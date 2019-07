Sosyal medyalık kareler bunlar

BUGÜN NELER OLDU

Happy Hour TR, İstanbul Galata'da bir deneyim müzesi. Müze deyince hemen aklınıza sanat eserleriyle dolu bir yer gelmesin. Bu müzede bir tane bile eser yok. Fotoğraf çektirmek için tasarlanmış, birbirinden farklı konseptlerde hazırlanmış odalar var. Yani burada siz sanatın birer parçası oluyorsunuz. Fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşmak için artık yeni mekânlar yaratılıyor. Biz de bu amaçla açılan müzede hem bol bol fotoğraf çektirdik hem de müzenin kuruluş sürecini konuştuk. Müze üç katlı, 25 odalı ve bütün odalar fotoğraf çektirmek için tasarlanmış. Birbirinden farklı konseptlerde hazırlanmış müzeye gelen kişiler genelde 18-24 yaş arasındaki gençler. Yanlarında farklı kıyafet getirip, değiştirip diğer odalarda fotoğraf çektirinler de var, nasıl poz vereceğini önceden belirleyip gelen de... Biz de müzenin kurucusu Kaan Dönmez ile bir araya geldik.Kaan Dönmez, hem kendi yaratıcı düşüncelerini sergileyebileceği hem de ziyaretçilerin farklı dünyaları keşfedebileceği bir alan oluşturmak istemiş. Los Angeles ve New York gibi önde gelen şehirlerde örneklerini gördüğümüz pop-up müzeler neden Türkiye'de de olmasın düşüncesiyle yola çıkmış ve bu müzeyi kurmuş. Müzeye ilginin nasıl olduğunu sorduğumda geri dönüşlerin harika olduğunu bir aydan az açık olmasına rağmen bekledikleri rakamların üzerinde ziyaretçi ağırladıkları cevabını veriyor. Dönmez: "Böyle bir müzede insanları nasıl mutlu ederim diye düşündüğümde olabildiğince çok insandaki ortak özelliklere baktım. Konseptlerimiz o çocuklukta yaşadığımız mutlu zamanları bize tekrar yaşatmak amacıyla tasarlandı" diyor. Yeni konseptlerle yeni oluşumlar üzerine de çalıştığını belirten Dönmez, müzenin 31 Ağustos'a kadar ziyarete açık olduğunu söyledi.Müzeyi gezerken her odanın konseptini belirten yazının etiketini duvarda görüyorum. İlk katta pembe tonlardaki kurdeleleri açıp içeri girdiğimde harikalar diyarına adım atıyor gibiyim. Bembeyaz pofuduklarla kaplanmış duvarın önündeki tahterevalli ve sevimli büyük ayıcık bizi bekliyor. Ardından şişme gökkuşağı oluşturulmuş bir çim alan çıkıyor karşıma. Bir çift, elinde orada fotoğraf çektirmek için hazırlanan maket pastalarla birlikte gökkuşağının altında poz veriyor. Sanki bir doğum günü ya da yıl dönümü kutluyorlarmış gibi bir ortam oluşturuyorlar. Yani her şey düşünülmüş ve hazır. Sadece poz vermek kalıyor. "Acaba yukarıda nasıl odalar var?" diye büyük merakla ikinci kata çıkıyorum. Duvarlarında ışıltılı süslerin olduğu merdivenleri çıkarken burada da fotoğraf çektirenleri görüyorum. "Üç tane duvar ama milyonlarca duygu var" temalı pembe odaya baktığımda renkli taşlı duvar ve makyaj malzemeleri oyuncaklarının yapıştırıldığı alanı görüyorum. Oldukça eğlenceli ama hemen ilerdeki odanın duvarlarında İngilizce olarak "Mutluluk için, kendi haklarınız için, aşk için" yazılı olduğunu görüyorum. Odada bulunan boks eldivenlerini giyip Instagram'da paylaşmak için en iyi pozu yakalamaya çalışıyorum. Ben hazırlıksız yakalandım, oysa etrafında herkes vereceği poza hazırlanıp gelmiş. Hatta önceden sosyal medyada paylaşılan karelere bakılıp "Aynı şu pozdan istiyorum" deyip o kareyi yakalamak için uğraşanlar bile var. Kulağıma bir müzik sesi geliyor, takip ediyorum. Ses beni Happy Disco yazan alana götürüyor. Duvalar CD'lerle kaplanmış, tavanda kocaman bir disko topu asılı. Etraf video çektirenlerle dolu. Sanki gece bir mekanda eğleniyormuşlar gibi... Kırmızı mobilyalarla tasarlanmış bir oda ve mutfaktan oluşan alanda bir fotoğraf çekimine şahit oluyorum. Oda gibi kırmızı bir elbise giyinmiş genç bir kız, özel bir çekim yaptıklarını söylüyor. Gözüm odadaki kırmızı bir buzdolabına takılıyor ama sıradan bir buzdolabı değil. Kapağını açtığımda duvarları aynalarla çevrilmiş ışık sarkıtmaların olduğu başka bir odaya giriyorum.Öğleden sonra ziyaretçi sayısı daha da artıyor. Fotoğraf çektirmek için sıralar oluşuyor. Üçüncü kata çıkarken bana masmavi duvarların üzerine yapılmış beyaz pamuktan bulutlar eşlik ediyor. Mavi bir oda ve çatısından sarkıtılan bulutlar insana huzur veriyor. Sarı top havuzunun içi çok kalabalık. İstediği kareyi arkadaşına anlatmaya çalışan, arkadaşının istediği fotoğrafı çekebilmesi için uzun uğraş veren arkadaşlar var. Burayı nereden duyup da geldiklerini sorduğumda Instagram'da gördüklerini söylüyorlar. Hatta fotoğraf çektirilebilecek yerlerin verildiği sayfalar da varmış. Çektirdikleri kareleri hemen etiketleyip paylaşacaklarını söylediler. Konfeti odasına da bakıyorum. İki arkadaş ideal kareyi yakalamaya çalışıyor. Biri konfetileri atarken diğeri tutmak için uğraşıyor. Anlayacağınız beğenip geçtiğiniz o kareler hiç de kolay ortaya çıkmıyor. Tamamen bir ekip işi. Siz de sosyal medya da en iyi paylaşımı yapmak için mekan arıyorsanız, yolunuzu buraya düşürün derim. Ama sakın yalnız gelmeyin, unutmayın fotoğraf çektirmek bir ekip işidir ve burada her odada ayrı bir macera var.