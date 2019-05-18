91 milyona tavşan 1 milyon dolara park yeri

BUGÜN NELER OLDU

Geçen çarşamba günü sanatseverler New York'ta Sotheby's müzayede evi tarafından gerçekleşen açık arttırmaya kilitlendi. Kısa bir süre önce sanatı bıraktığını açıklayan çağdaş sanatçı Jeff Koons'un tavşan heykeli açık arttırmada rekor fiyata satılınca gözler diğer alanlardaki rekor fiyatlara döndü. Örneğin en pahalı otomobil, en pahalı telefon kılıfı ya da milyon dolarlık bir araç park yeri gibi... O halde Jeff Koons bize ilham olsun ve 2019'un en lüksleri listesi de gündemimizde olsun.New York'ta Sotheby's müzayede evi tarafından gerçekleşen açık arttırmada bir rekor yaşandı. Yaşayan bir sanatçının, Jeff Koons'un tavşan heykeli tam 91 milyon dolardan alıcı buldu. Bir önceki rekor Christie's müzayede evi tarafından satılan David Hockney'in 90.3 milyon dolara satılan Sanatçının Portresi (Havuzda İki Figür) isimli tablosuna aitti.Saat bazıları için prestij ve güç simgesi. Aylarca para biriktirip aldığı marka, ikinci el saatiyle aşk yaşayanlar bile var. El yapımı, özel marka saatlerin fiyatları binlerce dolardan başlıyor 100 binlere kadar çıkıyor. Londra merkezli ve dünyanın pek çok yerinde şubesi olan Graff Diamonds'ın son saati ise gerçekten dudak uçuklatacak cinsten. Fiyatı mega yatlarla ve jetlerle yarışır durumda. Halüsinasyon isimli saatin yapımı için ustalar binlerce saat çalışmışlar. Sarı, pembe, mavi ve gri pırlanta taşlardan oluşan saatin fiyatı 55 milyon dolar. Kimilerine göre bu bir saat değil adeta bir heykel başyapıtı. Bu arada saatte toplam 130 karat pırlanta kullanılmış. Yapımı birkaç yıl önce tamamlanan saat bu yıl içerisinde satışa çıkıyor.Kanadalı Heintzman markası tarafından üretilen kristal kaplı piyano 3.22 milyon dolara satılarak en pahalı piyano olma rekorunu kırdı. 2008 Pekin Olimpiyatları'nda dünyanın en önemli piyanistlerinden Çinli Lang Lang bu piyanoyu çalmıştı. Piyanoyu müzayededen kimin aldığı bilinmiyor. Ama bu kristal kaplı beyaz piyano şimdilerde özel bir evde duruyor.Geçen sene Hong Kong'ta 17 metrekarelik bir park yerine bir işadamının 648 bin dolar ödediğini duyunca kulaklarımıza inanamamıştık. Bu kez Hong Kong'tan New York'a gidiyoruz. 1978 ile 2010 yılları arasında Manhattan'da 25 bin park yeri iptal edilmişti. Üstelik yeni yapılan rezidansların sadece yüzde 20'sinde otopark alanı bulunuyor. Bu da bölgede park yerini epey lüks hale getiriyor. Manhattan'da bir işadamı, bir binada park yeri için tam bir milyon dolar ödeyerek yeni rekorun sahibi olmuş.Japonya'da suşi restoranı sahibi Kiyoshi Kimura bir orfoz için 3.1 milyon dolar gibi astronomik bir rakam ödedi. Mavi süzgeçli orfozun Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın nesli tükenen canlılar listesinde olması fiyatı yükseltti. 278 kiloluk orfozu alan Kimura kameralara mutluluk ve zafer pozları verirken "Müşterilerimizin bu harika balığı tatmalarını istiyorum" diye açıklama yaptı. Kimura 2013 yılındaki açık arttırmada bir balığa 1.4 milyon dolar ödemişti.Dünyanın en pahalı otomobili olma unvanını yeni bir modelde değil tam 56 yıllık bir araçta. Satışı geçen haziran ayında gerçekleşti. Ferrari'nin 1963 yılında ürettiği, 1964 yılında Tour de France'ı kazanan 250 GTO modelinden bahsediyorum. WeatherTech'in sahibi ABD'li girişimci David McNeil 70 milyon dolar karşılığında otomobilin yeni sahibi oldu. Satan kişi ise Alman bir otomobil koleksiyoneriydi. Saatte 280 kilometre hıza ulaşan otomobilin fiyatının önümüzdeki birkaç yıl içinde 100 milyon dolara ulaşacağı söyleniyor. Sadece 36 adet üretilen modelin sahipleri arasında Ralph Lauren, Pink Floyd üyelerinden Nick Mason ve İngiliz milyarder Lord Anthony Bamford bulunuyor.Telefonlar gündelik hayatımızın vazgeçilmezleri. Aşağı yukarı hepimiz benzer modelleri kullansak da kılıflarla birbirimizden ayrışabiliyoruz. Ancak İngiliz tasarımcı Stuart Hughes'un telefon kılıfına sahip olmak için milyonlarca dolarınız olmalı. Iphone için kılıf tasarlayan tasarımcı logoda 53 adet pırlanta kullanmış. Telefonun etrafında ise 500 adet pembe pırlanta bulunuyor. Kılıftan sadece iki adet piyasaya sürülecekmiş. Fiyatı mı! Tam 8 milyon dolar!Gelelim mega yatlara... Lüks ve hobinin birleştiği denizin hakimlerine... Dünyanın en pahalı yatı Malezyalı milyarder işadamı Robert Knock'a ait. Fiyatı da yaklaşık 4.8 milyar dolar. Yapımı üç yıl süren yatın gövdesinde 100 ton değerli maden kullanılmış. Dış kaplaması, güverte iç zeminleri ve hatta çapası bile altından olan yatın yatak odalarında ise meteor taşları ve T-Rex'in kemiklerinden yapılan bir de heykel bulunuyor. Ebeveyn odasında 68 kilo 14 karat altın kullanılmış. Yatın uzunluğu ise 200 feet yani yaklaşık 31 metre.