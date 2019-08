7/24 şehirde yaşam

GOMEZBARROS'TAN

BUGÜN NELER OLDU

Eataly Mutfak Atölyesi'nde İtalyan mutfağının en karakteristik tarifleri öğretilecek. Atölyeye katılanlar pizzanın doğduğu, mozzarellanın anavatanı Napoli'nin lezzet sırlarını da öğrenecek. Napoli usulü levrek, puttanesca, siyah zeytin, sarımsak ve domates soslu makarna ve Capri bölgesinden bademli ve çikolatalı kek listede yer alan yemeklerden birkaçı. 19.00-22.00 saatleri arasında gerçekleşecek atölyeye katılım ücreti 225 TL.Kuzguncuk'taki La Colina, büyüleyici Boğaz manzarasıyla öne çıkan bir restoran. Huzurlu saatler geçirmek, bir yandan da lezzetli yemekler yemek isteyenler burayı tercih ediyor. Menü, Türk ve dünya mutfağı lezzetlerinden oluşuyor. Önünde yer alan çim alan da gezip dolaşmak ve Instagram'da bol 'like' alacak fotoğraflar çektirmek için ideal.Ole Espana günleri kapsamında İspanyol mutfağının en güzel lezzetlerini İzaka Restaurant'da tadabilirsiniz. CVK Park Bosphorus İstanbul bünyesindeki restoranın İspanyol menüsünde Mayorka garlik soup (sarımsak çorbası) ve tigres (beşamelli midye) gibi yemekler bulunuyor.The House Hotel Karaköy'ün teras katındaki Kasa Lokanta&Bar'da çarşamba akşamları Küba geceleri gerçekleşiyor. Kübalı grup Cafecubano'nun performansı saat 20.00'de başlıyor.Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda konserler tüm hızıyla devam ediyor. Müzik tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği konserlerin bu haftaki konuklarından ilki Hadise. Konser hazırlıklarına aylar öncesinden başlayan şarkıcıya sahnede yurt dışından gelen 14 dansçı eşlik edecek. Konser boyunca altı ayrı kıyafet giyecek olan Hadise'nin konseri bugün saat 21.00'de. Linet ile Rubato'nun aynı sahneyi paylaşacağı konser ise 15 Ağustos Perşembe günü gerçekleşecek.Bu yıl 12. stüdyo albümü Kings Cross'u çıkaran Jay Jay Johanson, yeni albümün turnesi kapsamında IF Performance Hall Beşiktaş'ta konser verecek. Türkiye'de çok sevilen Johanson'ın konseri bugün.Datça Açıkhava Tiyatrosu, bugün çok sevilen bir ismi, Sibel Can'ı sahnesinde ağırlıyor. Saat 21.15'teki konserde Can sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirecekBodrum'da bayram happy hour partileri ile kutlanacak. Mandarin Oriental Bodrum'daki Kai Beach'te yarın Abdullah İnal performansı ile başlayacak partiler 13 Ağustos'ta Dicle Olcay ve 15 Ağustos'ta da İskender Paydaş ile devam edecek. 16 Ağustos Cuma akşamı Yol Project'in eğlenceli canlı performansının ardından 17 Ağustos Cumartesi akşamı ise Rafet El Roman Kai Beach sahnesinde olacak. Antalya'da da birçok otelde bayrama özel programlar hazırlandı. Belek'teki Gloria Hotels&Resorts'ta bayramın birinci günü Işın Karaca konseri var. İkinci günü ise Buray konser verecek.Türkiye'nin en genç caz festivali SunJazz, 24- 25 Ağustos'ta Çeşme, Alaçatı Beach Resort'ta gerçekleşecek. Cazın en belirgin özelliklerinden biri olan doğaçlamayı içeren her tür müziğe kucak açan festivalin ilk yılında Telvin, İlhan Erşahin's İstanbul Sessions, FOURinthePOCKET, Bebop Project, Sibel Köse, Gypsy Swing, Cereyanlı ve Su İdil sahne alıyor... Festivalin sürprizi ise çeşitli grupların sahnesine konuk olacak olan ünlü Fransız trompetçi Erik Truffaz.Bu yıl ilki gerçekleşecek Azmak Müzik Festivali'nde rock, pop ve rap müziğin sevilen isimleri konser verecek. Marmaris Saklıgöl'de 30 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek festivale katılacak isimler arasında Edis, Eypio, Can Gox, Baba Zula, Gripin ve Norm Ender de var. Festival katılımcılarının doğanın kalbinde vakit geçirme ve eğlence parkurlarında aktivitelere katılma şansları da var. Alanda kamp da kurulabiliyor.Kolombıyalı ünlü sanatçı Rafael Gomezbarros, We Forget to Think We Are Born isimli ülkemizdeki ilk kişisel sergisi için İstanbul'a geliyor. Sevil Dolmacı Art Consultancy'de 16. İstanbul Bienali'ne paralel olarak gerçekleşecek sergi, 9 Eylül'de açılıyor.Paradısos Sessions bugün 3 Pillie, Klan, Robotat ve Blast'ı Burgazada, Cennet Bahçesi'nde ağırlayacak. Konsere katılım ücretsiz.2 Bugün Bodrum Antik Tiyatro'da Sertab Erener konseri var. 21.15'teki konserin bilet fiyatı 83.25- 388.50 TL arasında değişiyor.3 Gülşen, bir kez daha Vadistanbul Jolly Joker sahnesine konuk oluyor. Konserin başlama saati 22.00.Moda Kayıkhane'de bu gece Queen grubunun solisti, efsanevi müzisyen Freddie Mercury'nin anısına gece düzenleniyor. 22.30'da başlayacak şova katılım ücreti ayakta 60 TL.Serdar Ortaç bu gece Sahne İstanbul'un Bodrum Türkbükü şubesinde sahneye çıkacak. Genel giriş 120 TL.