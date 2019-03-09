Giysi dolaplarını biz dolduruyoruz

BUGÜN NELER OLDU

Boşuna değil artık dünyanın dört bir yanında Türk markalarının butiklerini görüyorsunuz, hatta bazı ülkelerde belirli Türk markalarının sektör liderliğini ele geçirmeye çalıştığını duyuyorsunuz.Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe dünyada altıncı sırada olmamız boşuna değil. 2017 yılı rakamlarına bakıldığında Türk hazır giyim ve tekstil sektörü toplam 12.5 milyar dolarlık ihracata imza attı.Peki hiç merak ettiniz mi Türk üreticiler en çok ne üretiyor, kaçar adet üretiyor ve hangi ülkelere satılıyor diye? Biz merak ettik ve İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (İHKİB) son dönemde bu konudaki çalışmalarını inceledik.Türkiye dendiğinde aslında bakarsanız tüm dünyanın aklına çorap geliyor. Çünkü Türkiye Çin'den sonra dünyanın en büyük çorap üreticisi. Sayısal olarak ifade edeyim ki gözünüzün önünde daha da net bir şekilde canlansın. Geçtiğimiz yıl tam 1 milyar 680 milyon çift çorap ihraç etmiş Türk üreticiler.Kazak ve tişört dendiğinde de yine dünyanın en büyük ihracatçılarından biri Türkiye. Yılda bir milyar adet üst giyim parçası ihraç ediyoruz. İç çamaşırı da yine iddialı olduğumuz bir başka alan geçen yıl 300 milyon adet iç çamaşırı ihraç etmişiz. Dış giyimde de yine Türkiye akla gelen ilk ülkelerden. Geçen yıl 650 milyon adet kadın dış giyim ürünü, 300 milyon adet erkek dış giyim ürünü üretmemiz de bunun en büyük ispatı. Sadece Türk markaları üzerinden de satılmıyor hem de bu ürünler. Birçok yabancı marka için de üretim yapıyoruz. Ayrıca dünyanın en büyük modaevleri de yine kaliteli ve özenle üretilmiş ürün istediğinde Türk üreticilerin kapısını çalıyor."En çok kim bizden ürün alıyor?" diye soracak olursanız cevap "Almanya"... Onu İspanya ve İngiltere takip ediyor.Bu da 2018 yılında 17.6 milyar dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirdiğimiz anlamına geliyor. 17.6 milyar dolarlık ihracatın yüzde 14'ünü yani yaklaşık 2.5 milyar dolarlık kısmını markalı ürünler oluşturuyor. Hazır giyim markalarımız 100 civarında ülkedeki 2 bini aşkın mağaza ile Türk moda endüstrisini temsil ediyorlar.2014'deki 18,7 milyar dolarlık rekordan sonra 2018'de ihracatta en yüksek değere ulaştık. Geçen yıl ülkemize net 15.7 milyar dolar döviz kazandırdık. Bizim gibi iki sektör daha olsa Türkiye'nin cari açık problemi kalmaz. Üstelik işsizliği de büyük ölçüde çözeriz. Türkiye'nin ihracatta ortalama birim fiyatı 1.3 dolar. Biz sektör olarak ortalama 14.5 dolardayız. Yani yüksek oranda katma değer yaratıyoruz. Katma değerli üretimde mücevher ve savunma sanayinin ardından üçüncü konumdayız. Aynı konuda imalat sanayi kolları arasında ise açık ara lideriz.Öyle bir dönemden geçiyoruz ki dünyanın dört bir yanında zengin çok zengin. Yani modaevlerinin tüm koleksiyonunu rahat rahat alabilecek olanlar çoktan sezonun 'it bag'lerinin peşinden koşmaktan vazgeçtiler. Peki ne mi yapılar? Vintage parçaların peşindeler. Kim Kardashian'ın eşinin koleksiyonları dışında giydiklerinin tamamının vintage olmasının nedeni de bu. Geçtiğimiz günlerde giydi 1991 Alaia koleksiyonuna ait leopar takım da bunun son örneği.Love&Can markasının kurucusu ve tasarımcısı Nihan Gider ile moda ve stil üzerine sohbet ettik:Stilim zaman içinde şekillendi diyebilirim. Çok fazla alışveriş yapmak yerine yıllarca dolabımda kalacak parçaları almayı seviyorum. Az ve öz.Genelde sade yalın çizgileri severim ama bu kombinlerin arasına mutlaka vintage bir kolye, küpe ya da yüzük eklerim. Desenleri karıştırmayı da çok severim.Kış ortasında yaz için, yaz ortasında da kışlık ne alacağıma karar vermiş olurum. Bu sezon ilk alışverişimde klasik bir Max Mara kaşmir palto satın aldım.Trendleri eskiden daha fazla takip ederdim şimdi ise aldığım kıyafetlerin kumaşından, dikişine bana uygun olması ilk önceliğim.Önümüzdeki sezon tüyoları için Jacquemus'ün tasarımlarına bakmanızı tavsiye ederim bence harikalar yaratıyor. Ege ve Akdeniz kadınını inanılmaz güzel yansıtıyor.Dolabımdaki en eski parça anneannemin nişanında giydiği midi belden kloş 50'ler tarzı elbisesi.Ne olursa olsun dolabımdan beyaz bol kesim bir gömlek , yüksek belli bir pantolon, iyi kesim bir jean, uzun elbiseler ve siyah smokin bir takımı asla çıkartmam.