız."Garnier, daha önceki gelişlerinde İstanbul'u gezme fırsatı bulamadığını söylüyor, ama şehir aklında 'cool ve eğlenceli' olarak kalmış: "Belki bu kez gezmek için daha fazla zamanım olur."Kendisini geçen yıl Sonar Barcelona'da izleme fırsatı bulmuştuk. Atmosfer unutulmazdı. Dile kolay 30 yıldır setin başında. Seyircide bırakmak istediği etkiyi sorduğumuzda şöyle yanıtlıyor: "Öncelikle dans ettirmek. Şaşırtmak. Uzun süre hafızadan silinmeyecek bir atmosfer oluşturmak. Elimden gelenin en iyisi yapıp seyirciyle bağlantı kurmak." Garnier, aynı kulüpte iki gece üst üste çıksa bile aynı seti çalmamasıyla bilinen bir DJ. Aynı seti çalmayı, aynı filmi tekrar tekrar izlemeye benzetiyor. "Her performans kendine has, bu yüzden konfor alanınızdan çıkmalısınız. Dinleyicileri şaşırtmak için kendinizi de şaşırtmalısınız."8 Mart'ta çalacağı setle ilgili birkaç ipucu almaya çalışıyoruz. "Setlerimi hiçbir zaman önceden hazırlamıyorum. O yüzden nasıl bir setle karşınıza çıkacağımı gerçekten bilmiyorum" karşılığını veriyor. Israrcıyız, "Crispy Bacon, The Man With the Red Face gibi klasik parçalarınızdan birkaçını dinleme fırsatımız olur mu? diye soruyoruz bu kez. "Genellikle kendi parçalarımı çalmıyorum. Belki birkaç tanesi olabilir. Etrafta çok fazla güzel müzik var, Bu yüzden farklı isimlerin parçalarını çalmayı tercih ediyorum. ."DJ'lerin favori DJ'i, maestro... Garnier için böyle deniyor. Kendisine hatırlattığımızda "Bu şekilde çağrılmak büyük bir onur" diyor. Onu sahnede izlerken müziğe olan tutkusunun ne kadar sonsuz olduğunu hissediyorsunuz. Zaten motivasyon kaynağını sorduğumuzda da yanıtı net: Müzik... "Yeni şeyler bulmak için çok araştırma yapıyorum. Dışarıda keşfedilmemiş çok fazla müzik var. Bunu bilmek de bana heyecan veriyor."