Tıkların ötesinden bildiriyorum

BUGÜN NELER OLDU

Tıklanma tartışmalarının alevlendiği, herkesin kendini listelerin kralı, kraliçesi ilan ettiği şu günlerde sansasyondan uzak, emin adımlarla müzik kariyerini şekillendiren genç isimleri hayranlıkla izliyorum. Kimi vokaliyle dikkat çekiyor kimi de müzikal donanımıyla. İki-üç günde milyonlarca tıklanmak değil, uzun yıllar hatırlanmak, müzik sektöründe bir yer edinmek istiyorlar. Onlar kimler mi? İşte son dönemde dikkatimi çeken isimlerden birkaçı.Ceren Gündoğdu türler arasında dans eden yorumuyla ilgiyi sonuna kadar hak edenlerden. Sesinin sınırlarını, gücünü biliyor, bu yüzden de onu dinlemek büyük keyif veriyor. Ben Hep Seni Sevdim bu yıl çıkardığı ilk single. Dün de Sağım Solum Aşk yayımlandı. Şarkıyı şöyle anlatıyor: "Bu şarkı güzel şeylerin ansızın kapıyı çalabileceğine dair olan inancını tazelemek isteyenlerin şarkısı. Bu şarkı güzel hissedenlerin etrafına da güzel hissettireceğini farkında olanların şarkısı!" Söz ve beste yine kendisine ait. Düzenlemeyi de Arel Koray Nalbant yapmış. Ceren en yakın arkadaşı olarak nitelendirdiği piyanoyla altı yaşında tanışmış. TRT İstanbul Hafif ve Caz Orkestrası ve CRR Caz Orkestrası gibi caz orkestralarında solist olarak görev alan Gündoğdu, Zorlu PSM prodüksiyonu olan Damdaki Kemancı müzikalinde de rol alıyor.Serra Arıtürk henüz 21 yaşında. İstanbullu. İlk single'ı Kendimi Bilmeden, geçen aylarda yayımladı. Sesi ve yorumu gerçekten güzel ama mutlaka vurgulamak gereken bir nokta daha var ki o da şarkının kendisine ait olması. Belli ki küçük yaşlarda eline aldığı gitarıyla yaptığı şarkıları ileride de sık sık dinleyeceğiz. Bu arada şarkının düzenlemesinde de genç prodüktörler arasında dikkat çeken isimlerden Osman Çetin'in imzası var. Sosyal medyada yayınladığı cover parçalarla dikkat çeken Serra, Boğaziçi Caz Korosu'nda da yer almış. Şu sıralar Acıbadem Üniversitesi Tıp Mühendisliği bölümünde eğitimine devam ediyor.Geçen aylarda ülkemize gelen Lost Frequencies (Felix De Laet) setinde bir Türk prodüktörün de şarkısına yer vermişti. Escape adlı şarkı 19 yaşındaki Derin İlter'e aitti. İstanbul'a gelmeden önce ünlü DJ kendisini aramış ve "Şarkını setimde çalacağım, istersen sen de gel" demişti. Derin o akşam setin arkasına geçti ve Felix ile birlikte şarkısını çaldı. O şarkı, geçen günlerde Found Frequencies etiketiyle yayımlandı. Londra'da makine mühendisliği eğitimi gören Derin, üç yıldır her gün neredeyse beş-altı saat çalışarak prodüksiyon yapıyor. Hedefi ileride Tomorrowland, Ultra gibi ünlü festivallerde sadece kendi parçalarından oluşan setler çalabilmek. Geleceği parlak olan genç prodüktörün ismini şimdilik bende saklı çok güzel projelerde duymaya devam edeceğiz.Besteci, söz yazarı, aranjör. Haliç Üniversitesi Konservatuvarı'nda Klasik Türk Müziği ve piyano eğitimi almış, bas gitar da çalıyor. Kısacası tam donanımlı bir müzisyen. Yayımladığı Delip Geçer isimli yeni şarkısında vokaliyle dikkat çeken Kadirhan Ayter şarkıda bir özlem hikayesi anlatıyor. Kadirhan'ın adını daha önce de duymuş olabilirsiniz. Kendisi, geçen yıl DJ/Prodüktör Tarık Sarul ile birlikte Herkes Kendi Kafasını Yaşıyor adlı bir parça yapmıştı.Son dönemde yaşanan rap tartışmalarını bir kenara bırakın ve Ben Büdü'ye kulak verin. Ben Büdü kim mi? Gerçek ismi Hasan. Edit'lerini paylaştığı Soundcloud hesabında kendisini şöyle tanıtıyor: ""Batı Trakyalı alternatif rap topluluğu 13 İhmal'in üyesi.. " Yeni bir isim değil, rap dünyasında saygın bir yere sahip. Batı Trakya'da yaşayan Ben Büdü'nün Yener Çevik ile işbirlikleri dikkat çekiyor. Rivayet odur ki bir yandan müzik yaparken bir yandan da köyünde çiftlik işleriyle uğraşıyor.