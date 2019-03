7/24 şehirde yaşam

BUGÜN NELER OLDU

Geçen hafta prömiyeri yapılan Bir Nefes Dede Korkut bugün ve yarın saat 15.00'te Üsküdar Stüdyo Sahnesi'nde sahnelenecek. İstanbul Devlet Tiyatroları'nın sahneye koyduğu oyunun yönetmen koltuğunda Gökçe Kurt Elitez oturuyor. Sanat danışmanlığını Kubilay Karslıoğlu'nun yaptığı oyunun dekor ve kostüm tasarımı Dilek Kaplan'a, ışık tasarımı Önder Ay'a, müzikler Fuat Yıldız ve Bahri Çakır'a, koreografi Alpaslan Karaduman'a, dramaturgi ise Canan Kırımsoy'a ait. Oyunda Gökçe Kurt Elitez, Ziya Serkan Doğan, Fuat Yıldız, Bahri Çakır rol alıyor.Oyun, Dede Korkut'un efseneleşmiş hikayelerini konu alıyor. Geçmişten bugüne ortak yaşamanın bilincini aktaran hikayelerle, izleyicilere var olmanın hissiyatını aktarıyor. Bir Nefes Dede Korkut oyunu bir perdeden oluşuyor ve yaklaşık 70 dakika sürüyorKoffi Kwahule'nin yazdığı, Ezgi Coşkun'un Türkçeye çevirdiği ve Kemal Aydoğan'ın yönettiği Arıza, yarın saat 18.00'de Moda Sahnesi'nde olacak. Ezgi Coşkun ve Caner Cindoruk'un rol aldığı oyunun bileti 40 TL.Esra Bezen Bilgin'in Kyra'yı, Haluk Bilginer'in Tom'u ve Kürşat Demir'in Edward'ı canlandırdığı, yeni bir hayat kurmaya çalışan bir çiftin hikayesini ele alan Pencere, 18 Mart saat 20.30'da Oyun Atölyesi'nde sahnelenecek. Yönetmen koltuğunda Birkan Uz oturuyor.Janset ve Gökçe Özyol'un birlikte oynayacağı iki perdelik komedi oyunu Romantizma, 20 Mart saat 19.30'da MOİ Sahne'de olacak. Oyun, yıllar sonra yapmak istedikleri düğünün hazırlıkları ile ortaya çıkan bir evlilik sorununu sahneye taşıyor.Elektronik müzik festivali Big Burn Istanbul'un kış serisi Big Burn Nights, bu gece Alman DJ, prodüktör ve müzik gurusu Roman Flügel'i underground tarzıyla RX İstanbul'da ağırlayacak. Alman elektronik müzik sahnesindeki en büyük isimlerden birisi olan Roman Flügel, Daft Punk, The Human League, Primal Scream, Pet Shop Boys, Kylie Minogue için remixler yapmıştı. Flügel bu gece RX'te İstanbullulara müzik dolu saatler yaşatacak.İstanbul Filarmoni Derneği Konseri bugün saat 18.00'de All Saint Mode Kilisesi'nde düzenlenecek. Bilet 67.50 TL.Gülşen bugün saat 22.00'de Jolly Joker Vadistanbul'da konser verecek. Biletler Biletix'te.DJ Steve Aoki bugün saat 20.00'de Volkswagen Arena'da sahneye çıkacak. Aoki, Türk DJ Burak Yeter ile aynı kabini paylaşacak.Akbatı AVYM, 24 Mart Pazar günü misafirlerini spor, sağlıklı yaşam ve iyilik ekseninde buluşturacak. Bu yıl ikinci kez Akbatı Koşusu'nu gerçekleştirecek olan Akbatı, koşudan elde edeceği gelirle Tohum Otizm Vakfı'nı destekleyecek. Akbatı Koşusu, 24 Mart Pazar günü saat 10.00-12.00 saatleri arasında Esenyurt/Bahçeşehir'de tüm misafirlerini ağırlayacak. Yediden yetmişe her yaştan misafiri ağırlayan koşuda üç farklı parkur olacak. Detaylı bilgi ve kayıt için www.akbatikosu.com ziyaret edilebilirsiniz.Sağlıklı Tatlılar atölyesi bugün saat 10.00'da Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi'nde düzenlenecek. Pancarlı cheesecake, şekersiz tiramisu, muzlu, şekersiz brownie, yer fıstıklı ve kinoalı chia barı atölyede yapımı öğretilecek lezzetlerden. Bilet 200 TL.Hunililer tiyatro oyunu bugün saat 19.30'da artısahne Mecidiyeköy'de sahnelenecek. Yiğit Özgür'ün karikatüründen yola çıkılarak sahnelenen oyunun bileti 78.50 TL.Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu yarın saat 11.30'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne alacak. Mehmet Güntekin orkestra şefliğinde, Aziz Şükrü Özoğuz kemanda yerini alırken Güzin Değişmez konuk solist olarak koroya eşlik edecek. Bilet 12 TL.lezzet2019 Lezzet Yılı kapsamında CVK Park Bosphorus İstanbul, 21-22-23 Mart'ta 'Sapori İtaliani' günlerinde İtalyan mutfağının en güzel örneklerini IZAKA Restaurant&Bar Lounge'a taşıyacak. Şef Eyüp Çevik'in imzasını taşıyan İtalyan menüsünde safran ve fındık soslu enginarlı lazanya, vişneli ve limonlu sorbe, ton balığı steak ve İtalyan turtası orman meyveli crostata gibi lezzetler yer alıyor.Mart ayı boyunca Radisson Blu Bosphorus İstanbul Et Cetera restoranda Hamsi Festivali; Cruise Lounge'da kestaneli lezzetler menüsünün tadına varabilirsiniz. Hamsi Festivali menüsünde ızgara hamsiden, hamsili pilava ve güveçte hamsi buğulamaya kadar birçok farklı lezzet bulunuyor. Şef Ömer Esen'in kestaneli lezzetler menüsü kapsamında ise, limon sorbe, kestaneli sufle ve kestaneli brownie yer alacak.Bir Deneyim Çağı başlıklı sergi, 'dijital' kavramı üzerine yoğunlaşan 20 sanatçının karma çalışmalarını içeriyor. Sergi, Adas Sanat Merkezi'nde bugün kapılarını açıyor. Bir hafta boyunca atölye ve söyleşiler düzenlenecek. 24 Mart'a kadar sergiyi ziyaret edebilir, yeni deneyim çağının hikayesine tanıklık edebilirsiniz.İstanbul'un Kabataş semtinde yer alan Setup, ressam Sedef Gali'nin küratörlüğünde hazırlanan Benlik Süreci adlı sergiye ev sahipliği yapıyor. 13 sanatçının yer aldığı, bahara özel sanat projesinde, her sanatçı benlik arayışını kendine özgü üslubuyla eserlerine yansıtıyor. Sergi 1 Mayıs'a kadar devam edecek. Beren Özyurt, Elara Esmer, İrem Mimaroğlu ve Koza Batmaz'ın da aralarında bulunduğu 13 sanatçının eserlerini sergide ziyaret edebilirsiniz.1 Emre Aydın bugün saat 19.30'da Mardin Artuklu Üniversitesi'nde sahne alacak. Bilet 70 TL.2 Şebnem Ferah bugün saat 22.00'de Jolly Joker Bursa'da konser verecek. Bilet 79 TL.3 Tiyatro oyunu Aman Oğlum yarın saat 19.00'da Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi Sahnesi'nde perdelerini aralayacak. Bilet 68 TL.4 Gezgin stand up komedi topluluğu Tuzbiber 21 Mart saat 21.00'de Route Ankara'da sahneye çıkacak. Bilet 34 TL.5 Dalgalar temalı resim atölyesi 22 Mart saat 19.00'da İzmir Artimprojects'te düzenlenecek. Bilet 80 TL.