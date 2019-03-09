Keman benim çocukluk arkadaşım

Su damlası gibi bir ses... Varlığını müziğinde sırlayan bir ruh. Öyle ki, başka bir ruha 'ben de buradayım' diye haykırmadan dokunuyor. Belli ki epey yol kat etmiş bugüne kadar. En sert sözünü bile ninni gibi, bir şehir ninnisi gibi söylüyor. Cazın genişliği, alaturkanın kalbi 12'den vuran hüznü... Güneş Özgeç'ten bahsediyoruz. Kendisi uzun zamandır, İstanbul sahnelerinde kemanıyla dans edip şarkı söylüyordu... Keman çalmak, aynı anda dans etmek ve şarkı söylemek. Üç meşakkatli sahne uğraşını bir arada yürütüyordu. Özgeç artık kendi şarkılarını söylüyor. Üç single arka arkaya yayınladı. Şarkılarını kliplendirdi. Bize de kapısını çalıp, nereden gelip nereye gittiğini konuşmak düştü...
- Müzisyen bir ailede büyüdüğünüzü biliyorum... Geçmişe baktığınızda neler görüyorsunuz?
- İstanbul, Kadıköy Moda'da doğup büyüdüm.
Babam müzisyen, besteci Ömer Özgeç,
annemse dil tarihde tiyatro eğitimi almış, kariyerineyse
TRT'de seslendirme yönetmeni olarak
gerçekleştirmiş; Ayten Özgeç... Müzikle ilişkim
her zaman çok iyiydi, şarkı söylemek konuşmak
kadar rahattı benim için, babam da bütün gün
evde şarkı söyleyip gitar çalardı, çalışırdı, beraber
de söylerdik, küçük besteler yapardım
ama ciddi bir şekilde müzikle ilgilenmeye
başlamam konservatuvara girmemle oldu.
Ailemin yönlendirmesi ve benim de isteğimle
11 yaşımda Mimar Sinan Üniversitesi
Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı Keman Bölümü'ne giriyorum
ve profesyonel müzik hayatım bu
şekilde başlamış oluyor aslında.
- Üç single arka arkaya yayınladınız. Şarkılarınızdan, içeriğinden bahseder misiniz?
- Kahve yayınladığım ilk şarkım; eğlenceli bir
şarkı, biraz swing, biraz alaturka. Gerçi swing ya
da diğer bir deyişle gypsy caz da cazın Avrupalı
Çingeneler tarafından yorumlanmış hali olduğuna
göre, benim de swing'e macunlu klarnet
eklemem çok absürt değil diye düşünüyorum...
Kahve'yi kaydettikten bir yıl sonra yayınladım,
neden bilmiyorum ama bir şey tuttu beni, zamanı
gelmemişti herhalde, demlendi. Yeni şarkılar
için artık beklemiyorum, sırası geldikçe paylaşıyorum.
İkinci teklim Ikaria'yı Kahve'den iki ay
sonra yayınladım. İnsanlar Ikaria'nın anlamını
merak ediyor; az bilinen, neredeyse hiç turistik
olmayan bir Yunan adası Ikaria, basitliğiyle
büyüledi beni. Ve son yayınlanmış olan teklim
Sonbahar, müzikal yolculuğuma dair bir şarkı
diyebilirim, biraz hüzün, biraz korku, biraz da
cesaret.
- Şarkı yazmak sizin için ne ifade ediyor? Sözel dünyanızın içeriğinde neler var?
- Unutmak istemediğim ya da unutamadığım
anları şarkı yapıyorum, fotoğraf gibi ama müzikle!
Şimdiye kadar hep böyle bir hisle yazdım
şarkılarımı. Anlarımın, anılarımın albümlerini
oluşturmak, paylaşmak, bir ağızdan söylemek
istiyorum.
- Keman çalmanın sesinize, şarkı söyleminize etkisi, katkısı oldu mu sizce?
- Keman insan sesine en yakın çalgı derler,
aynı zamanda solo bir çalgı olduğu için de zaten
şarkı söyler gibi çalınır. Şarkı söyler gibi çalmak
ya da keman çalarmış gibi söylemek. Fakat enstrüman
çalmanın söylememe katkısı olduğu gibi,
düzenlemelerimi yapabilmeme de yarıyor ve aslında
bu da bana büyük bir hediye.
- Yaptığınız müziğin türünü ne olarak açıklarsınız? Bağımsız ve tarife gelmez bir müzik mi sizce?
- Kendimi tek bir tarzla sınırlamaktan kaçınıyorum.
Pop, caz ve yerel öğeleri kullanarak
tarzlar arası farklılıkları bir çerçevede toplayıp,
öykümü öne çıkarmayı seviyorum. Zaman zaman
yerel ve pop-caz öğeler barındıran alternatif
pop da diyebiliriz.
- Yakında bizi neler bekler?
- Nisan ortasında yeni bir tekli geliyor, ismi
Düş, şimdiki en büyük heyecanım bu şarkı. Ekim
ayında da bir albüm olacak, günlerim bunu düşleyerek
geçiyor. Bunun yanında konserler, buluşmalar
da sürüyor.
- Keman sizin için ne ifade ediyor?
- Keman olmazsa olmaz gibi, yani büyümeye başlamamdan itibaren hayatımın en önemli yerinde olan bi rşey, bunu anlatmak çok zor, yani kemansız bir hayat yaşamadığım için tasvir etmekte zorlanıyorum. Çocukluk arkadaşı gibi, iyisiyle kötüsüyle yanımda, hep de olacak. Mutluluk, üzüntü, öfke, aşk, nefret... Hepsi benim için.