Matrakçı Nasuh’un İstanbul minyatürü ilham kaynağı oldu!

2017 yılında Hatice Gökçe ile yaptığımız röportajda bana minyatüre olan sevgisinden bahsetmişti. "Çok yakın bir arkadaşımın yüreklendirmesi ile iki yıl önce minyatür ile ilgilenmeye başladım. Minyatürü öğrenmek için bir ustadan üç yıl eğitim alıyorsunuz. Ardından nakkaş olarak devam ediyorsunuz. Bu eğitimi almamın sebepleri moda ve minyatürü hem yüzey tasarımında hem de kendi kompozisyonlarımı kavramsal bir yaklaşımla bir araya getirmek tabii ki. Sadece hobi olarak başlamadım" demişti. Bu röportajın üzerinden iki yıl geçti geçmedi. Ve bu hafta başında Gökçe beni heyecan verici yeni projesi için aradı. "Matrakçı Nasuh'un İstanbul minyatüründeki peyzaj, hayvan ve çiçek tasvirlerinden ilham alarak bir kapsül koleksiyon hazırladım. Anadolu Kültürel Girişimcilik işbirliğiyle hazırlanan bu koleksiyon cuma gününden itibaren Heritage Matrakçı Nasuh by Hatice Gökçe ismiyle Topkapı Sarayı Müzesi avlu mağazasında ve muzedenal.com adresinden satışa çıkıyor" dedi.