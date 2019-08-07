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21. seçildi! İşte mucize ....

21. olarak adlandırılan tam bir şifacı. Son zamanlarda en sık duyduğumuz takviyelerinden biri olan mucize besin kimilerinin "" dediği spirulina aslında 1500'lü yıllardan beri tüketilen bir alg türü. Peki nelerdir? Şifacı besinlerden olan Spirulina nasıl tüketilir? Spirulina hangi hastalıklara faydalıdır? Spirulina zayıflatır mı? Gelin bakalım, hem toz hem de tablet olarak tüketilen bu besin nedir, ne değildir...

SELAHATTİN DÖNMEZ
SELAHATTİN DÖNMEZ Cumartesi Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2019 10:36 Güncelleme Tarihi: 7.8.2019 10:40
21. yüzyılın süper besini seçildi! İşte mucize besin spirulinanın faydaları....

Son zamanlarda farklı takviyelerine aşina hale geldik, bunlardan en çok adını duyuranlardan biri de . Adı spiral yapısından gelen spirulina 21. olarak tanıtılsa da yüzyıllar önce keşfedilmiş olan mavi yeşil alglerden bir yosun türü. İlk kez 1500'lü yıllarda Aztekler tarafından tüketildiği bilinen spirulina ile ilgili ilk bilimsel çalışmalar ve ticari kültürlerinin üretimi 1963 yılında Fransız Petrol Araştırma Enstitüsü tarafından yapıldı. Daha sonra NASA atronotlarına besin tableti yapılması amacıyla kullanılan bu alg dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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21. yüzyılın süper besini seçildi! İşte mucize besin spirulinanın faydaları....
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