Ülkedeki hiçbir şarkıcı yaşlanmayı kabul etmiyor

BUGÜN NELER OLDU

Yeni dönem şarkıcılar arasında yeteneğiyle dikkat çeken isimlerden biri Baran Bayraktar. Bir yılı aşkın bir süredir İstanbul'un ünlü bir gece kulübünde her hafta sahneye çıkıyor. Sahnede ne kadar enerjik ve eğlenceli olduğu herkesin dilinde.Genç şarkıcı, geçen günlerde de dördüncü single'ı Yine'yi yayınladı. Şarkıyı anlatırken "Artık işin mutfağına girdim" demesi üzerine "Madem öyle, gel bir de gerçek mutfakta hünerlerini göster" diyor ve kendisiyle Karaköy'deki Mürver Restoran'da buluşmak üzere sözleşiyoruz.Bayraktar, buluşma günü "Geç kalacağım" dedikten saniyeler sonra yüzünde gülümsemeyle restorandan içeri giriyor. Kısa sürede restorandaki herkesi kafa kola alıyor. Mecazi değil, kelimenin gerçek anlamıyla. İnsanlarla iletişim kurma konusunda doğal bir yeteneği var. Deli dolu görünüyor ama bir o kadar da olgun. Aklından ne geçiyorsa dilinden dökülüyor. Onunla aynı ortamda bulunmak hepimize iyi geliyor.Bir ara restoranın mutfağına girip alevlerin çıktığı ızgaranın başına geçiyor, Tavadaki sebzeleri havaya atıp çevirmeye başlıyor. Yanıyor, terliyor, arada isyan ediyor. Belli ki restoranın mutfağı onu daha çok zorluyor...- Sözler bana ait, müziği KaanÇelik Metin imzalı.- Evet, Kaan müziğe birliktebaşladığım kişi. O yıllarda Taksim'dekiköhne stüdyolarda birlikteuzun saatler geçirdik.10 yıl kadar önce Londra'ya taşındı.Orada Tuna Erlat'la birlikteküçük bir stüdyoları var.- O buraya yönelik bir şeyleryapmak istiyordu. Ben de, benitam olarak yansıtacak farklı birsound arayışı içindeydim. Birgün uçakta çok sıkılınca yazmayabaşladım ve ortaya Yine'ninnakaratı çıktı. Hemen Kaan'agönderdim. Tam 35 dakikasonra şarkıya minik bir aranjeve beste yapıp yolladı. Bir haftasonra Londra'daydım. Küçücükbir stüdyoda şarkıyı kaydettik.- Aslında klipte yeni tarzımlayeniden doğuşumu anlatmakistedim. Klipteki üç kadın tahminlerinaksine eski sevgililerimideğil, daha önce çıkardığımüç şarkıyı sembolize ediyor. Çoksevdiğim halde o şarkılarla hesaplaşıpellerinden kurtuldum.Bu eski kariyerime bir süngerçektim anlamına gelmiyor, elbette.Ama artık şarkılarımı kendimyazıyorum.- Dünyada müzik değişiyor,türler birbirine giriyor. Türkiyeise son döneme kadar bunun fersahfersah gerisinde kalıyordu.Nedeni de kimseyi suçlamak,kendi ayağıma da sıkmak istemiyorumama kimi PR'cılar, radyocularve gazeteciler... Ülkedekötü pop ve ucuz PR inanılmazyaygın. Diğer yandaneskiler de yenilerinönünü açmıyor, yenilersesini duyurmaktazorlanıyor. Ülkedekihiçbir şarkıcı yaşlanmayıkabul etmiyor.Bu hırsa, zirvede kalmaisteğine dünyanınbaşka bir yerinde rastlayamazsınız.Benimen büyük serzenişimbu. Allah'tan sosyalmedya var. Bu sayedeinsanlara ulaşabiliyoruz.- Bugüne kadar istediğimitam olarak yapamamak ve dinleyiciyeyansıtamamak beni endişelendiriyordu.Bundan sonragüzel sahnelere çıkıp konserlervermek istiyorum. HarbiyeAçıkhava Tiyatrosu'nda konservermeden ölmek istemiyorum.- Eski sistem ortadan kalktı.Artık herkes her şeyi yapıyor.Biri çıkıyor "Bu adam YouTubermı, şarkıcı mı yoksa oyuncumu?" diyorsun. Ben açıkcasıherkesin kendi işini yapmasıtaraftarıyım ama aksi de hoşumagidiyor. Rahatsız olmuyorum.Sonuçta bu insanlar yetenekli.Mankenden devşirme şarkıcıdeğiller. Benim de YouTuberarkadaşlarım var, şarkı yapıyorlar.Başımın üstünde yerleri var.Onlarla gurur duyuyorum.- İnsanlarla birlikte eğlenebilmek. Başka hiçbir açıklaması yok. Ben sahne üzerindeki enerjiden besleniyorum. Sahneden iniyorum, insanlara sarılıyorum, onları kucağıma alıyorum. Şakalaşıyorum. O yakınlıktayken iletişim kurmak zorundasın. Orada star değil, onların arkadaşısın. Zaten dördüncü seferden sonra herkesi tanır hale geliyorsun.- Direkt! Hemen, basçım Ozan'a dönüp bak "Bak güzel bir kız gelmiş" diyorum.- İş gereği daha şanslıyız, diyelim. Ama bir noktadan sonra yorucu hale gelebiliyor. Tacize varan davranışlarla karşılaşabiliyoruz. Tişörtümü yırttıkları oldu. Bundan çıkışın yolu kız arkadaşınızın olması...- Var.- Her hafta gelmiyor. Öyle gezmeyi seven bir kız değil. İşine gücüne bakan, evde oturup kitabını okuyan bir kız.- Hiç öyle değilim. Bu yüzden birbirimizi dengeliyoruz. Bana da böylesi gerekiyor. Diğer türlüsü kaos oluyor.- Nefret ediyorum. Bir gecede 50 şarkı çalıp söylüyoruz zaten.- Çok güzel bir anne ve babaya sahip olmak benim şansım. Tek çocuğum. Annem öğretmen. Hayattaki en çok sevdiğim insan. Onun da en çok sevdiği kişi tabii ki benim. Her programıma, her konserime gelir. Hep kulistedir. En yakın arkadaşlarımdan biridir. Çok konuşur, o yüzden ben de çok konuşurum. Çok delidir, ben ondan daha deliyim.- Küçük mü? Annem her şeyin içinde. "Ayakkabıların pis, saçını düzelt..." Geçen gün sahnedeyim, yanıma geldi. Bir şey söyleyecek sandım, eğilip saçımı düzeltti. Yine bir gün sahneden inip kulise geçtim. Üstümü başımı siliyorum, bir yandan da insanlar bana bir şey anlatmaya çalışıyor. Tam o sırada arkamda bir şey hissettim. Bir baktım annem sırtıma havlu koymaya çalışıyor.