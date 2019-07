Plastikle geri dönüştürerek savaş

BUGÜN NELER OLDU

Moda dünyasında kullanılan plastikler nedeniyle ortaya çıkan çevre tehdidi özellikle son birkaç yıldır çokça konuşuluyor. Sosyal medyanın da tetiklediği alışveriş çılgınlığı, tek kullanımlık kıyafetler ve hızlı moda akımı derken hep beraber dünyanın sonunu getiriyoruz. Hızlı moda markaları dünyanın dört bir yanında üretim yaptırdıkları fabrikalar aracılığıyla ve sattıkları ucuz ürünler aracılığıyla ortaya çıkan çevre felaketiyle baş edebilmek için yeni çareler peşindeler. Geri dönüşüm, ikinci el hatta vintage ürünler ve bugüne kadar üretilmiş plastiklerin toplanıp sadece onların yeniden kullanılması ve yeni plastik malzeme üretilmemesi çözümler arasında yer alıyor. Birçok niş spor ve giyim markasının hatta modaevinin ve tasarımcının geri dönüştürülmüş plastikten özel koleksiyonlar ürettiğini zaten geçtiğimiz günlerde yazmıştık. Ama daha çok ürüne imza atan ve de doğal olarak çevre kirliliğinde daha çok payı olan ana akım markaların ve hızlı moda markalarının taşın altına ellerini koymaları gerektiğini de belirtmiştik. Bu hafta bu konuda ümit verici gelişmeler yaşandı...Giysi ve aksesuvar satışında dünyanın en büyük üçüncü şirketi olan Adidas geçtiğimiz hafta bir açıklama yaparak 2024 yılında giyim ve ayakkabı üretiminin tamamını geri dönüştürülmüş plastikten yapacağını açıkladı. Sattıkları 900 milyon ürünün içeriğinin yarısının polyester olduğunu belirten şirketin global markalar yöneticisi Eric Liedtke Financial Times gazetesine verdiği röportajda, "2024 yılında tüm üretimimizi geri dönüştürülmüş plastikten yapacağız. Asla yeni plastik kullanılmayacak" diye konuştu. Inditex grubunun markaları yani Zara, Pull&Bear ve Bershka da 2025 yılında mağazalarda satılan tüm ürünlerin geri dönüşürülmüş materyalden üretileceğini açıkladı. Şirket yetkilileri ürünlerde kullanılan tüm pamuk, keten ve polyesterin organik, geri dönüştürülmüş ve devam ettirilebilir moda ilkelerine uygun olacağını belirtti. Gelecek yıldan itibaren Zara, mağazaların içine eski kıyafetleri toplayacağı konteynerler de yerleştirecek. Tüm bu eski kıyafetler de yeni kıyafetlerin yapımına kullanılacak. Stella McCartney başta olmak üzere uzun zamandır tasarımcılar ve modaevleri doğayı zehirleyen bir moda anlayışının karşısında duruyor. Bunun son örneği de Prada... İtalyan modaevi 2021 yılından itibaren sadece geri dönüştürülmüş plastik kullanacağını açıkladı. Ayrıca sadece geri dönüştürülmüş plastikten üretilen ikonik plastik koleksiyonu Vela'yı da yeniden satışa sundu. "Peki ne oldu da moda ve güzellik dünyası plastiğe böylesi büyük bir savaş açtı?" diye mi soruyorsunuz. Çamaşır makinesine attığınız her polyester elbisenin yıkanması sırasında suya plastik lifler karışıyor. Ve bu plastik lifler de tahmin edeceğiniz üzere yok olmuyor. Playmouth Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre 6 kiloluk polyester ve naylon ürünün çamaşır makinesinde yıkanması sırasında 700 bin adet mikto plastik lifi suya karışıyor. Suyu zehirleyen bu plastik lifler tüm gıda zincirinin dengesinin bozulmasına da neden oluyor. Önünüze gelen her yemekte plastik liflerin de artık boğazınızdan geçtiği korkutucu bir döngünün içine girmiş bulunuyoruz. Bu durumla baş edebilmenin tek yolu da öncelikli olarak yeni plastik üretmemek. Şu ana kadar üretilmiş olanları başta okyanus ve denizler olmak üzere tüm doğadan toplamak ve onların geri dönüştürülerek yararlı malzemeler olarak kullanılmasına aracılık etmek. Bu da tekstil üreticilerinin de olduğu kadar bireysel olarak biz tüketicilerin de en büyük sorumluluğu."2013 yılında başlattığımız Sharing Beauty with All isimli programımız çerçevesinde 2020 yılına kadar ürünlerin üretiminden içeriklerine, ambalajlardan, satış noktalarındaki raflara kadar her adımda doğaya ve insana saygılı adımlar atmanın peşindeyiz. Güzellik ürünlerini kadınlarla buluşturmak öncelikli amacımız ama bunu yaparken doğaya ve çevreye saygılı bir duruş sergilemenin peşindeyiz. Plastik ambalajları ne yazık ki şu anda tamamen geri dönüştürülmüş malzemeden yapamıyoruz. Bunun için yeterli üretici firma da ne yazık ki yok. Ancak 2025 yılından itibaren tüm ambalajların geri dönüştürülmüş plastikten olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye'deki üretim tesisimizde de çevreci bir duruşumuz var. Fabrikayı satın aldığımızdan bu yana karbondioksit emisyonunu 3'te 2 oranında azalttık. Yeşil enerji kullanıyoruz. Ayrıca tesiste kullanılan su miktarını azalttık."Dünyada yılda 55 milyon ton kıyafet üretiliyor. Söz konusu ürünlerin 48 - 50 milyon tonu aynı yıl çöpe atılıyor. Günümüzde ürünlerinde artan oranda sürdürülebilirliği sağlayan hazır giyim firmaları var. Küresel ölçekteki bazı hazır giyim firmalarının 2025'ten itibaren geri dönüştürülmüş malzemeden hazırgiyim ürünlerini talep edeceklerini biliyoruz. Dünya markalarının ileriye dönük hedeflerinden olan, dönüşümlü malzemeden hazırgiyim ürünlerinin üretimi ve ihracatı meselesinden hareketle ülkemizde de geri dönüşüm altyapısının güçlendirilmesi gerekiyor. Bu konunun da devlet tarafından stratejik olarak desteklenmesi gerekiyor."