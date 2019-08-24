Bu müzik festivalinin dress-code’u var

Hep müzik festivallerinden doğal stil trendlerini paylaşıyoruz bu sayfada. Bu sefer ise kendisine ait bir dress-code'u olan bir müzik festivalinden bahsedeceğiz. Türkiye'nin ilk dress-code'lu festivali olma özelliğine sahip İstanbul Moda ve Müzik Festivali, bugün The New Black temasıyla KüçükÇiftlik Park'ta... Festivalde sahne alacak şarkıcıları bir yana bırakıyorum ancak moda konusunda da insanın içini açan yenilikçi bir platform olduğundan söz edebilirim. Festivalde bu sene Moda Tasarımcıları Derneği ile özel bir işbirliği gerçekleştiriliyor. Festival alanında yer alan Ttasarımcılar Sokağı'nda Tuğçe Özocak, Selen Akyüz, Niyazi Erdoğan, Emre Pakel, Önder Özkan gibi birçok genç tasarımcının koleksiyonlarından parçalar satın alabileceksiniz.

CEKETLERİ MODİFİYE EDİN

Festival katılımcıları moda tasarımcısı Zeynep Tosun ile denim ceketlerini modifiye ederek kişisel tarzlarını yansıtma imkanı bulurken, koreograf Zeynep Arkök ile model gibi yürümeyi öğrenecek. Ayrıca Banu Bölen moderatörlüğünde Özgür Masur, Özlem Kaya, Tamer Yılmaz ve Ali Kalyoncu ile özel konuşmalar gerçekleştirilecek.