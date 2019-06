Ne kadar nefret o kadar etki

BUGÜN NELER OLDU

Sevelim ya da sevmeyelim 21'inci yüzyılın en önemli sosyal gerçeklerinden biri hiç kuşkusuz Kim Kardashian... Instagram sayfası 140 milyon kişi tarafından takip edilen ve dünyaca tanınmasının nedeni medyaya sızan ya da sızdırılan bir seks kasedi olan Kardashian tam şu an içinde yaşadığımız dünyanın ete kemiğe bürünmüş hali.Asla utanma, en utanılacak olayı bile paraya çevir, en yüzsüz, en utanmaz halinle hareket ederek her şeye sahip olabilirsin, sonra da sahip olduklarını ifşa etmekten asla çekinme...İşte bu olaya Kim Kardashian Prensipleri deniliyor... Ve dünyanın dev şirketleri bile en önemli skandalların ardından müşterilerini kaybetmemek için Kardashian'dan feyz alıyor... Durum öyle bir halde ki gazeteleri bıraktım, Kardashian'ların bu skandallarla beslenen ve güçlenen etkisi eğitim kurumlarında inceleniyor, tez konusu bile oluyor. İşte bu dev etkiyi inceleyen isimlerden biri de dünyanın sayılı reklam ve pazarlama dehalarından Jeetendr Sehdev...İngiltere asıllı 1978 doğumlu Sehdev, Bristol Üniversitesi'nin ardından Oxford Üniversitesi'nde masterını tamamlayıp Harvard Üniversitesi'nde de MBA yapıyor. Bu iddialı CV ile dünyanın en büyük reklam şirketlerinde çalışan Sehdev şu an USC Üniversitesi'nde pazarlama eğitimi veriyor. Ama esas uzmanlık alanı ünlü markalaşması, ünlü etkisi ve bu etkinin paraya çevrilmesi... Forbes ve The Guardian gibi prestijli yayınlarda bu konu üzerinde makaleler yazan Sehdev, The Kim Kardashian Principle: Why Shameless Sells (Kim Kardashian Prensibi: Neden Utanmazlık Satıyor) isimli kitabıyla da New York Times'ın En Çok Satanlar Listesi'nin bir numarasına oturdu. Böyle önemli bir isim geçtiğimiz hafta özel bir etkinlik için İstanbul'daydı. Biz de onunla Kardashian etkisini ve sosyal medyayı konuştuk:- Yıllarca kenara atılmış olanlar, yeteneksiz olanların en tepede olduğu bir dönemden geçiyoruz. Öyle bir dönemdeyiz YouTube yıldızları, Hollywood yıldızlarından daha etkili. Ve markalar bu duruma kendilerini adapte etmek durumunda.- Mükemmel bir imaj çizmek yerine, kusurlarınızı ortaya dökün. Kendinizi aşırı derecede ortalara dökün. Kurallara uymayın.- Şu an tüketici kendisini göstermek, iletişim kurmak hatta bir savaşın tarafı olmak istiyor. Nefret en güçlü silah. Sizden ne kadar nefret ediliyorsa o kadar güçlüsünüz. Dediğim gibi bildiğimiz tüm kriterlerin, doğruların yıkıldığı bir dönemden geçiyoruz. Artık tüketici daha güçlü. Markaların ürün satmak için kendilerine bağlı hayran kitleleri, takipçiler yaratması gerekiyor.- Sessiz kalacağınıza kendinizi gösterin, olduğunuz gibi... En saçma, en korkunç, en utanılacak yanlarınızı bile gösterin. Sadece kendinize konsantre olun, kim ne der umurunuzda olmasın. Ne kadar kusurlu, hatta arızalıysanız o kadar iyi. Dürüst görünün ya da öyleymiş gibi yapın o samimiyet kazandırır. Kendinize karşı anlamsız aşırı iddialı bir güveniniz olsun. Emin olun mesafeli ve cool olanlardan daha çok kazanacaksınız. Başarmak için içinizdeki Kim Kardashian'ı ortaya çıkarın!- Tabii ki. Sosyal medyanın her alanında, her isme bakın. Dalga geçmek, çok samimi gibi görünmek, takipçilere sorular sormak, onların fikirlerini almak, ev hallerini, çirkin ya da komik göründükleri halleri paylaşmak hep stratejik birer hareket. Sosyal medya baştan sona dev bir reklam panosu bunu unutmayın.- Günümüzün gerçeği bu ve uzun bir müddet bunun değişeceği yok. Şu an sosyal medya sayesinde herkes bir anda bir yıldız olabilir. Herkes bir topluluğa ulaşabilir ve sesini duyurabilir.- Büyülü bir ülkeniz var. Ve dünyada ne oluyorsa, ne işliyorsa aynısı Türkiye için de geçerli.