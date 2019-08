7/24 şehirde yaşam

FESTİVAL BİR BODRUM KLASİĞİ MÜZIK FESTİVALİ

Bodrum Müzik Festivali, 15. yılında önemli müzisyenleri ağırlamaya hazırlanıyor. 22 Ağustos'ta gerçekleşecek açılış konserinde festival tarihinde ilk kez bir kadın şef sahnede olacak. Nil Venditti yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası, Fazıl Say'a Beethoven'ın 3. Piyano Konçertosu'nda eşlik edecek.



FARKLI TÜRLERE SELAM

BU yıl ismindeki 'klasik' sözcüğü kaldırılan festival, tangodan elektronik müziğe farklı türlere de kapılarını açmaya devam ediyor. 24 Ağustos'taki Bir Tango Akşamı'nda 'akordeonun prensesi' unvanını taşıyan Letonyalı Ksenija Sidorova, Olten Filarmoni ve Finlandiyalı topluluk Svang Armonika Dörtlüsü dünya tangolarından oluşan repertuvarla sahnede olacak. Geçen yıl, ilk kez gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören Gece Konserleri bu yılda devam ediyor. Bu serinin 23 Ağustos saat 23.00'te The Marmara Bodrum'da gerçekleşecek ilk konserinde piyanist, besteci, tekno ve caz müzisyeni Francesco Tristano yer alıyor. Sanatçı, klasik ve elektronik müzik arasındaki yaratıcı kesişime odaklanışı ve bu kesişimi kendi evreninde birleştirerek dinleyicilere sunuşuyla günümüzde önemli bir referans haline geldi.



ROCK TATİLİ BAŞLADI

MILYONFEST Mersin/Erdemli 15 Ağustos Perşembe günü başladı. Hafta sonu da devam edecek festivalde bugün Şebnem Ferah, Manga, Halil Sezai, Umut Kuzey ve Sena Şener gibi isimler konser verecek. Yarın ise Duman, Selda Bağcan ve Flört sahneye çıkacak isimler arasında.

SANAT GÜNLERİ

CANLI sanat performansları ve sergiye ev sahipliği yapacak olan Colors Art festivali, 22 Ağustos Perşembe günü 20.00'deki açılış partisi ile başlayacak. Bodrum'daki Casa Hermanas ve Casa Dell'arte'ın ev sahipliği yaptığı festivale katılacak çağdaş sanatçılardan bazıları şöyle: David Doğan Levi, Çağla Ulusoy, Zeynep Tümertekin ve Lal Batman



KONSER

Denize sıfır sahne Setup yenilendi Adrenalin yüklü Bazzar Bir yerli bir yabancı İSTANBUL Boğazı manzaralı Feriye, sahnesini müziğin yükselen seslerine açıyor. Garanti BBVA işbirliğiyle hayata geçen proje kapsamında ilk olarak Tolga Böyük'ün projesi olarak 2010 yılında hayata geçen Islandman sahnede olacak. Konser 22 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak. İki yıl önce II (Venus) albümü ile müzikseverlerle buluşan Palmiyeler ise yüksek enerjili performanslarıyla 23 Ağustos Cuma günü saat 20.30'da Feriye'de olacak



SAAT 17.00'DE BULUŞALIM

"ZALIM olsan ne olur/Ne diyorsan emrin olur" diyerek hayatımıza giren, Edis konserlerinin sürpriz konuğu Aybüke Albere yarın Les Ottomans'ın içindeki Pür Bosphorus'ta happy hour'da sahneye çıkacak. Genç şarkıcı 17.00'de sahnede olacak



KONUK EDA BABA

Akmerkez Üçgen Teras'ta müzik ve sohbet dolu geceler devam ediyor. Grup Gündoğarken ile Yıldızlı Buluşmalar'ın 20 Ağustos Salı akşamı konuğu akustik sahnenin sevilen ismi Eda Baba olacak. Burhan Şeşen ve Gökhan Şeşen'in samimi hikayeleri şarkılara eşlik edecek. Ücretsiz etkinliğin başlama saati 20.00.



MEKAN SETUP YENİLENDİ

Kabataş? Setüstü'ndeki özellikle sabah ve akşamüstü buluşmalarının keyifli mekanı Setup yenilendi, daha şık, konforlu ve ferah bir görünüm kazandı. Mekanın menüsü de yenilendi. Yeni menünün başlangıçlar bölümü karides tempura, vişne soslu etli pazı, steak tartare gibi lezzetli seçeneklerden oluşuyor. Tatlılardan ise San Sebastian cheesecake'i mutlaka tadın.

ADRENALİN YÜKLÜ BAZZAR

CIRQUE du Soleil'in yeni gösterisi Bazzar, 21 Ağustos Çarşamba günü başlıyor. Gösteriler Hilltown Alışveriş Merkezi'nde 1 Eylül'e kadar sürecek. Yönetmenliğini ve yazarlığını Susan Gaudreau'nun, kreatif direktörlüğünü ise Samuel Chouniard'ın üstlendiği Bazzar'da yer çekimine meydan okunuyor. Bisiklet, ateş, maestro, ip ve trapez kategorilerinde ayrı ayrı sergilenecek olan 18 farklı şovla izleyicilerin nefesleri kesiliyor. Bazzar, kurulumu altı gün süren, 41 metre genişliğinde ve 19 metre yüksekliğindeki ikonik dev çadırda sergilenecek.



SİNEMA

VİZYONDAN ÖNCE

İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen İKSV Galaları'nda Quentin Tarantino'nun son filmi Once Upon A Time... In Hollywood / Bir Zamanlar... Hollywood'da, vizyona çıkmadan, 21 Ağustos Çarşamba 21.30'da Kadıköy Sineması'nda gösterilecek. Cannes'da Altın Palmiye için yarışan yapım, Quentin Tarantino'nun merakla ve heyecanla beklenen dokuzuncu filmi. Başta Leonardo DiCaprio ile Brad Pitt olmak üzere birçok Hollywood yıldızını bir araya getiren film, Tarantino filmlerinin alametifarikalarını da yeniden beyazperdeye getiriyor.

BİR YERLİ BİR YABANCI

Zorlu PSM Amfi'de açık hava film gösterimleri devam ediyor. 19 Ağustos Pazartesi günü Fransız filmi Comme un Lion gösterilecek. Mitri, 15 yaşında, Senegal'de futbol oynayan bir gençtir. Bir menajer onu keşfedince ailesi borca girip onu Paris'e gönderir. Ancak işler yolunda gitmez. Köyüne dönünce yaşayacağı utancı düşünen Mitri, uzun bir serüvene atılır. 20 Ağustos Salı günü ise Yeşilçam filmlerinden Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı'yı izleyebilirsiniz. Saat 20.00'de başlayan gösterimler ücretsiz gerçekleştiriliyor.

PEK YAKINDA

BEYOĞLU'NU ÇİÇEK KOKULARI SARACAK

Floralfest, üçüncü yılında Beyoğlu Belediyesi'nin desteğiyle İstanbul Tomtom'u mis kokulu bir bahçeye çevirmeye hazırlanıyor. Türkiye'nin ilham verici çiçek tasarımcılarını ve butik çiçekçilerini bir araya getiren festival, bu yıl çok popüler olan etnik tasarım konseptiyle çiçek tutkunlarını büyüleyecek. Floralfest'te, konsept çiçek tasarımlarından tadı damakta kalacak çiçekli tatlara, bitki özlü bakım ürünlerinden çiçekli aksesuarlara kısaca çiçek hakkında her şey yer alacak. 7-8 Eylül'deki Floralfest'te çiçeğe dair söyleşiler, çiçek atölyeleri ve canlı çiçek performansları da olacak

NOT DEFTERİ

1. DENIZ Seki ve Rafet El Roman, 22 Ağustos Perşembe günü Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek. Konserin başlama saati 21.00. Bilet fiyatları: 60-1000 TL.



2. ATA Demirer Gazinosu, yarın Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'na kurulacak. Gazinonun kapıları 21.00'de açılıyor. Merdiven bileti 162 TL.



3. EATALY Mutfak Atölyesi'nde bugün pizza yapımı öğretilecek. 19.00-22.00 saaatleri arasındaki atölyenin ücreti 195 TL.



4. EMRE Aydın bugün Dorock XL Kadıköy'de konser verecek. 22.30'da başlayacak konserin bilet fiyatı 55 TL.



5. RUBATO yarın 21.00'de Alaçatı Jolly Joker'de sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 113 TL