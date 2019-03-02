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’un minyatürü ilham kaynağı oldu!

Gerçek bir minyatür meraklısı olan , ’un minyatüründen ilham alarak özel bir koleksiyon hazırladı. Koleksiyon Topkapı Sarayı’nda satışa çıktı.

İDİL DEMİREL
İDİL DEMİREL Cumartesi Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 2.3.2019 11:47 Güncelleme Tarihi: 2.3.2019 11:47
Matrakçı Nasuh’un İstanbul minyatürü ilham kaynağı oldu!

2017 yılında ile yaptığımız röportajda bana minyatüre olan sevgisinden bahsetmişti. "Çok yakın bir arkadaşımın yüreklendirmesi ile iki yıl önce minyatür ile ilgilenmeye başladım. Minyatürü öğrenmek için bir ustadan üç yıl eğitim alıyorsunuz. Ardından nakkaş olarak devam ediyorsunuz. Bu eğitimi almamın sebepleri moda ve minyatürü hem yüzey tasarımında hem de kendi kompozisyonlarımı kavramsal bir yaklaşımla bir araya getirmek tabii ki. Sadece hobi olarak başlamadım" demişti. Bu röportajın üzerinden iki yıl geçti geçmedi. Ve bu hafta başında Gökçe beni heyecan verici yeni projesi için aradı. "'un minyatüründeki peyzaj, hayvan ve çiçek tasvirlerinden ilham alarak bir kapsül koleksiyon hazırladım. Anadolu Kültürel Girişimcilik işbirliğiyle hazırlanan bu koleksiyon cuma gününden itibaren Heritage by Hatice Gökçe ismiyle Topkapı Sarayı Müzesi avlu mağazasında ve muzedenal.com adresinden satışa çıkıyor" dedi.

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Matrakçı Nasuh’un İstanbul minyatürü ilham kaynağı oldu!
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