Bale pabuçlarının Bodrum çıkarması

17. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 3 Ağustos'ta Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde başlıyor. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen festivalde seyircinin büyük beğenisi ile her temsili kapalı gişe oynamış dört çok özel eserin yanı sıra yabancı konuk toplulukların sahneleyecekleri iki eser izlenebilecek.Elektronik müziğin prestijli festivallerinden Diynamic Festival, Isolate İstanbul Organizasyonu ile bugün iki ayrı mekanda yapılacak. Elektronik müzikseverler önce Milyon Beach Kilyos'ta ardından da gece Volkswagen Arena'da bir araya gelecek. Solomun, Adriatique, Andy Bros ve Musumeci gibi isimler iki mekanda da setin başında olacak.Festival bugün Frida ile açılıyor. Özgür Adam İnanç'ın reji ve koregrafisi ile Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek eser, Arturo Marquez, Jose Pablo Moncayo ve Can Aksel Akın'ın müzikleri eşliğinde Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun hayatını anlatıyor.60 dansçı ve 10 müzisyenden oluşan, dünyanın en profesyonel dans topluluğu olarak kabul edilen Gürcistan Sukhishvili Ulusal Balesi yaklaşık iki saat boyunca ritmik ve tempolu danslarını sanatseverlere sunacak. Gösteri tarihleri 6 ve 7 Ağustos.Romeo ve Jüliet'in aşkları bu defa Volkan Ersoy ve Armağan Davran'ın librettosu ve özgün koreografileriyle 10 Ağustos'ta İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneleniyor.14 Ağustos akşamı izleyicinin karşısında olacak Şehrazat ise Armağan Davran'ın libretto ve koreografisi ile Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneleniyor.Festivalde Flamenko ateşi bu yıl dünyaca ünlü Aida Gomez ve Dans Topluluğu ile yanacak. Topluluk Carmen yorumlarıyla 17 ve 18 Ağustos'ta sahnede olacak.Festivalin kapanışı 21 Ağustos'ta İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin genç ve dinamik grubu Modern Dans Topluluğu İstanbul'un (MDTist) Jizel dans-drama eseri ile gerçekleşecek.Modern caz ve neoklasik öğeler içeren repertuvarıyla Gülşah Erol Band, yarın 15.00'te Tamirane Akasya'da olacak. Tamirane'nın Uniq İstanbul şubesinde ise kendi şarkılarının yanı sıra caz, blues ve funk cover'larından oluşan repertuvarlarıyla JazzMatiz konser verecek. İki konseri de ücretsiz dinleyebilirsiniz.Repertuvarında arabesk şarkıların yanı sıra türkülere de yer veren İstanbul Arabesque Project, bugün Moda Kayıkhane'de sahneye çıkacak. Bu yıl 10. yılını kutlayan grup, önümüzdeki günlerde Burhan Bayar ve Şakir Askan şarkılarından oluşan yeni albümü Sende Kalmış'ı yayınlayacak. Konserin başlama saati 23.00.POP müziğin sevilen isimlerinden Buray, yarın Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek. Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamındaki konser saat 21.00'de başlayacak. Buray gece boyunca Kabahat Bende, Sen Sevda mısın? ve Aşk mı Lazım gibi hit şarkılarını seslendirecek. Kıpır kıpır bir gece Buray hayranlarını bekliyor.YAZ sezonunda canlı performanslara ağırlık veren Güliz Ayla, bugün Emaar'daki Hayal Kahvesi'nde sahneye çıkacak. Saat 22.00'deki konserde Ayla, Olmazsan Olmaz, Öyle Sev gibi kendi şarkılarını da söyleyecek.Yeni yayınladığı Gücün Varsa şarkısıyla gündemde olan Alya, yarın Les Ottomans'ın içindeki Pür Bosphorus'ta happy hour'da sahneye çıkacak. Canlı performansların enerjik ismi 17.00'de sahnede olacakValse şarkısıyla gönüllerde taht kuran genç piyanist Evgeny Grinko, 16 Ağustos'ta Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek. Moskova'nın yakınında Zhukovsky adlı küçük bir kasabadan çıkan fakat kısa sürede adını tüm dünyaya duyuran genç piyanist çello, akordeon, keman ve viyola çalan beş müzisyen ile sahne alıyor. Evgeny Grinko, konserlerinde piyano haricinde gitarda ve davulda da hünerlerini gösteriyor.gösteriYaratıcı kostümleri, el yapımı uçuş araçları ve eğlenceli sahne şovları ile 40 cesur takım, göklerin yeni kahramanı olabilmek için birbiriyle yarışacak. Red Bull Uçuş Günü, yarın saat 11.00'den itibaren Caddebostan Plajı'nda gerçekleşecek. Gösteriyi ücretsiz izleyebilirsiniz.mekanÇırağan Palace Kempinski İstanbul'da bu yaz açılan The 47, açık havada, samimi ortamıyla dikkat çekiyor. 47 farklı bitkiden yapılmış kokteyllere leziz atıştırmalıklar eşlik ederken müzik de unutulmamış. Pazartesi günü hariç her gün 18:00-01:00 saatleri açık olan The 47'de perşembe, cuma ve cumartesi akşamları DJ performansları var.Sadberk Hanım Müzesi'ndeki Yazıda Âhenk ve Renk sergisi, 22 Aralık'a kadar ziyarete açık. olacak. Sergide nadide el yazması Kur'an-ı Kerim, dua kitapları, ferman, berat ve vakfiye gibi belgeler ile Osmanlı döneminin ünlü hattatlarının elinden çıkma Hilye-i Şerif, veciz sözleri ve duaları içeren hüsn-i hat levhalardan oluşan 200 eser yer alıyor.Bağımsız müziğin dikkat çeken isimlerinden In Hoodies, 8 Ağustos Perşembe akşamı Yapı Kredi bomontiada'da müzikseverlerle bir araya geliyor. Ücretsiz konserin başlama saati 21.00Kenan Doğulu, bugün VadiAçıkhava'da konser verecek. Konser saat 21.00'de başlayacak.Bugün Dorock XL Kadıköy'de DJ Denden ile 90'lar Türkçe Pop Gecesi var. Gece boyunca 90'ların en sevilen şarkıları çalınacak.Rap müziğin usta ismi Sagopa Kajmer bugün saat 20.00'de Bursa, Club Inferno'da sahneye çıkacak.Funda Arar, bugün Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek. Konserin başlama saati 21.00.