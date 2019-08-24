El yapımı silahlar suçları körüklüyor

BUGÜN NELER OLDU

Batı Afrika ülkesi Gana'da bireysel silahlanma tartışmaları çok farklı bir alanda ilerliyor. İngiltere'den 1957'de bağımsızlığını kazanan ve 1992'de demokrasiye geçen 25.5 milyon nüfuslu Gana'da el yapımı silahlar nedeniyle şiddetin önüne geçilemiyor. Ülkedeki demirciler silah yapmak konusunda küresel çaptaki silah şirketlerinin kalitesine ulaşmış durumda. Araştırmalara göre Gana genelinde her yıl 200 binden fazla el yapımı silah piyasaya sürülüyor. Tanesi dokuz dolardan satılan silahları genellikle çeteler alıyor. Ardından bu silahları cinayetlerde, soygunlarda, adam kaçırmada kullanıyorlar. Ülkede işlenen sokak suçlarının yüzde 90'ında kullanılan silahların el yapımı olduğu biliniyor. Demirciler, avuç içine bile sığan küçük tabancalardan, kalaşnikof gibi ağır makineli tüfeklere kadar birçok farklı silahı yapabiliyor.