2019 müzelerin yılı oldu

Müzenin bir şehre, ekonomisine ve özellikle de turizmine getirileri saymakla bitmez.

Örneğin dünyanın en çok ziyaret edilen müzesini, Paris'teki Louvre'u geçen yıl tam 10.2 milyon kişi müzeyi ziyaret etmiş. Bunu 8 milyonun üzerinde bir sayıyla Pekin'deki Çin Ulusal Müzesi takip ediyor.

Bu yıl kapılarını açan Katar Ulusal Müzesi'nin ülke ekonomisine ve tanıtımına sağladığı katkıyı da kimse göz ardı etmemeli. Katar ve Doha bir anda tüm dünyadan sanatseverlerin tatil destinasyonlarındaki yerini aldı.

Dünyada sadece sanat için gezen bir kitle var. Sadece büyük müzelere de değil Almanya'nın bir kasabasındaki müzeden tutun da Bayburt'a 45 kilometre uzaklıktaki Bayraktar Köyü'nde Hüsamettin Koçan'ın kurduğu Baksı Müzesi'ne kadar gitmekten çekinmiyorlar.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "2019'da müzecilik ön planda olacak" diyor. Bu yıl hem ülkemizde hem de dünyada açılmayı bekleyen pek çok müze var. O halde "Yaşasın müzecilik" diyelim ve açılmayı bekleyen birbirinden değerli müzelere bir göz atalım...



RESİM VE HEYKEL MÜZESİ

Emre Arolat tarafından tasarlanan müzenin bu yıl sonu Karaköy'de hizmete açılması planlanıyor. Türk resim ve heykel tarihi açısından en kapsamlı müze olma özelliği taşıyor. Müze, Türk resim tarihinin ilk yıllarından başlayıp günümüze uzanan önemli bir seçki sunacak. Osman Hamdi'den Şeker Ahmet Paşa'ya ve günümüze kadar uzanan ressamların önemli eserleri sergilenecek. Toplamda 22 bin metrekarelik alanda 11 bin kalıcı eser olacak. Ayrıca geçici sergiler, restoran, kütüphane, sinema gibi alanlar da olacak.



ODUNPAZARI MODERN MÜZESİ

Eskişehir'e yeni bir soluk getirecek olan müzenin bu ay içinde açılmasını bekliyoruz. Mimar ve koleksiyoner Erol Tabanca tarafından hayata geçirilen müzede yerli ve yabancı, dünya çapında modern ve çağdaş sanatçıların işleri sergilenecek.

Aynı zamanda da kültürler arası diyalogu teşvik eden bir sanat platformu görevini üstlenecek.

4 bin 500 metrekarelik sergi alanı dışında atölyeler, kafe, hediyelik eşya dükkanı ve etkinlik alanları olacak. Açılışa özel Tabanca'nın koleksiyonundan bir sergi olacak. 1950'lerden günümüze uzanan seçkide Bedri Rahmi Eyüboğlu, İlhan Koman, Erol Akyavaş gibi önemli üstatların eserleri yer alacak.



ARTER ÇAĞDAŞ SANAT MÜZESİ

Açılmasını heyecanla bekliyoruz....

Malum Dolapdere'yi de epey hareketlendirecek ve çağdaş sanatın merkezi konumuna taşıyacak. Bu yılın sonunda açılması bekleniyor. Vehbi Koç Vakfı tarafından kurulan müzenin Dolapdere'deki 18 bin metrekarelik binası Grimshaw Mimarlık tarafından tasarlandı.

Müzede sergi alanları, etkinlik-toplantı alanları, kitapevi, restoran ve heykel terası olacak.



DÜNYADA NELER VAR?

* Yıl sonu açılması beklenen bir diğer müze ise Moskova'da. GES-2 isimli müze Rus sanatını dünyaya tanıtma misyonu taşıyor. Görsel sanatlar dışında müzik ve performans sanatları gibi farklı disiplinler de müzede yer alacak.

* Modaseverlerin yeniden açılmasını sabırsızlıkla bekledikleri bir müze ise hiç kuşkusuz Paris'te yıl sonu kapılarını açacak olan Palais Galliera. Chanel modaevinin katkılarıyla sergi salonunu iki katına çıkaran müzede 200 binin üzerinde kıyafet, aksesuvar, fotoğraf olacak. Üstelik 18. yüzyıldan günümüze uzanan geniş bir arşiv söz konusu. Paris'e gitmek için bir neden daha...

* Los Angeles ise bu yıl sonunda Academy Museum'u açmaya hazırlanıyor. Filmler hakkında epey bilgi sahibi olacağımız bu müze ayrıca eğlence de vaat ediyor. Müze sayesinde, Oscar ödüllü filmlerin içine girebileceğiz.





YAZIN TRENDİ: KÜREK SÖRFÜ

Rüzgar sörfü, dalga sörfü, kite board derken sıra paddle board'a yani kürek sörfüne geldi. Aslında dünyada çok moda ve pek çok ünlü isim kürek sörfünün tutkunu oldu bile. Taylor Swift, Julia Roberts, Jennifer Aniston, Alessandra Ambrosio bu sporu seven ve sık sık yaparken görüntülenen ünlülerden bazıları. Peki ama kürek sörfü nasıl doğdu? Sevin, sevmeyin, deneyin ya da hiç bulaşmayın ama kabul edin ki tüm sörf çeşitleri epey havalı gözüküyor. Kürek sörfü Hawaii'de ortaya çıktı. Sörfün genel mantığı olan dalga veya rüzgar olmadığı zamanlarda yapılabiliyor.

İhtiyacınız olan tek şey bir sörf tahtası ve kürek. İlk olarak sörf tahtasında dizlerinizin üzerine çöküyorsunuz. Ardından kürek çekerken güç alıp ayağa kalkıyorsunuz. Kolaymış gibi görünse de ders almadan yapmak gerçekten de güç. Sörf tahtasının üstünde dik dururken kürek çekebilmek başlı başına bir karın antrenmanına denk. Ayrıca bacaklar ve kollar da çalışıyor. Kısacası hem deniz üzerinde bir gezintiye çıkıyorsunuz hem de form tutuyorsunuz. Havalı görünmesi de cabası... Alaçatı, Bodrum, Kilyos, Marmaris'te paddle board eğitimleri veren ve hatta ekipmanlarını satan pek çok farklı eğitim yeri var. Hem öğrenmesi diğer sörf çeşitlerine göre bir nebze daha kolay.



ALAÇATI'DAN SON HAVADİSLER

* Ege sezonu genelde 19 Mayıs'a açılır, restoran, kafe ver butikler harekete geçer. Plajların açılmasıysa haziran ortasını bulur. Ama geçen yılın en çok konuşulan plajı bu yıl 17 Mayıs'ta kapılarını açtı bile. Balıkçı kasabası Dalyan'ın tek plajı The Beach of Momo'dan bahsediyorum. Burak Beşer'in iddialı plajında yine Carlo Bernardini'nin elinden çıkan enfes yemekleri tadacağız. DJ Yakuza, Cüneyt Öztürk ve Murat Tokuz da yaz boyu setin başında olacak isimlerden bazıları. Bu arada pazar parti konsepti de bol sürprizli ve kaçırılmaması gereken cinsten.

* İstanbul'un popüler meyhanelerinden Kafi'nin de bu yaz Ege'ye ineceğini ve işletmesinde Mehmet Davran'ın olacağını geçen ay yazmıştım. Mekan bayramda kapılarını açmaya hazırlanıyor. İstanbul'daki kebap menüsüne ek buraya özgü Ege lezzetleri de menüye ekleniyor. Sahnesinde ise salı, perşembe, cumartesi akşamları Mert Davran sahne alacak ve 90'lardan günümüze şarkılar seslendirecek. Çarşamba, cuma ve pazar günleriyse altı dilde şarkılar söyleyen Müge Zümrütel sahne alacak.

* Alaçatı Ot Festivali'nde ilk kez kapılarını açan Hamam geçen hafta ise sezon açılışını yaptı. Hacımemiş'te eskiden Momo'nun olduğu yere açılan Hamam'ın işletmesinde başarılı işletmeci Serkan Koca var. Türk ve İtalyan lezzetleri sunan mekan gece ise bara dönüşüyor.



BEBEK ŞAHA KALKTI

Genelde bu aylarda İstanbul'daki mekanlar kepenk kapamaya hazırlanır. Elbette hepsi değil. Ama kimi yazlık yerlere gider kimi de yaz sezonunu yavaş geçireceğini bilir.

Oysa Bebek'te hareketlenmeler var bu ara. Yeni mekanlar peşi sıra açılıyor. Bir tanesi Cevdetpaşa Caddesi üzerinde açılan Patio. Menüsünde ızgara kuşkonmaz, avokado salatası, Asya soslu vegan kase, ev yapımı tortilla cips gibi lezzetler var.

İkinci mekan ise Celery. Buranın iddialı bir dekorasyonu ve menüsü var. İkisini de henüz denemedim ama en çok merak ettiklerim listesine girdiler bile. Özellikle Celery'deki tatlıları pek merak ettim doğrusu...



BODRUM'UN EN MERAK EDİLENLERİ

* Bodrum dünya markalarını ağırlamaya devam ediyor. Bu yıl turizm oldukça heyecan verici olacak gibi gözüküyor. Bodrum'un son bombası ise Buddha Bar Beach. Bodrum'da Caresse Luxury Collection&Spa bünyesinde haziran ayında kapılarını açmaya hazırlanıyor. Füzyon menü ve lezzetler de lounge ve house müziklerinin avangart miksleri, turkuvaz deniz, dünyaca ünlü DJ'ler de var. O zaman bu yaz mutlaka buraya bir uğramalı...

* Bodrum bu yaz yepyeni bir konsepte ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. En güzel koylarından Tilkicik'te açılacak olan Root Bodrum hem iyi müzik hem de sanat vaat eden bir mekan. Canlı müzik partileri de olacak mekanda, akşamüstü partileri de... Mutfakta ise Akdeniz yemekleri var. Mutfak şef İrem Esen'e emanet. Menüde sağlıklı kaseler de var makarnalar, suşi ve pizzalar da... Yaratıcı Direktörlüğünü ressam Sedef Gali'nin yaptığı mekanın müzik tarzının ilham kaynağı ise Tulum'da büyük beğeni toplayan Humane grubunun solisti Pascale Caristo. Ayrıca 250 metrekarelik bir de sanat alanı olacak mekanda. Root Bodrum, yaz boyunca çeşitli sergilere, atölyelere, sanatçı buluşmalarına, film gösterilerine ev sahipliği yapacak.