21. yüzyılın süper besini seçildi! İşte mucize besin spirulinanın faydaları....

Son zamanlarda farklı besin takviyelerine aşina hale geldik, bunlardan en çok adını duyuranlardan biri de spirulina. Adı spiral yapısından gelen spirulina 21. yüzyılın süper besini olarak tanıtılsa da yüzyıllar önce keşfedilmiş olan mavi yeşil alglerden bir yosun türü. İlk kez 1500'lü yıllarda Aztekler tarafından tüketildiği bilinen spirulina ile ilgili ilk bilimsel çalışmalar ve ticari kültürlerinin üretimi 1963 yılında Fransız Petrol Araştırma Enstitüsü tarafından yapıldı. Daha sonra NASA atronotlarına besin tableti yapılması amacıyla kullanılan bu alg dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.