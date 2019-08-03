Dekorasyon hatalarına düşmeyin

BUGÜN NELER OLDU

Yeni evlenecek çiftlerin birbirinden farklı, tatlı telaşları oluyor. Bunlardan en önemlisi de elbette yaşayacakları evin dekorasyonu. Çiftler evlerini en şık ve en güzel şekilde dekore etmek için çok vakit harcıyor. Ama bunu yaparken de belli başlı hatalara düşüyor. Bu hatalara düşmemek için Home Art Genel Yayın Yönetmeni Yasemin Savcı yeni evlenecek çiftlere dekorasyon konusunda önerilerde bulundu. Gelin bir onlara bakalım...Ah o mobilya mağazaları yok mu; kampanyalarla yeni evli çiftlere salon takımı, yatak odası takımı aldıran... O tuzaklara düşmeyin! Evet, belki biraz daha ucuz ama değer mi? Her şeyiniz bir anda olmayıversin. Önce kanepenizi alın, paranız oldukça diğerlerini tamamlarsınız. Yavaş yavaş, beğenerek, içinize sinerek, sakin sakin seçerek alırsınız. Takım halinde alınan mobilyaların ötesinde, tüm mobilyaların aynı ağaçtan olduğu dekorasyon şekli de çok sıkıcı!Dekorasyonda renk kullanmaktan kaçınmak, hata yaparım diye klişe renklere yönelmek de çok büyük hatalardan. Toprak tonları, bej, kese kâğıdı rengi, fildişi beyazı gibi artık duymaktan bile sıkıldığımız o renklerle hata yapmazsınız belki ama vasatlıktan kendinizi ve evinize gelenleri sıkıcılıktan öldürebilirsiniz.Salondaki en önemli duvara televizyonu yerleştirmek, hele yan taraflarında amaçsız raflarıyla o acayip televizyon üniteleriyle koca bir duvarı işgal etmek, yapılabilecek en büyük hatalardan. Bütün oturma elemanlarının televizyon izlenmesi amacıyla televizyona yönelmiş olduğu düzende televizyon izlenmediği sırada ne komik bir görüntü olduğu ortada.Tek bir avizeyle, hatta çok heybetli bir avizeyle, evin bütün aydınlatma ihtiyacını çözeceğini düşünmek de yapılan hatalardan biri. Farklı ışık kaynaklarının, endirekt aydınlatmaların dekorasyona katkısı büyük. Çok büyük, tek bir aydınlatma mekânın ışık ihtiyacını çözmeye yetmeyeceği gibi dikkati yalnızca oraya yönelterek dekorasyonda algı dağılmasına yol açıyor. Abajur ve lambaderlerle farklı ışık kaynakları yaratıp mekâna farklı elemanlar katabilir ve böylece endirekt ışık kaynakları da elde etmiş olursunuz.Mekân küçükse yapacak çok da fazla bir şey yok dediğinizi duyar gibiyim. Ama yine de bir şeyleri ortaya çekmek, farklı yerleşimler yapmak mümkün. En basiti, yemek bölümüyle salonu ayırmak için yapacağınız çift taraflı kitaplık bile bu görüntüyü kırmaya yetecektir.Tablolar ya da birden çok çerçeveden oluşan sanat eseri öbekleri için ortalama boya sahip bir insanın göz hizası esastır. Daha aşağıya ya da daha yukarıya astığınızda şaşkınlık yaratan, bir şey eksik kalmış ya da olmamış hissi doğuran bir görüntüye yol açarsınız.Mekânda yüzüyormuş gibi görünen halı ve kilimler kullanmak dekorasyonda yapılabilecek en büyük hatalardan. El dokuması, kaliteli halılar da el yakıyor; metrekaresi büyüdükçe fiyatları astronomik olarak artıyor, farkındayım ama eğer mekâna yakışacak büyüklükte bir halı almaya paranız yetmiyorsa halı almayıverin.