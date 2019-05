Yaz hitleri belli oldu

Ramazan Bayramı'yla birlikte tatil bölgelerinde müziğin sesi açılacak, dans pistleri dolacak. Peki gençler ve her daim genç kalanlar gece kulüplerinde ve özel plaj partilerinde hangi şarkılarla eğlenecek? Müziğin nabzını tutan ünlü DJ'ler yaz için hazırlıklarını tamamladı, ilk şarkı listelerini oluşturdu. Ve listelerindeki gizli silahları Cumartesi SABAH için sıraladı. Bu listelerdeki şarkılarla kendi yaz partinizi verebilir ya da gittiğiniz popüler mekanlarda dans pistinin tozunu attırabilirsiniz. Ama öncesinde bizi nasıl şarkılarla geçecek bir yaz bekliyor ona bakalım. Aleyna Tilki, bir marka için yaptığı Nasılsın Aşkta? şarkısı ile şimdiden zirveye oturdu. Ama şampiyonluğunı ilan etmesi için biraz erken diyebiliriz. Çünkü birbirinden iddialı şarkılar arka arkaya çıkmaya başladı. Söz yazarlığı ve bestecilikteki başarısını şarkıcılığa da taşıyan Ersay Üner, başarılı düzenlemesiyle dikkat çeken Nokta şarkısıyla Tilki'nin en yakın takipçilerinden olacak gibi görünüyor. Genç yeteneklerden Ezra da ilk çıkış şarkısı Avaz Avaz ile kısa sürede dikkat çekti. İrem Derici, yeniden yorumladığı Nalan'ın 2002 tarihli Acemi Balık'ı ile listeleri istila edebilir. Derici, yayınlayacağı albümle yaz boyunca 90'lar rüzgarı estirmeye kararlı. Simge de önümüzdeki günlerde Ozan Doğulu iş birliği ile çıkaracağı yeni şarkısıyla yarışta yerini alacak. Bu yıl remix'ler de sık sık karşımıza çıkacak. Doğuş Çabakçor'un Yalın'ın Deva Bize Sevişler'ine yaptığı remix başarılı örnekler arasında. Demet Akalın ve Fatih Ürek de yeni şarkılarıyla bir klasik olarak yaz listelerinde yerini alıyor. Yabancı müzikte ise disco soundlar öne çıkıyor. Etnik trendi de istikrarlı bir şekilde yoluna devam ederken Afro ritimlere de kendimizi kaptıracağız. Ünlü DJ'lerin listesinde Calvin Harris, Rag'n Bone Man'den Giant (Purple Disco Machine Remix) göze çarpıyor. CAFİ'nin (Cafer Palamut) Alegria'sını da sık sık duymaya hazır olun.



Müzik yazarı Suat Kavukluoğlu 2019 yazını değerlendirdi



Yazın sürpriz hiti...

- Türkçe müziğe bu yaz yine saygı ve sevgi albümleri ağırlığını koyacak. Önce Fikret Şeneş için hazırlanan albüm çıkacak. Albümde Yeşim Salkım'dan Manga'ya birçok sanatçı yer alacak.

- Ajda Pekkan bu yaza Şehrazat imzalı Bi Tık şarkısıyla girmeye hazırlanıyor.

- Nükhet Duru yaza düet albümüyle girecek. Sanatçı Teoman'dan Evrencan Gündüz'e genç müzisyenlerle klasiklerini yorumluyor.

- Son yılların genç starları Edis ve Aleyna Tilki yaza iki reklam kampanyası için hazırladıkları şarkılarla girdiler. Aleyna Tilki'nin Nasılsın Aşkta? şarkısı Edis'in Efsane Sensin'ine göre daha büyük hit olma potansiyeli barındırıyor.

- Ozan Doğulu'nun albümü yaz ortasında yayınlanacak. Albümde yer alacak isimler arasında Simge de var.

- Tarık Sarul'un oyuncu Hayal Köseoğlu ile yaptığı Benim Dünyam yazın sürpriz hitlerinden olabilir. Deeperise kafalarını sevenlere önerilir.

Cafer Palamut (Gündüz Alaçatı Rise n'Shine Beach, gece Shu'da çalacak)



Yumuşak ritimler tercih edilecek

Bu yaz müzik seçimlerinde dinleyiciler Afro ve yumuşak ritimleri tercih edecek. Şu an dünyadaki eğilim de bu yönde... EDM ve türevi tarzların festivaller hariç modası geçmiş gibi görünüyor.

Guy Geyber: What to Do (&Me remix)

CAFI: Alegria (Levent Yüksel, Zalim melodisi üzerine)

Xinobi: Far Away Place (Rampa remix)

Selda Bağcan feat. CAFI: Minnet Eylemem

Rüfüs du Sol: Underwater (Adam Port Remix)



Sencer Akkuş (Türkbükü Kuum Beach Resident DJ'i)



Etnik soundlar bu yıl da gözde

Mikonos ve Tulum trendi olan etnik soundlar bu yıl da gözde. Ek olarak Afro soundları daha çok duyduğumuz bir döneme geçtik. Türk müziğinde son zamanlarda Mahmut Orhan'ın başı çektiği remix pazarında, hafif tempolu ve enstrümanların ön plana çıktığı örnekler hakim. Kulüplerde rap ve hip hop parçaları da daha sık duyacağız.

Tarkan: Her Şey Fani (Mahmut Orhan Remix)

Gökhan Türkmen: Taş (Hakan Kabil Remix)

Yalın: Deva Bize Sevişler (Doğuş Çabakçor Remix)

Fikri Karayel: Yol (Ufuk Kevser Remix)

Avicii: Tough Love

Dj Dark: Isla Bonita

Merk&Kremont: Sushi

Sllaah&Doppe: Aguella



Engin Yelkenci (Beymen Brasserie müzik direktörü ve Ulus 29 DJ'i)



Her zaman disco

Bu yaz plaj ve kulüplerde disco soundlar her zamanki gibi yerini alacak. Her zaman disco disco disco...

Ofenbach: Rock It

Billie Eilish: Bad Guy

Shakedown: At Night (Purple Disco Machine)

Calvin Harris, Rag'n Bone Man: Giant (Purple Disco Machine Remix)

Yalın: Deva Bize Sevişler (Doğuş Çabakçor Remix)

CAFI: Alegria (Levent Yüksel, Zalim melodisi üzerine)



Fatih Mutlu (Loco de Pera Resident DJ'i)



Müzikte de geçmişe özlem var

Bu yaz deep house en yaygın müzik türü olarak karşımıza çıkacak. Moda, dekorasyon derken geçmişin özlemi ve etkisi kendisini müzikte de gösteriyor. Bu yüzden disco house ve nu disco da bu yazın yükselenlerinden olacak.

Yüksek feat Polo&Pan: Cadenza (Original Mix)

16BL: Vette (Original Mix)

Sonny Fodera feat Sinead Harnett: Into You (Original Mix)

Purple Disco Machine: Body Funk (Claptone Mix)

Calvin Harris, Rag'n Bone Man: Giant (Purple Disco Machine Remix)

BUGÜN NELER OLDU