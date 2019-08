Mahalleye dönüş

BUGÜN NELER OLDU

"Mahalle mekanı" deyince aklıma eski bir Bebek-Etilerli olarak hemen Lucca geliyor. Lakin onun namı semti değil şehri hatta ülkeyi aştı ve Japonya'dan ABD'ye pek çok yayında yer aldı. Mahalle mekanları güzeldir. Bu yazın gözdesi eve yakın yerlerde sosyalleşmek. Hem ne gerek var bu sıcakta yol gitmeye. O halde mahalle mekanlarına geri dönüyoruz. Tabii en popülerlerine. Ama her mahallenin, semtin ayrı bir gözdesi var. Şimdilik ben sayfamızın müsade ettiği kadarına yer verdim. Siz siz olun, bu yaz mahallenizden fazla uzaklara gitmeyin...Hem de şehrin ortasında... Nişantaşı'nın göbeğinde... Bir kahvaltı mekanı olarak kapıları açtı Kim Bilir ya da İngilizce adıyla Who Knows. Mekan iki ismi bir arada kullanmayı tercih ediyor. Daha önce Son Topağacı'nın olduğu yerde hizmet veriyordu. O zamanlar da kahveleriyle epey ilgi toplamıştı. Şimdilerde Nişantaşı ahalisinin adeta 'mahalle mekanı' oldu. Kahvaltı servisi 10.00- 17.00 arasında. Menüde tuzlu köy tereyağı da var Gümüşlük'ten gelen çilek reçeli de. Ama işletmecisi ve sahibi Zeynep Alphan özel istekleri de geri çevirmiyor. Bizzat mutfağa girip ne isterseniz yapıyor. Artık mahalle barından çok daha ötesi. Mekanı bilmeyenler için merdivenlerden oluştuğunu belirtmekte fayda var. Adeta mini bir amfitiyatro havasında. Üstelik her salı akşamı saat 20.30'da film gösterimi oluyor. Genelde aşk ve komedi filmleri oynatılıyor. Mahalleli de bu durumdan epey hoşlanıyor... Mekan sırf yazlık sinema kültürünü yaşatmakla kalmıyor her güne ayrı bir etkinlik konuyor. Örneğin perşembeleri meyhane konsepti var. Cuma ise happy hour... Kısacası cumaları tüm içecekler 17.00-20.00 arası yüzde 50 indirimli. İster kahvaltıya uğrayın ister sinema gününe. Ama erken davranıp yer kapmayı unutmayın. Çünkü Nişantaşı ahalisi çoktan merdivendeki yerini almış oluyor.Arnavutköy'de oturanlar hayatlarından çok memnun. En güzel ve en sadık mahalle mekanları burada ve aynı zamanda pek havalı. Malum burası adeta bir balıkçılar diyarı. Arnavutköy Balıkçısı, Sur Balık, Eftalya, Adem Baba... Her bütçeye ve damak zevkine göre balıkçı var. Genelde mahalleli ya Ali Baba'da köfte ya da Adem Baba'da ekmek arası midye tava yiyor. Ama biz mahallenin kafelerini keşfe çıktık. O halde buyurun Alexandra Coctail Bar'a... Bu mekanın hikayesinde İtalya'dan Türkiye'ye uzanan bir aşk yatıyor. Mete Nishari ve mekana adını veren Alexandra La Capria'nın Toskana'da bir butik otelde başlayan ardından Alaçatı'da yine bir butik otelle devam eden aşk hikayeleri. Son durakları ise Arnavutköy'deki Alexandra Coctail Bar olmuş. Burası da hem bir butik otel hem de giriş ve en üst iki katında restoran olarak hizmet veren bir mekan. Terası muhteşem Boğaz manzarasıyla birleşiyor ve deyim yerindeyse tadından yenmiyor. Mahallenin en popüler mekanı. Zaten hafta sonları önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Ama önemli değil çünkü kimse bu kuyruğu dert etmiyor, herkes kapı önünde de sosyalleşmeye devam ediyor.Emirgan'daki Gizi Kalsın'ın Levent'teki en son mekanı Chicki Boom... Aynı gruba ait la Boucherie'nin hemen yan tarafında yer alıyor. Yine gizli kalsın ama mahalleliye ya da müdavimlerine kalsın tadında bir yer. Açıldığında popüler olmuştu, sonra pek bir haber alamadık... Ama şimdilerde yine yükselişte. Mekana adını veren 1998 yapımı film Great Expectations (Büyük Umutlar). Mekanın dekorasyonunda bu filmden etkilenilmiş. Burası tam bir mahalle mekanı. Gelenler illa mahalleden ve semtten olmasa da birbirini tanıyan insanlardan oluşuyor. Mekanın müzikleri tam da herkesin sevdiği türden. Gizli Kalsın'ın aksine burada yabancı pop çalıyor. Kah eski kah yeni... Ortam cool, servis hızlı, müdavimler tanıdık... Kısacası mahalle mekanları arasında en iddialısı belki de Chicki Boom..- Karaköy: Karaköy'ün en şık mekanı belki de Finn. Yüksek tabureli sandalyeleriyle uzun barında sosyalleşmek epey havalı. Mahalleli burada birbirini tanıdı desek yanlış olmaz. Genelde yabancı müzik çalıyor ama house altyapısına sahip Türkçe müziklere de ara ara denk gelebiliyorsunuz. - Kadıköy: Bu kez bir binaya konuk oluyoruz. Üstelik üç katlı ve her katında ayrı bir hava esiyor. Bohemlere ayrı, üniversite gençliğine ayrı katlarda hitap ediyor. Bahçesinde aslan heykeli, mini palmiyeler ve bir de havuz var. Yaz için biçilmiş kaftan. Kadıköy artık burada takılıyor dersek yeridir. Öyle ki muhabbeti uzatanların ve dansa doyamayanların sokağa taştığı bir yer aynı zamanda. Her pazar Bahçede Plak etkinliği düzenleniyor. - Topağacı: Fonda funk ve soul çalıyor... İyi müzik, iyi yemek ama sohbet şansı tanıyan ender iyi mekanlardan biri Efendi. İş çıkışı saat 18.00-22.00 arası uğramak ve bir şeyler atıştırmak için ideal.Bomonti sakinleri pek şanslıRezidanslar ve buralarda yaşayan expad'lar ve üniversiteli nüfus kuşkusuz Bomonti'nin son yıllarda önlenemez yükselişin nedeni. Sokakları sabahtan geceye hareketli ve cıvıl cıvıl. O yüzden mahallenin mekanı deyince birden fazla mekan öne çıkıyor. Hepsini sıralamak imkansız gibi. Ama en azından en popülerlerinde mola verebiliriz. O halde başlayalım...Isola Bomonti tam bir İtalyan trattoria'sı. Ama çok daha şıkı. Yine de o sıcaklıkta. Zaten menüde İtalyan lezzetleri başrolde. Sabah kahvaltı servisiyle açılıyor, gece müziğin sesinin yükselmesiyle eğlence biraz daha devam ediyor. Menü İtalyan dedim ama mücver gibi bizden lezzetler de yok değil. Dana kaburga ve çıtır kalamar da en çok sevilen lezzetleri. İster sabah kahvesine, ister öğlen ya da akşam yemeğine uğramak için ideal bir nokta. Tek başınıza gidip yiyip içip, takılabilirsiniz de. Yalnızlık çekmeyeceksiniz. Sosyalleşmek ya da bilgisayarınızı açıp çalışmak için biçilmiş kaftan...Dışarıdan bakınca Paris'te bir kafeyi andırıyor Batard. Hem dışarıdaki masaları hem iç dekorasyonuyla. Ama menüde bizden çok şey var. Yemeklerin tadı fine dining restoranı aratmıyor, hatta solluyor. Ama fiyatlar tam zıttı. Oldukça bütçe dostu. Üstelik mutfağın başında ülkenin en önemli şeflerinden Cihan Kıpçak ve Üryan Doğmuş var. Sırf bu iki ismin Bomonti'ye gelmesinden ötürü bile semt sakinleri çok şanslı. Zaten onlar da bu durumun farkında. Mekanı asla boş bırakmıyorlar. Bu nedenle de rezervasyon yaptırmakta fayda var. Ama uzun sosyalleşme masalarında tek kişi ya da iki kişi için her daim yer var. Gelelim menüye, patates püresi ve karamalize soğanla servis edilen ciğer pateye kim "Hayır" diyebilir ki. Daha alafranga ve İtalyan takılmak isteyenler içinse armut üzerinde servis edilen buratta peyniri var. Kuzu sırt, trüflü makarna, Aztek fasulye üstü kuzu sırt... Kısacası her damak zevkine hitap eden lezzetler menüde mevcut.Biraz tarih, biraz eğlence biraz da sosyalleşme diyoruz ve Bomonti'nin 1890 yılında kurulan bira fabrikasının ve bahçelerinin olduğu yere gidiyoruz. Bomontiada içerisinde Kiva, Babylon gibi pek çok mekan var. Geniş avluda zaman zaman sinema akşamları ve konserler de gerçekleşiyor. Ama adanın en popüleri The Populist. Günün her saati dolu oluyor. Özellikle dünya kupasının ve basketbol maçlarının olduğu günler neredeyse boş masa bulmak imkansız. Enerjisi her daim yüksek mekanlardan biri. Peki ama sosyalleşirken ne mi sipariş vermeli? Kokoreç pizetta'sı enfes. Brisket ve enginar dip de mahallelinin en sevdiği lezzetler.