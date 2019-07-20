İstanbul’la ilgili her şeyi merak ediyorum

İstanbul bir dünya yıldızını ağırlamaya hazırlanıyor. Üstelik en popüler olduğu, müzik listelerinde zirveyi gördüğü bir dönemde. Üç Latin Grammy ödüllü, Kolombiyalı şarkıcı J Balvin'den bahsediyoruz. Şarkıcı 26 Temmuz Cuma günü Küçükçiftlik Park'ta konser verecek. Aslında dev bir parti gerçekleştirecek demek daha doğru olur. Son yıllarda tüm dünyayı etkisi altına alan reggaeton müziğin en renkli temsilcisi ile İstanbul'a gelmeden önce telefonda sohbet etme fırsatı bulduk. J Balvin'in Porto Rikolu şarkıcı Bad Bunny ile birlikte yayımladığı son albümü Oasis, geçen günlerde Billboard Latin Albümler listesine bir numaradan giriş yaptı. Albümdeki şarkılar da listelerde hızla yükseliyor. Bu yüzden şarkıcıya ilk sorumuz da başarının keyfini nasıl çıkarttığına ilişkin oluyor. Çok mutlu olduğunu ve bu duruma şükrettiğini söyleyip ekliyor: "Şükrettiğim için ayaktayım. Bunlar sadece başlangıç."

DUA EDİP ÇALIŞIYORUM

Peki onun için başarı ne anlama geliyor? Kişinin yaptığını işle hayatı arasında dengeyi sağlamasının önemine dikkat çekiyor. "Bu dengeyi sağlayınca başarı da geliyor" diyor. Son dönemin en üretken isimlerinden biri J Balvin. Yorulduğunda ne yapıyor? Yanıt veriyor: "Dua ediyorum, meditasyon yapıyorum ve daha da çok çalışıyorum." Sadece Bad Bunny değil. J Balvin, bugüne kadar birçok ünlü isimle işbirliklerine imza attı. Beyonce, Justin Bieber, Cardi B, Ariana Grande... Herkes onunla çalışmak istiyor. O da bu durumdan memnun. Ekip çalışmasından mutluluk duyduğunu anlatıyor. "Beni besliyor, bana ilham veriyor" diyor. Özellikle Beyonce'nin çok iyi iş çıkardığını söylemeyi de ihmal etmiyor. Balvin, İstanbul konserinden kısa bir süre sonra ABD'de Lollapalooza festivalinde sahneye çıkacak. Bu festival tarihinde özel bir durum. Çünkü ilk kez bir Latin şarkıcı headliner olarak konser verecek. Balvin de bu durumdan dolayı heyecanlı: "O gece oraya gelenlerle birlikte tarih yazacağız." J Balvin, reggaeton'un son dönemdeki popülerliğini ritmine bağlıyor. "İnsanlar sözleri anlamasa bile ritimden etkileniyor" diyor. Son olarak daha güzel bir gelecek için müzisyenlerin de sesini kullanması gerektiğini söylüyor. Peki nasıl bir gelecek hayal ediyor? "Mutlu insanlarla dolu" diye karşılık veriyor.