7/24 şehirde yaşam

Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a çıkışlarının 100. yıldönümü Yeniden Doğuş operasıyla kutlanıyor. Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen operada Balkan Savaşları'ndan başlayarak, 1. Dünya Savaşı yılları ve Kurtuluş Savaşı aryalar, düetler, koro parçalar ve danslarla anlatılacak. Sanat yönetmenliğini Murat Karahan'ın üstlendiği Yeniden Doğuş'ta Atatürk de ilk defa opera sahnesinde canlandırılacak. Atatürk rolünü İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından tenor Ali Murat Erengül üstlenecek. Librettosu ve bestesi Tevfik Akbaşlı'ya ait olan opera yaklaşık 130 kişilik ekip tarafından sahnelenecek. Serdar Yalçın'ın orkestra şefi olduğu operayı Şahan Gürkan sahneye koyuyor. Yeniden Doğuş'un dünya prömiyeri 16 Mayıs'ta İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Eserin Samsun prömiyeri ise 20 Mayıs Pazartesi yapılacak.Indie rock sahnesinde kısa sürede yükselmeyi başaran Melbourne çıkışlı şarkıcı ve şarkı yazarı Courtney Barnett, Garanti Caz Yeşili konserleri kapsamında bugün Babylon'da konser verecek. Müzik dergisi Rolling Stone tarafından 'döneminin en parlak ve özgün şarkı yazarlarından biri' olarak tanımlanan Barnett, yüksek enerjili sahne performanslarıyla tanınıyor.İngiliz müzisyen ve prodüktör Kamaal Williams, 22 Mayıs Çarşamba akşamı 20.30'da PSM Caz Festivali kapsamında Studio'da olacak. 70'ler fusion caz geleneklerine duyduğu aşkı funk, hip hop ve dans müziğiyle harmanlayan Williams, yakaladığı 21. yüzyıl Londrası'na has tınılarla tanınıyor.Zorlu PSM prodüksiyonuyla, geçen sezon sahnelenmeye başlanan ve büyük ilgi gören Damdaki Kemancı müzikali, sezonun son temsili için 26 Mayıs Pazar günü ilk kez Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'ne taşınıyor. Damdaki Kemancı'da sevilen oyuncu Binnur Kaya ile devlet tiyatrolarının usta ismi Mehmet Ali Kaptanlar başrolleri paylaşıyor.Sanatçı Burcu Erden'in Kütleyi Çağırmak başlıklı sergisi Art On İstanbul'da açıldı. Galerinin üç katına dağılmış heykel ve rölyef yerleştirmelerinden oluşan sergideki eserler, anıtsallığa mesafeli bir anlayışla yaklaşıyor. Erden eserlerini, izleyicinin figürü yorumlamak için kullanabileceği işaretlerden mümkün olduğunca arındırmış durumda. Figürün kimliğine dair işaretlerin yer almadığı, kafası dolayısıyla portresi olmayan bu heykeller, soyut bir leke ve kütleye odaklanıyor. Sergi 31 Mayıs'a kadar açık olacak.Lars Von Trier'nin en iyi filmleri arasında yer alan Dogville, tiyatro uyarlandıktan sonra Kayhan Berkin yönetmenliğinde tiyatro seyircisi ile buluşmaya devam ediyor. Oyun, 21 Mayıs Salı günü saat 21.00'de Uniq İstanbul, Glass Room'da sahnelenecek. Dogville halkının hayatı kasabaya gelen bir kadınla değişiveriyor. Grace adlı kadının kasabada yaşamak için aldığı onaydan sonra yaşananlar ise ibret verici.yarışmaDünyanın farklı şehirlerindeki tam donanımlı stüdyolarda kayıt yapmak her müzisyenin hayalini süsler. Red Bull Music Warp Up genç müzisyenlere işte bu imkanı sağlıyor. Başvurular arasından finale kalan altı müzisyen veya gruba video klip çekilecek. Bu altı müzisyen veya gruptan biri üniversite öğrencileri arasından seçilecek. Ayrıca altı adaydan biri Red Bull'un dünyanın çeşitli noktalarında konumlanan tam donanımlı stüdyolarında kayda girecek.Akbank Sanat, 20-24 Mayıs tarihleri arasında Belçika kökenli profesyonel dansçı ve eğitmen Tijen Goosen Lawton'ı ağırlayacak. Atölye 11.00-12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.yakındaAntalya, Latin müziğin başarılı temsilcisi Jennifer Lopez yani nam-ı diğer JLO'yu ağırlayacak. Bu yıl ünlü beyzbol oyuncusu A-Rod'la evleneceklerini açıklayan Lopez'in evlilik öncesi çıktığı It's My Party turnesinin ön balayı adresleri arasında Regnum Carya da yer alıyor. Lopez, 6 Ağustos'taki konserinde yeni single'ı Medicine'ı ve aralarında On The Floor, Aint It Funny, Love Don't Cost a Thing'in de yer aldığı tüm hit şarkılarını seslendirecek.Gençbatı Festivali'nin dördüncüsü bugün ve yarın Akbatı Festival Park'ta gerçekleşecek. İp üzerinde yürüme (slackline), bisiklet (air bike) ve kaykay (mini ramp) sporcularının birbirinden zorlu branşlarda yarışacağı festivalde, misafirlerin katılabileceği 6 metre yükseklikten hava yastığı üzerine serbest düşüş (big jump), bungee trambolin, 5 metre yükseklikten ringo atlama parkurları da var. Rollerball, motosiklet simulatörü, paintball atışları ve denge gözlüğü deneyim alanları da herkesin katılımına açık olacak.Akaretler Sıraevler, 25-26 Mayıs'ta sağlıklı ve iyi yaşam etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Dijital wellness mecrası Livetobloom.com tarafından organize edilen BloomFest'te meditasyon, nefes teknikleri, sağlıklı beslenme, kişisel gelişim, doğal güzellik ve astroloji gibi alanlarda uzman isimler, katılımcılara yenilenme ve arınmanın rahatlatıcı etkisini yaşatmayı planlıyor. Panel, workshop, satış ve deneyim alanlarının olduğu BloomFest'e katılım ücretli.Sağlıklı yaşam ve spor platformu Reformist'in ikinci buluşması, Dream Sales Machine tarafından bu hafta sonu Feriye'de düzenleniyor. Reformist, ziyaretçilerin kendi programlarını oluşturabilecekleri bir festival kurgusuna sahip. Örneğin sağlıklı bir brunch'ın ardından meditasyona katılabilir ardından alışverişe vakit ayırıp seminerlere katılabilirsiniz. Festivalin detaylı programı www.reform-ist.com.tr sitesinde yer alıyor.Bu akşam, Four in the Pocket ilk kez Tamirane Akasya sahnesinde olacak.Rafet El Roman, bugün saat 15.00'te İstMarina Alışveriş Merkezi'nde konser verecekCaz müzisyeni Esra Zeynep Yücel'in konseri bu akşam 21.30'da Touche'de gerçekleşecek.Yarın Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi'nde Kanlı Nigar sahnelenecekGökhan Türkmen 24 Mayıs Cuma günü Beşiktaş, IF Performance Hall'da sevilen şarkılarını söyleyecek.