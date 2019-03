Ara Güler’den yadigar

BUGÜN NELER OLDU

"Yaşam, size verilmiş boş bir filmdir. Her karesini mükemmel bir biçimde doldurmaya çalışın..." Bu sözler duayen fotoğrafçı Ara Güler'e ait. Usta'nın vefat etmeden önce üzerinde çalıştığı eseri Siyah- Beyaz İstanbul, 17 Mart'ta Artam Antik AŞ'de müzayedeye çıkıyor. Sıradan bir kitap değil bu. Tam tamına 65 kilo ağırlığında devasa bir fotoğraf kitabı... Ara Güler'in objektifinde hayat bulan birbirinden değerli 50 İstanbul fotoğrafının bir araya getirildiği kitap sadece bir adet üretildi, eşi benzeri yok yani. Usta'nın arşivinden İstanbul fotoğraflarının bulunduğu kitabın yapımı üç yılda tamamlandı. Kitap fikri Güler'in çok yakın arkadaşı ve bir zamanlar beraber çalıştığı dostu Zekai Demir'den çıkıyor. 1986 yılından beri tanışan iki yakın arkadaş projeye 2007'de başlıyor. Zekai Demir, kitabın satışından elde edilen parayı yeni fotoğrafçılar yetiştirmek için kullanacağını söylüyor...Evet. Fotoğraf kitaplarına,dünyada bu anlamda yapılmışözel kitaplara ilgim vardı. AraAbi'nin de vakfı vardı. Kendibulunduğu binayı müzeye çevirmekistiyordu. Ama müzeyapmak maliyetli bir iş. AraAbi'ye dedik ki, "Senin içinböyle özel bir kitap fikrimiz var,ne dersin?" Çok hoşuna gitti.2007'de bunu hayata geçirmekiçin çalışmaya başladık.Yaklaşık üç yılımızı aldı.İlk önce kitabı 1000x1000 cmolarak tasarladık. Fakat buşekilde ağırlığı 100 kiloyu geçiyordu.Sonra boyutu küçülttük70x70 cm olarak yapmaya kararverdik. 70x70 cm'ye düşürdüğümüzdede yaklaşık 65 kiloyaindi kitabın ağırlığı.Çünkü fotoğraf kağıdına basılıyor.Fineart fotoğraf kağıdınabasılması, sayfaların arasındayine Fineart karton olması vekartonların her birinin asid freelaminasyonu ile kaplanması sonucubu ağırlık meydana geldi.Ara Abi çok heyecanlandıgörünce.Biz de çok heyecanlandık.Hayalindendahaiyi bir şeyyaptık. Onuda kitaba notolarak düştü.Hatta bukitabı, bittiktensonrayine SabahGazetesi birhaber yapmıştı.Orada da okadar duygulandıki, gözyaşlarınahakim olamadı. Çoketkilenmişti. Baktı baktı,"Ya çok güzel, muhteşem olmuş.Elinize sağlık" dedi. Duygulubir durum yaşadık.- Amacımız bu kitaptanbirkaç tane üretip bunu Türkiye'ninseçkin insanlarına ulaştırmaktı.Ara Abi'nin imzalı kitabındanvakfa gelir elde etmekistiyorduk. Bu süreç çok uzunve zahmetliydi. Sonra Ara Abimüze ve vakıf fikrinden vazgeçti.Dolayısıyla kitabı bir taneüretmiş olduk. O kitabı da bizehediye etti. Aslında kendisi debir tane istedi sonra vazgeçti.Kitapta birinin yazısı olsundiye kararlaştırdık. Ara Abi,"Bunu en iyi Doğan Hızlanyazar" dedi. Çok yakın arkadaşlardı.Sonra onunla konuştuğumuzdabir yazı yazdı bu kitabaözel. Sonrasında imza atarkende çok güzel bir not düştü. "Arasen olmadan fotoğraf tarihi yazılamaz"şeklinde bir notu var. Buimzalar ve yazılar kitabı eşsiz kılıyorbence. Sarkis Bahar da AraAbi'nin eski asistanı. Kitaptakiportresini çeken kişi.Evet. Kapak fotoğrafı AraAbinin en sevdiği fotoğraflardanbiridir. Bütün sıralamayıkendisi yaptı. Bir yıl veya tarihsıralaması yok, kronolojik olarakilerlemiyor. Ara Abi'nin kendihissiyatı ile oluşturduğu bir sıralamasöz konusu.- Tabi tabi. Özel hayatta ailecek de görüşüyorduk. Rahmetli eşi Suna Hanım da çok sevdiğimiz biriydi. Ara Abi özel hayatta tanıdığınızda çok farklı bir insan. Çok duygusal bir insandır aslında. Çocuksu tarafları vardır. Çok eğlenceliydi ve gezmeyi severdi. Özellikle bazen sıkılıp gelirdi, "Hadi Zekai bir kaçamak yapalım" deyip, Kıyı restorana balığa giderdik. Kıyı'da balık yemek en sevdiği şeylerden biriydi. Gündüzleri bazen Suna Hanım'ın yerine bazen de Kıyı'ya kaçamak yapardık beraber. Çok özel ve güzel vakitler geçirdik.- Ara Abi ile her geçirdiğiniz an eğlenceli ve keyiflidir. O vaktinin büyük bir bölümünü bizim ofiste geçiriyordu. Dolayısıyla ofise sırf Ara Abi'yi görmek, onunla tanışmak için gelen bir kitle vardı. Onunla sohbet etmek fotoğrafçılar için büyük bir keyifti. İnsanlarla olan diyaloğundan çok keyif alan biriydi. İnsanlara sataşmayı, onlara laf atmayı ve kızdırmayı çok severdi.- Benim için paha biçilemez bir şey. Çünkü bir kere Ara Abi adına yapılan müzeden sonra Ara Güler adına yapılmış en kıymetli eser diye bakıyorum ben bu kitaba. Çünkü her tarafında Ara Abi'nin, bizim büyük emeğimiz var. O yüzden de tek olması Sarkis Bahar'ın, Doğan Hızlan'ın kitapla ilgili özel yazısı ve imzası bu kitabı eşsiz kılıyor. Ben ne desem sanki bu onun hakkı değilmiş gibi.- Rahle için Ara Abi'ye daha modern tasarımlar sunduk ama o renginin illa ahşap olmasını istedi. Rahle, Ara Abi'nin hayal edip, bir kalemle basitçe çizdiği bir rahle. Hep birlikte kitabın başından sonuna Ara Abi'nin hayalindeki bir şeyi sonuçlandırmış olduk. Rahlesinden kapağına kadar...