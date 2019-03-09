Keman benim çocukluk arkadaşım

BUGÜN NELER OLDU

Su damlası gibi bir ses... Varlığını müziğinde sırlayan bir ruh. Öyle ki, başka bir ruha 'ben de buradayım' diye haykırmadan dokunuyor. Belli ki epey yol kat etmiş bugüne kadar. En sert sözünü bile ninni gibi, bir şehir ninnisi gibi söylüyor. Cazın genişliği, alaturkanın kalbi 12'den vuran hüznü... Güneş Özgeç'ten bahsediyoruz. Kendisi uzun zamandır, İstanbul sahnelerinde kemanıyla dans edip şarkı söylüyordu... Keman çalmak, aynı anda dans etmek ve şarkı söylemek. Üç meşakkatli sahne uğraşını bir arada yürütüyordu. Özgeç artık kendi şarkılarını söylüyor. Üç single arka arkaya yayınladı. Şarkılarını kliplendirdi. Bize de kapısını çalıp, nereden gelip nereye gittiğini konuşmak düştü...- İstanbul, Kadıköy Moda'da doğup büyüdüm.Babam müzisyen, besteci Ömer Özgeç,annemse dil tarihde tiyatro eğitimi almış, kariyerineyseTRT'de seslendirme yönetmeni olarakgerçekleştirmiş; Ayten Özgeç... Müzikle ilişkimher zaman çok iyiydi, şarkı söylemek konuşmakkadar rahattı benim için, babam da bütün günevde şarkı söyleyip gitar çalardı, çalışırdı, beraberde söylerdik, küçük besteler yapardımama ciddi bir şekilde müzikle ilgilenmeyebaşlamam konservatuvara girmemle oldu.Ailemin yönlendirmesi ve benim de isteğimle11 yaşımda Mimar Sinan ÜniversitesiGüzel Sanatlar Üniversitesi DevletKonservatuvarı Keman Bölümü'ne giriyorumve profesyonel müzik hayatım buşekilde başlamış oluyor aslında.- Kahve yayınladığım ilk şarkım; eğlenceli birşarkı, biraz swing, biraz alaturka. Gerçi swing yada diğer bir deyişle gypsy caz da cazın AvrupalıÇingeneler tarafından yorumlanmış hali olduğunagöre, benim de swing'e macunlu klarneteklemem çok absürt değil diye düşünüyorum...Kahve'yi kaydettikten bir yıl sonra yayınladım,neden bilmiyorum ama bir şey tuttu beni, zamanıgelmemişti herhalde, demlendi. Yeni şarkılariçin artık beklemiyorum, sırası geldikçe paylaşıyorum.İkinci teklim Ikaria'yı Kahve'den iki aysonra yayınladım. İnsanlar Ikaria'nın anlamınımerak ediyor; az bilinen, neredeyse hiç turistikolmayan bir Yunan adası Ikaria, basitliğiylebüyüledi beni. Ve son yayınlanmış olan teklimSonbahar, müzikal yolculuğuma dair bir şarkıdiyebilirim, biraz hüzün, biraz korku, biraz dacesaret.- Unutmak istemediğim ya da unutamadığımanları şarkı yapıyorum, fotoğraf gibi ama müzikle!Şimdiye kadar hep böyle bir hisle yazdımşarkılarımı. Anlarımın, anılarımın albümlerinioluşturmak, paylaşmak, bir ağızdan söylemekistiyorum.- Keman insan sesine en yakın çalgı derler,aynı zamanda solo bir çalgı olduğu için de zatenşarkı söyler gibi çalınır. Şarkı söyler gibi çalmakya da keman çalarmış gibi söylemek. Fakat enstrümançalmanın söylememe katkısı olduğu gibi,düzenlemelerimi yapabilmeme de yarıyor ve aslındabu da bana büyük bir hediye.- Kendimi tek bir tarzla sınırlamaktan kaçınıyorum.Pop, caz ve yerel öğeleri kullanaraktarzlar arası farklılıkları bir çerçevede toplayıp,öykümü öne çıkarmayı seviyorum. Zaman zamanyerel ve pop-caz öğeler barındıran alternatifpop da diyebiliriz.- Nisan ortasında yeni bir tekli geliyor, ismiDüş, şimdiki en büyük heyecanım bu şarkı. Ekimayında da bir albüm olacak, günlerim bunu düşleyerekgeçiyor. Bunun yanında konserler, buluşmalarda sürüyor.- Keman olmazsa olmaz gibi, yani büyümeye başlamamdan itibaren hayatımın en önemli yerinde olan bi rşey, bunu anlatmak çok zor, yani kemansız bir hayat yaşamadığım için tasvir etmekte zorlanıyorum. Çocukluk arkadaşı gibi, iyisiyle kötüsüyle yanımda, hep de olacak. Mutluluk, üzüntü, öfke, aşk, nefret... Hepsi benim için.