Modakazanı

DIET PRADA'YA NE OLACAK?

Instagram'ın en iddialı hesabı hiç kuşkusuz 2014 yılında Tony Liu ve Lindsay Schuyler tarafından kurulan Diet Prada. Timur Emek skandalını da ortaya çıkaran ve dünyanın dört bir yanında 1.5 milyon takipçisi olan bu hesabın bir sonraki adımının ne olacağı konuşuluyor. Bir haber sitesi, ya da televizyon programına dönmesi için dünyanın dört bir yanından yatırımcılar iki kurucunun peşinden koşuyor.

KEFİYE TREND OLDU

Filistin direnişinin en önemli sembollerinden biri olan erkeklerin başına bağlanan uçları püsküllü örtü moda dünyasının yeni trendlerinden biri haline geldi. İpek ve pamuktan yapılan kefiyenin desenleri arka arkaya moda tasarımcıları tarafından kullanılmaya başlandı. Bunların sonuncusu da lüks moda markası Cecilie Copenhagen. Boohoo ve Asos gibi markaların da aynı desenleri kullanması üzerine bir direniş sembolünün bu şekilde kullanımasına en çok Filistin halkı tepki gösterdi.



VERSACE KRİZ YARATTI

Gün geçmiyor ki moda dünyasının önemli markalarından biri kültürel ya da etik bir hata yapmasın... Bunun son örneği de İtalyan modaevi Versace oldu. Markanın üzerinde ülkeler ve başkentlerinin yazılı olduğu t-shirt serisi skandala neden oldu. Tişörtlerde Hong Kong ve Macao'nun başkentleri olan bağımsız birer devlet gibi gösteriliyor oluşuna Çin sert tepki gösterdi. "Çin'e bağlı toprakların ayrı ülkeler olarak gösterilmesi kabul edilemez" diyeren Çin'e markanın kreatif direktörü Donatella Versace resmi bir özürle yanıt verdi.