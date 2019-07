Bu yazın trendi giyilebilir sanat

Her sezon değişen trendler arasında modayı takip etmek hepimizi yoruyor. "Ne yapalım, yapacak başka bir şey de yok ki..." dediğinizi duyar gibiyim. Oysa moda, içinde bulunduğu bu çıkmazdan kurtulmak için her geçen gün daha da artan oranda sanatın kapısını çalıyor. Modaevlerinin modern sanat galeri kurmaları, mağazalarını sanat eserleriyle donatmalarını bir yana bırakıyorum. Her geçen gün daha fazla marka, modaevi ve tasarımcı sanatçılarla işbirliği yaparak yepyeni koleksiyonlara imza atıyor. Ve bu sayede sahip olduğunuz ve giydiğiniz kıyafetin anlamı da kat ve kat artıyor.

DALI İMZALI ELBİSE

Aslına bakarsanız bu işbirliklerinin tarihi çok eskilere kadar gidiyor. 1937 yılında Elsa Schiaparelli'nin tasarladığı elbisenin üzerine Salvador Dali'nin resim yapması bu işbirliklerinin miladı olarak kabul ediliyor. Tracey Emin ve Longchamps markasının kapsül koleksiyonu, Damien Hirst ve Alexander McQueen'in hazırladığı koleksiyon, 2003 yılında Louis Vuitton ve Takashi Murakami'nin özel aksesuvar koleksiyonu moda dünyasının başını döndüren işbirlikleri arasında sayılıyor. Ve her geçen gün bu işbirliklerine bir yenisi daha ekleniyor. Yani modaevleri ve markalar modanın bu yıpratıcı hızına ünlü sanatçılarla yapılan kapsül koleksiyonlarla direniyor. Son olarak Türkiye'de de bu işbirliklerine bir yenisi eklendi. Twist markası, dünyaca ünlü Japon sanatçı grubu Dirty Workers Studio (DWS) ile bir kapsül koleksiyon hazırladı. Marka bununla da yetinmedi Japon sanatçılar ve moda severleri bir araya getirmek için özel etkinlikler düzenledi.

EGE KIYILARINI GEZİYORLAR

Sanatla modayı buluşturan ve sizlere de kişiselleştirilebilen tasarımlar yapmanızı sağlayan bu etkinlik 3 Temmuz'da İstanbul'da start aldı. Ve Japon sanatçılar bir karavanla Ege sahillerini gezmeye başladı. Ben Bodrum'daki etkinliği deneyimleme fırsatı yakaladım. Ve ekipten Cota Mori, Wini Greeni ve Midori Arai ile tanışma fırsatı yakaladım. Ekibin dördüncü üyesi Kaoru Iwamoto diğer işleri takip etmek için Japonya'da kalmış... "Peki ne mi yapıyor bu sanatçılar?"... Gerçekten de benim gibi resme meraklıysanız deneyimlemeniz gereken bir şey... Renkleri karıştırıp sadece size özel bir şekil tasarlıyorlar ve ardından da o şekiller kıyafetlere özel bir yöntemle uygulanıyor. Yani ebrudan ilham alan bir teknikle kıyafetlere bambaşka bir ruh veriyorlar. Cirque du Soleil başta olmak üzere dünyaca ünlü birçok grupla çalışan ve esas şöhretlerini yaptıkları vücut boyama çalışmalarıyla kazanan bu Japon sanatçıları bulmuşken sanat ve moda üzerine konuştuk...

SANATÇIYI DESTEKLİYORSUNUZ

- Instito Marangoni'de moda eğitimi almış, Alexander McQueen'de tasarımcı olarak çalışmışsınız. Şimdi de tasarımlarınız bir Türk markası sayesinde kıyafetlere dönüştü. Nasıl bir his?

- Wini Greeni: Size ait çizgilerin, desenlerin bir başkasının üzerinde olması inanılmaz mutluluk verici. Moda kariyerimin ardından dövmeler üzerinde de çalıştım. Ancak vücut boyama teknikleri ve insanın bir tuval olabilmesi bana çok heyecan verici geldi. Şimdi de vücut desenleri üzerinde çalışırken bir anda desenlerimi ve renklerimi tekrar moda alanında görüyor olmak çok güzel bir duygu.

- Neler düşünüyorsunuz Türklerin sanat ve modaya olan ilgisi hakkında?

- Midori Arai: Çok ilgililer her iki alana da. Kişiselleştirme ve kendilerine özgü bir şeye sahip olmak heyecan veriyor onlara. Mağazada çocuklar da yaşça çok büyükler de vardı. Hepsi de büyük bir ilgiyle yaptıklarımızı izliyor. Kendileri de deneyimlemek istiyor. Çevirmen aracılığıyla sorular soruyorlar. Öğrenmeye ve deneyimlemeye de meraklılar

. -Türkiye'nin önemli şehir ve tatil beldelerini geziyorsunuz bir

karavanla. Neler gözlemlediniz ilk olarak?

Cota Mori: Çok güzel bir ülkede yaşıyorsunuz. İnsanlar sıcakkanlı. Sanırım asla stresli anlar yaşanmıyordur bu ülkede. Yaklaşık üç yıldır Twist'in çeşitli festivallerindeki etkinliklerinde yer alıyoruz. Hep çok ilgi vardı. Zaten bu ilgiden alınan cesaretle bu koleksiyonu yapalım istedik. Türkiye'de size bir sanatçı olarak değer verildiğini hissediyorsunuz.

- Nasıl bir araya geldiniz ekip olarak?

- C. M: Wini Greeni bize en son katılan arkadaşımız. O çalışmalarımızı görüp, benzer şeyler yaptığını söyleyerek bizimle iletişime geçti. Diğer üçümüz Tokyo'da Vantan Design School isimli bir tasarım okulunda eğitim aldık

. - Nasıl bir araya geldiniz peki bir Türk markasıyla?

- C. M: Twist ekibi bizi sosyal medyada buldu. Bize yazdılar ve o gün bugündür birlikteyiz

İlhamımız ebru

Peki yaptığınız boyama sanatı hakkında da konuşmak isterim? Weeni Greeni: Ebrudan çok ilham alıyoruz. Ebru üzerinde çok da çalıştık. Eğitimimiz sırasında da hocalarımızdan öğrendik. Japonların ebruya teknik olarak çok benzeyen suminagashi isimli bir boyama sanatı var. İkisi bir arada bizim çalışmalarımızda.