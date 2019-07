Türk tasarımı çantalar kraliyeti fethetti!

Modaevlerinin her sezon değişen 'it bag'lerine inat, Avrupa kraliyet ailelerinin kalbini Türk tasarımı çantalar kaptı bile.

Türk tasarımcıların çantalarını kimler mi kullanıyor? Hollanda Kraliçesi Maxima, Yunan Veliaht Prensesi Marie Chantal, Cambridge Düşesi Catherine ve İngiltere Prensesi Beatrice bu çantaların hayranları arasında... Kraliyet ailelerinin kalbini çalan markalarsa Manu Atelier, Begum Khan, Mehry Mu ve Misela... Bu markaların kurucu ve kreatif direktörlerine ulaşıp başarıları hikayelerini konuştuk:





Begum Khan/Begüm Kıroğlu

Sosyal medyadan öğrendim ben de

Koç Üniversitesi İşletme ve Bocconi Üniversitesi Moda Yönetimi bölümlerinden den mezun olan Begüm Kıroğlu, Begum Khan markasını 2012 yılında tasarladığı kol düğmeleriyle kurdu. Kol düğmelerinin ardından mücevherler tasarlayan Kıroğlu birbirinden şık gece çantaları için, "Aslında çanta yapmak aklımda yoktu. Yaptıklarımı da mücevherin devamı, mücevher kutusu gibi görüyorum" diyor.

Hollanda Kraliçesi Maxima ve Yunan Velihaht Prensesi Marie Chantal çantalarımı kullanıyor. Nereden satın aldıklarını bilmiyorum. Sosyal medyada gördüm ben de çantalarımla fotoğraflarını.

Tabii ki benim için çok güzel bir sürpriz oldu. Çantaları Londra'daki Selfridges magazasından temin ettiklerini düşünüyorum...





Manu Atelier/ Merve-Beste Manastır

Gelişmeye odaklandık

Merve ve Beste Manastır 1961 yılından bu yana el yapımı deri çantalar yapan bir babanın kızları... Küçüklüklerinde atölyede artan derilerden minyatür çantalar yapan iki genç tasarımcı Manu Atelier ismini verdikleri markalarını 2014 yılında kurdular. Kısa süre önce çantanın yanı sıra ayakkabılar da tasarlamaya başlayan Manastır kardeşleri takip edenler arasında Cambridge Düşesi Catherine'in olması da kısa süre içinde ne kadar doğru adımlar attıklarının bir ispatı:

Çanta, bizim için babaya ve zanaatine olan hayranlığın, çocukluğumuzun en somut haliydi... Eski ile yeniyi bağlayan o deri kokusu, mesleğine âşık olmuş bir baba, küçük bir kız çocuğu iken onun kendi elleriyle yapıp getirdiği minik sırt çantaları, bel çantaları, tarihe ve zanaate olan hayranlık... Kalbimizde ve aklımızda her daim bunlar vardı...

Birçok kadını içinde barındırabilen biri Manu kadını. En önemlisi markayı kendisi tanımlıyor, marka onu değil. Tutkulu, özgün, saf ve cesur olmasının yanında, gerektiği zaman hassas ve sert, zayıf ve güçlü de durabilen biri.





Cambridge Düşesi'nin bir tasarımımızı kullandığını Instagram'da bizi de etiketleyen bir hesap aracılığıyla öğrendik. Çok büyük bir süpriz oldu bizim için, çok duygulandık. Bu bizim uluslararası platformda kabul görmüş bir marka olma yolunda doğru adımlar attığımızın bir ispatı.

Manu'yu kurarken Hermes, Chanel, Dior gibi markalarla aynı platformda olabilecek bir marka yaratmaktı amacımız. Kendimize de hep "Neden olmasın ki?" dedik. Endişelenmek yerine sürekli gelişme odaklandandık.





Mehry Mu/Güneş Mutlu Mavituncalar

Radarlarına girmek bile heyecan verici

Üniversitede psikoloji eğitimi alan Güneş Mutlu Mavituncalılar, Mehry Mu markasını 2007 yılında kurdu. Markayı sahip olduğu e-ticaret sitesindeki kadın çantalarıyla ilgili boşluğu kapatmak için hayata geçirdi. Ancak kısa süre içinde yarattığı markanın potansiyelinin çok daha yüksek olduğunu gördü:

Mehry Mu'yu kurduğum sırada bu fiyat aralığında, lüks marka kalitesinde tasarım çanta markası pek yoktu. Ben de o fırsatı görüp yola çıktım.

Kraliyet ailesinin üç üyesi Mehry Mu kullanıyor. Biri Kraliçe'nin kuzeni, biri gelini, diğeri de torunu. Üçü de tamamen bizden bağımsız kendileri satın almış tasarımlarımızı. Her birinden ben de sosyal medyadan haberdar oldum.





Misela/Serra Türker

İlk destek yakın çevreden geldi

Serra Türker'in 2008 yılında New York'ta kurduğu Misela markası, kısa süre içinde Hollywood yıldızlarının gözdesi oldu. Önce Rhode Island School of Design'da tekstil tasarım bölümünden mezun olan ardından Parson School of Design'da aksesuvar dersleri alan Türker, Pera'nın ardından Londra'da açtığı butiğiyle İngiliz aristokrasisinin kalbini çaldı. İşte Türker'in ağzından markası ve kraliyet aileleriyle buluşma hikayesi:

Bir tasarım çanta markası yaratmaya karar verdiğimde tabii ki çok çekincelerim oldu. Ancak kalbimi koyduğum bir yola çıktım. İçimden başaracağımı hep biliyordum.

Misela, renkler ve desenler üzerine kurulmuş bir marka. Tasarım olarak ise zamansızlığı hedeflediğimizi ve koleksiyonlarımızı bunun üzerine kurduğumuzu söyleyebilirim.

İlk destekçilerim yakın çevremdi ama sonra Pera mağazasının açılışıyla beraber yavaş yavaş ilerleyen bir müşteri kitlemiz oldu. Markanın hikayesini seven kadınlar bize ilgi gösterdi. Bizi ve markayı tanıdıkça da tasarımlarımızı daha çok kullanmaya başladı.

Kraliyet ailelerine ulaşmak bambaşka bir konu tabii ki. Stil danışmanları ile çalışıyoruz. ayrıca şu an Londra'da da bir mağazamız var.