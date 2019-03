Bekar annenin yükü ağır

BUGÜN NELER OLDU

Ünlü çiftlerin boşanma davaları genelde magazin haberlerine konu oluyor. Özellikle kadının aldığı nafaka miktarı. Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı'nın aylık alacağı 125 bin liralık nafakanın toplumda yarattığı etki hâlâ devam ediyor. Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay'ın oğlu için aylık aldığı 10 bin liralık nafakayı 50 bin liraya çıkarmak istemesi de ayrı bir tartışma konusu oldu.Ancak gelin görün ki, gerçek hayata döndüğümüzde boşanmış kadınların gerçekleri hiç de bu haberlerdeki gibi değil. Çoğu maddi ve manevi olarak tek başına mücadele ediyor. Marketing Türkiye'nin yaptırdığı 'Bekâr Anneler Araştırması'nın sonucu annelerin üzerindeki maddi ve manevi yükün ne kadar ağır olduğunu ortaya koyuyor.Marketing Türkiye'nin bu ayki sayısında yayımlanan ankete göre, bekar annelere "Eski eşiniz maddi destek dışında, size genel olarak destek oluyor mu?" diye sorulmuş. Ankete katılanların yüzde 93'ü "Hayır olmuyor" cevabını vermiş.Yani bekar anneler, ebeveynliğin manevi yükünü tek başına sırtlanıyor. Adil olarak paylaştıklarını söyleyenlerin sayısı sadece yüzde 7.Alışveriş yaparken artık indirim marketlerini tercih ediyorlar. Çocuk larına kıyafet alırken de uygun fiyatlı markalara sıcak bakıyorlar. Yüzde 80'i pa ra biriktiremediğini, yüzde 86'sı da bir yıl önceye göre bireysel harcamalarını kıstığını söylemiş.Tek başına çocuk yetiştiren her 10 kadından 8'i bir kadın olarak her türlü zorluğa göğüs gerebileceğini ifade etmiş. Ataerkil toplum yapısının ise hayatlarını zorlaştırdığını belirtmişler. Ancak kendilerini en çok 'mücadele' kelimesi ile özdeşleştiriyorlar.Dergi, bekâr annelere 'kaygı' denilince akıllarına ilk neyin geldiğini de sormuş. Yüzde 53'ü çocuklarının geleceği, yüzde 37'si duygusal durumlar demiş. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü geride bıraktığımız bu ilk günde sürekli mücadele eden, yorulan, çocukları için endişelenen bekâr annelerin çocuklarına verdikleri üç önemli öğüdü birlikte okuyalım:İyi bir eğitim al.İyi bir kariyere sahip ol.Annen gibi, zor şartlarda bile kendi ayaklarının üzerinde durmasını bil!Her gün duyduğumuz iç karartıcı haberlerin arasında yüzümüzü güldüren, umut veren haberler de oluyor. Bunlardan birine sosyal medyada rastladım ve kaybolup gitsin istemedim. Hikâye şöyle: Atlanta'da Wayne Hayer adlı üniversite öğrencisi bir baba vizeler öncesi dersleri kaçırmak istemez. Ancak bebek bakıcısı da bulamaz. Bebeğiyle birlikte üniversiteye gidip matematik dersine girer. Ama bebeğiyle birlikte not alması çok zordur. Öğrencisinin bu durumunu fark eden Profesör Nathan Alexander, bebeği kangurusuna koyarak kucağına alır ve dersi o şekilde anlatmaya devam eder. Amacı öğrencisinin rahatça not almasına ve dersi dinlemesine yardımcı olmaktır.Fotoğrafta durumu görüyorsunuz. Şefkatli ve düşünceli eğitmenlerin varlığı insana umut veriyor. Lütfen birbirimizin hayatını kolaylaştıralım. Etrafımızdakilerin çektiği zorluklara gözlerimizi kapatmayalım. Çünkü sevgi yayılan bir şeydir. Keşke sosyal medyayı hep böyle güzel şeyler için kullanabilsek.