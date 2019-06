İstanbul’da turist olma sırası sizde

BUGÜN NELER OLDU

Uzun bayram tatili için bir plan yapamamış, yazlık bir bölgeye ya da memleketinize gidememiş olabilirsiniz. Belki 10 gün tatil yapacak şanslı kesimin içinde bile olamayabilirsiniz. Çocuklarınız size sitem ediyor, gezmek dolaşmak istiyor olabilir. Bu sizin moralinizi bozmasın, krizi fırsata çevirmek için her zaman güzel fikirler vardır. İş temposundan göremediğiniz güzellikleri yaşamak için şehirde kalmak bir fırsat, kendi şehrinizde turist olma sırası sizde. Sizin için ailece gidebileceğiniz tarih, doğa, lezzet ve huzur dolu beş nokta seçtim.İşte size bütün gününüzü geçirebileceğiniz bir tesis. Arnavutköy'de bulunan Boğazköy Aden Tesisleri çok büyük bir alanı içeriyor. Sabah kahvaltısı için gidip doğa yürüyüşü de yapabilirsiniz. Çayınızı yudumlarken kuş seslerini duyacak ve muhtemelen buradan ayrılmak istemeyeceksiniz. Çocuklar için oyun alanları da var. Ancak en güzeli onların toprağa ve yeşile temas edebilecek olmaları. Özgürce koşup eğlenecekler...Tesiste çok sayıda ahşap çardak, gölet, yapay şelaleler, hamak ve ahşap köprüler bulunuyor. Gün boyu vakit geçirmek için her şey düşünülmüş. Bir de mini bir hayvanat bahçesi var. Et yemekleri konusunda oldukça iddialılar...Akşamüzeri açık havada ailenizle birlikte yapacağınız semaverde çay ya da közde kahve keyfi size unutulmaz anlar yaşatacak.Bayram tatilinde İstanbul tenha iken, çoluk çocuk gidilebilecek güzel ve ulaşımı kolay bir yer Bakırköy Botanik Parkı. Türkiye'nin en yüksek oyun kuleleri bu parkta bulunuyor. Dinozor heykelleri, çocuk oyun alanları, su parkı, doğal göller, süs havuzları çocuklarınızın çok hoşuna gidecektir. Piknik alanları ve sosyal tesisleri ile hem şehrin içinde hem de şehirden uzaklaşmışsınız hissi veren bu park sizi bekliyor.Bu bayram çocuklarınıza hem geleneksel hem de eğlenceli anlar yaşatmak istiyorsanız onları Eyüp Feshane'deki lunaparka götürebilirsiniz. Dönme dolaplar, atlıkarıncalar, balerin ve çarpışan arabalara binerek bizim için nostaljik, onlar için heyecan dolu anlar yaşayabilirler.Lunaparkın ardından teleferiğe binerek Pierre Loti Tepesi'ne çıkabilir, enfes İstanbul manzarasına karşı tavşankanı bir çay içebilirsiniz.Yaz aylarında gidilebilecek en güzel yerlerden adalar. Ancak iğne atsan yere düşmeyecek şekilde ziyaretçi akınına uğraması çoğumuzu gitmekten vazgeçiriyor. İşte hazır İstanbul nüfusu azalmışken, adalar turu yapabiliriz. Mis gibi deniz havasıyla vapur yolculuğu yapıp, tarihin, doğanın, bir yaşam kültürünün olduğu güzel ilçemize doğru yol alabiliriz. Büyükada, Heybeliada, Burgazada... Teker teker de ziyaret edebilir, tüm adalara uğrayan Boğaz turlarına da katılabilirsiniz.Çocuklarınızla piknik yapabilir, tarihi Prinkipo dondurmacısının dondurması ile onları sevindirebilirsiniz.İstanbul'u kısa bir sürede baştan sona gezmek mümkün değil. Ancak tek bir yeri ziyaret ederek hem Türkiye hem Anadolu hem de yurtdışı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Tabii ki Miniatürk'ten bahsediyorum. Sultanahmet Camii, Topkapı Sarayı, toplam 62 eser... Anadolu'daki kervansaraylar, külliyeler, medreseler, toplam 60 eser... Osmanlı coğrafyasından olmak üzere 135 mimari eser Miniatürk'te sizi bekliyor.?