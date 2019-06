Hızlı modaya karşı kiralama

BUGÜN NELER OLDU

Son birkaç yıldır hızlı moda akımı hayatımızın merkezine yerleşmiş durumda. Ancak hızlı modanın hiçbirimizi mutlu etmediği, bizi hep eksik ve tatminsiz bıraktığı bir yandan da dünyaya ve çevreye büyük zarar verdiği de bir başka gerçek... Her hafta mağazalara uygun fiyatlı yeni ürünleri sokanlar ve bu hızlı tüketim trendini yaygınlaştırmaya çalışanlar önümüzdeki yılların yeni kaybedenleri olacak.Çünkü daha çok, daha hızlı ve daha da amaçsızca alışveriş yapmaya yönelten bu firmalar bir şeyi düşünmeyi unuttu. Milenyum çocuklarını...Bu hafta Business Insider dergisinde yayımlanan bir makale 80'lerde ve 90'larda doğmuş olan neslin hızlı tüketim çılgınlığına büyük tepki duyduğunu ve yeni bir şeyler satın almak yerine, ikinci el ve kiralama yöntemini kullandıklarını yazdı.Zaten 2009'larda kurulmuş olan Rent the Runway gibi lüks modaevlerinin ürünlerinin kiralandığı site ve mağazaların ne kadar büyük ilgi gördüğünü hepimiz biliyoruz. Ama bu trend artık pahalı ve lüks parçaları kapsamaktan çıkmış durumda.Kısa süre önce Urban Outfitters kendi kıyafet kiralama şirketini açacağını açıkladı. Bu site içinde Reebok, Levi's, Wrangler ve Anthropologie gibi uygun fiyatlı markaların sezon ürünlerini kiralamak mümkün olacak. Ayrıca American Eagle ve Express gibi yine uygun fiyatlı kıyafetler üreten diğer firmalar da kendi kiralama sistemlerini kurmuş durumda.Moda dünyasının en büyük kaynaklarından biri olarak kabul edilen Business of Fashion geçtiğimiz yıl açıkladığı raporda moda dünyasında en büyük trendin kiralama olacağını açıklamıştı. Raporda, "Milenyum çocukları ev, araba, beyaz eşya almıyor. Deneyime ve kendilerini geliştirmeye yatırım yapıyor. Bu nesle birkaç ay içinde demode kabul edilecek parçalar satmak imkansız. Markalar kendilerini değiştirmek zorunda, yeni nesil çöp olacak, dolabında gereksiz yer işgal edecek, bir bağ kuramadığı ve çevreye üretiminden imhasına kadar sürekli zarar veren bir parçaya para vermek istemiyor" yazılıydı.Peki tüm bu sistem içinde kim kaybedecek? Business Insider bu konuda net bir yanıt veriyor: "Hızlı moda akımını bugüne kadar körükleyen firmalar önümüzdeki günlerin en büyük kaybedenleri olacak. Mesela H&M, Forever 21 ve Asos... Genç müşterileri sürekli uygun fiyatlı ürünlerle çok alışveriş yapmaya teşfik eden bu firmaların geleceği karanlık..."Araştırma şirketi GlobalData 2023 yılına kadar moda kiralama şirketlerinin 2.5 milyar dolarlık iş alanına sahip olacağını açıkladı.BBC televizyonu her ay altı parça ürün kiralamanızı sağlayan özel bir abonelikle gençlerin kalbini çalan Urban Outfitters'ın Nuuly isimli sitesinin modanın geleceği olduğu yorumunu yapıyor. BBC, "Nuuly, açılır açılmaz 50 bin aboneye ulaştı. İlk yıl içinde 50 milyon dolar kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor" yorumunda bulunuyor. 2023 yılına kadar moda parçalarının kiralanmasının 2.5 milyar dolarlık bir iş alanına dönüşeceğini belirten araştırma şirketi GlobalData "Milenyum çocukları paylaşım ekonomisine yatkın. Yenilik istiyorlar, ancak sürdürülebilir olmasını ve çevreye zarar vermemesini de istiyorlar. Kiralama onların anlayışının modayla en iyi kesişim noktası" yorumunda bulunuyor.Sosyal medya hayatımızın vazgeçilmez bir parçası... Ancak son dönemde yapılan son araştırma sosyal medya fenomenlerinin artık eskisi kadar güvenilir bir kaynak olarak kabul edilmediğini ve markaların kendi fenomenlerini yaratmaya başladığını ortaya koyuyor.Geçtiğimiz salı günü Hypebeast ve Pricewaterhouse- Coopers Streetwear Impact Report (Sokak Giyimi Etkisi) ismiyle bir rapor açıkladı.Rapora göre giyinirken bir dönem sosyal medya fenomenlerini kendilerine kaynak olarak görenler çoktan bundan vazgeçmiş durumda. Araştırmaya katılanların yüzde 65'i şarkıcıların giyinirken en büyük kaynakları olduğunu açıkladı. Yüzde 45'i modern sanatçıların giyim tarzlarından etkilendiklerini, yüzde 52'si de gerçekten moda dünyasında maaşlı ve uzun yıllardır çalışanların giyim tarzlarından etkilendiklerini söylüyor.Dijital strateji şirketi Deutsch New York'un yöneticilerinden Julierre Leavey, "Markalar kendi fenomenlerini yaratmaya başladı. Macy's, Sephora gibi şirketler işlerinde deneyimli, eğitimli, sosyal medya bilgisi olan ekipler kuruyor. Eskisi gibi bilgi seviyesi, uzmanlık alanı bilinmeyen ve kendini otorite konumuna koyan fenomenlerin devri bitti" diyor.İngiliz klasik çantalarından esinlenen Bloom Bag markasının kreatif direktörü Gizem Yalçın ile yeni sezon alışverişini ve modaya bakışını konuştuk:Gün içinde rahat, kullanışlı ve modern çizgileri olan birden fazla ortama uyum sağlayabilecek ürünleri tercih ediyorum.Yeni sezon için ilk alışverişimi online olarak asos.com'dan yaptım. Renkleriyle enerji veren, rahat midi elbiseler satın aldım.Her sezon favori parçalarım olur. Bu parçalarda da tercihim genellikle uzun vadeli kullanabileceğim minimalist tasarımları olan ürünler oluyor.Dolabımda en çok beyaz tişörtler vardır.Dolabımdaki en eski parçalar jean ceket ve pantolonlar.Leopar desenli ürünler bana çok uzak. Asla giymeyi düşünmem.Her sezonda el emeği tasarımlar beni çok etkiler, bu sezon da en sevdiğim trend zanaatkarların elinden çıkan tığ işi tasarımlar.Bu sezon beyaz ve mavi renklere ağırlık verdim.Renkli, enerjisi yüksek smartcasual takımlar tüm sezon boyunca kurtarıcı parçalarım olacak gibi görünüyor.Üniversite yıllarından bu yana Fransa'nın başkenti Paris'te çalışmalarını sürdüren mücevher tasarımcısı Alican İçöz son birkaç yıldır yaptığı iddialı işbirlikleriyle konuşuluyor. Son dönemin iddialı markalarından Attico için özel bir koleksiyon hazırlayan İçöz, geçtiğimiz günlerde de New York merkezli Galerie Michael Bargo için özel bir koleksiyon hazırladı. Koleksiyon İçöz'ün ABD yolundaki ilk adımı...Son dönemde markalar moda dünyasının farklı alanlarında başarı yakalamış isimlerle işbirliklerine hız vermiş durumda. Bunlardan biri de Koton... Marka geçtiğimiz günlerde stil edötörü, stil danışmanı Melis Ağazat tarafından edite edilmiş özel bir etek koleksiyonunu satışa sundu.Evet, doğru son beş yıldır kürk hayatımızın bir parçası olmuş durumda. Ayakkabıdan, çantaya kadar her yerde kürk detayları vardı. Ancak önümüzdeki sezondan itibaren kürk hayatımızdan çıkıyor. Prada modaevi ilkbahar-yaz 2020 koleksiyonundan itibaren tasarımlarında kürk kullanmayacağını açıkladı. Burberry, Gucci, DKNY, Versace ve Michael Kors tasarımlarında kürk kullanmayacağını açıklayan diğer modaevleri arasında.