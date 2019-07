Bir seyahate çıktım yeni koleksiyonuma ilham verdi

BUGÜN NELER OLDU

Yaz demek tatil demek, yeni yerleri keşfetmek, ruhunu beslemek, tazelenmek demek... Ayrıca moda tasarımcıları için ilham almak, bu yeni ilhamı yeni tasarımlara ve koleksiyonlara taşımak demek... Biz de Türkiye'nin önde gelen tasarımcılara, onlara en ilham veren seyahatlerini ve bu seyahatin enerjisiyle hazırladıkları koleksiyonları sorduk.2018 yılında sonbahar-kış koleksiyonumun ilham kaynağı Kyoto seyahatimdi. Bu seyahat sırasında gezdiğim geneksel Zen bahçeleri, koleksiyonun en önemli detaylarına ilham verdi. Kyoto'da gördüklerimi markanın kendine has silüetleri ve kumaş kombinasyonlarıyla bir araya getirdim. Simetrik formları Japon-Türk desenleriyle buluşturdum. Geleneksel Japon kadınlarının kıyafetleri ve formları ayrıca Kyoto'nun doğasının renkleri de benim ilham kaynaklarım arasında yer aldı.2015 yılının mayıs ayında arkadaşlarımla yapmış olduğum Trabzon seyahatim 2017 sonbahar-kış koleksiyonumun ilham kaynağı oldu. Karadeniz'in zengin doğası içinde dağlarda, ormanlarda kaybolmak; geçmiş kültürlerin izlerini sürmek ve yöreye özgü desenleri, kumaşları, formları keşfetmek benim için paha biçilemez bir deneyimdi. İstanbul'a döndükten sonra bir yanımın o coğrafyada kaldığını fark ettim. Koleksiyonda yöresel kumaşları, kemer ve gelin başı gibi aksesuvarları kendi çizgimle harmanladım.Son koleksiyonumun çıkış noktası Tarsus özelinde Çukurova'nın doğal dokusu, mimari yapısı ve bunların içinde yaşayan insanların (anne ve babam özelinde) giyim kuşamları. Babaannemin evinde, çocukluğumdan hatırladığım, divanın üzerinde asılı olan duvar halısı da koleksiyonun hem malzeme olarak hem de desen olarak en göz alıcı ögesi oldu. Koleksiyonun renkleri de bu coğrafyadan etkilendi.2016 yılındaki ilkbahar-yaz koleksiyonumun ilham kaynağı Sakız Adası'ydı. Adada bulunan Pyrgi köyündeki binaların dış cephelerindeki geometrik şekilleri koleksiyonumda kullandım. Tüm köye hakim olan ve tarihi mimarisine çok genç bir karakter katan bu desenler, koleksiyonumda dijital baskı ve deri aplike parçalarla kanvas üzerinde yer aldılar.19-22 Temmuz tarihleri arasında Mykonos'taydım. Şık restoranları, mükemmel yemekleri ve eğlencenin hiç bitmediği beach kulüpleriyle farklı bir ada Mykonos. Adanın hikayesi de kendi kadar ilgi çekici. Mykonos kayalık anlamına geliyormuş. Ve Yunan mitolojisine göre Herkül'ün öldürdüğü devler bu adada bulunan granitlerinin altında gömülüymüş. Sardunya ve zambakların süslediği beyaz badanalı ve mavi pencereli evleri, pırıl pırıl ve turkuvazdan laciverte dönüşen deniz ve adanın kozmopolit kitlesinin bohem şıklığı çok ilham verici. Seyahatten gelir gelmez bu adadan ilham alarak bir koleksiyon hazırlamaya başladım. Ortaya adanın canlı çiçeklerinden ve denizinden ilham alan bohem şık ve iddialı bir koleksiyon çıkacak.2019 sonbahar-kış koleksiyonumun ilham kaynağı Afrika. Cape Town, Ümit Burnu, görkemli Masa Dağı, Güney Afrika, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Victoria Şelalesi, safariler, Chobe Milli Parkı, Botswana... Ve oradaki halk, halkın suya ulaşmak için verdiği çaba... Koleksiyonun ismi The Water Manifesto oldu... Bioderma Sensibio H2O sponsorluğunda Afrika topraklarının renklerinden ilham alan bir koleksiyondu.Birbirinden güzel saç aksesuvarları ve şapka tasarımlarıyla dikkat çeken Sibi Schmitz'e yeni sezon tercihlerini ve dolabındaki en sevdiği parçaları konuştuk:Stilimi sade, iddialı ve değişik diyerek tarif edebilirim.Bu yaz sezonunun başında ilk olarak yarım kollu bir bluz satın almıştım.Alışveriş yapmayı çok sevmiyorum aslına bakarsanız.Trendler arasında çok beğendiğim bir şeyler varsa o benim alışveriş motivasyonum oluyor.Dolabımda en çok elbise vardır.Dolabımdaki en eski parça da yine bir elbise. Kahverengi keten jile bir elbise...Siyah renkli bir kıyafet giymeyi asla tercih etmem. Bir de çok popüler şu an ama asla incili bir taç takmam.Bu sezon en çok spor ayakkabıları sevdim.Bu sezon pastel pembe renkli parçaları ekledim dolabıma.Bir de bej tonlarında fularlar.Bu sezon için kurtarıcı parçam yüksek belli bol pantolon ve kısa t-shirt kombini.DeFacto kısa süre önce KAÇUV (Kanserli Çocuklara Umut Vakfı) ile ortak bir proje başlattı. Şirket, vakıfla birlikte başlattığı Kumaştan Hayaller projesiyle, üretim fazlası kumaşlar ve aksesuvarları değerlendirerek gelir yaratıyor. Bu kumaş ve aksesuvarlar meslek lisesi öğrencilerinin elinde yeniden hayat bulurken, ortaya çıkan ürünler DeFacto mağazalarında satışa sunuluyor ve elde edilen gelirle KAÇUV projeleri destekleniyor. Bu proje eş zamanlı olarak, kullanılmayan veya üretim fazlası kalan kumaş ve aksesuvarın geri dönüşümünü sağlayarak bir fayda daha sağlıyor.PROJEStil Danışmanı Deniz Marşan kısa süre önce yeni bir projeye imza attı. Marşan, Trendyolmilla ve L'Oreal Paris Elseve Dream Long için Dream Long Colour Tribes isimli bir koleksiyon hazırladı. Koleksiyon için Marşan, üç tasarım öğrencisi ile bir araya geldi. Hazırlanan koleksiyon da Trendyol üzerinden satışa sunuldu.Ünlü valiz markası Tumi, Alpha3 isimli koleksiyonu iddialı bir reklam kampanyasıyla modaseverlerin beğenisine sunuyor. 1983 yılında kurulan marka koleksiyonun tanıtımı için ünlü müzisyen Lenny Kravitz ve kızı oyuncu Zoe Kravitz ile özel bir reklam filmi çekti. Baba- kızın ilk birlikte rol aldıkları film, Kravitz'in köklerinin dayandığı Bahamalar'da geçiyor.