Farklı ülkeler bambaşka gündemler

Dünyada lüks tüketimin akıl almaz boyutlarda yükselişi ve israfın artışı ikinci el modasının giderek yayılmasına neden oluyor. Öyle ki Finlandiya, İsveç, ABD, Avustralya gibi birçok ülkede ikinci el piyasası günden güne alanını genişletiyor. Öte yandan Gana'da üretilen el yapımı silahlardan dolayı bireysel silahlanma tartışmaları farklı bir boyuta taşınmış durumda. Hazırsanız hızlandırılmış bir dünya turuna çıkıyoruz...

İKİNCİ EL FURYASI YAYILIYOR

Dünya genelinde lüks tüketim yıllık 250 milyar dolara yükseldi. Ya da israfın bir diğer göstergesi olarak her yıl görüntüleri çirkin diye iki milyar ton gıda çöpe atılıyor. Birileri ise bu sürekli tüketimin önüne geçmek için kolları sıvadı. İkinci el modası birçok ülkede hızla yayılıyor. Dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan İsveç'te örneğin ikinci el alışveriş merkezi açıldı. Dünyada ilk olma özelliğini taşıyan alışveriş merkezinde geri dönüşüm ile elde edilen ürünleri satan dükkanlar çoğunlukta. Başkent Stockholm'deki alışveriş merkezinin adı ReTuna. Kıyafetten mobilyaya, süs eşyalarından ev aletlerine kadar birçok ikinci el ürünün satıldığı alışveriş merkezinde 15 dükkan var. Alışveriş merkezini kuran Anna Bergstrom, "Çocuklarıma iyi örnek olmak ve gezegenimizi yok etmemek istiyordum. Aklıma böyle bir fikir geldi. Kısa sürede hayata geçirdim ve bu sonuca ulaştık. Şimdilerde 1 milyon dolarlık bir ciro var" diyor. Dünyanın en mutlu ve refah seviyesi en yüksek ülkeleri listelerinde sürekli en üst sıralarda yer alan Finlandiya da ikinci el ürünlere yeterince önem verenlerden.

ÇEVREYİ KORUMA ÖN PLANDA

Hatta 5.5 milyon nüfuslu ülkenin birçok bölgesinde öncelik kullanılmış ürünlere veriliyor. Başkent Helsinki'de çok sayıda ikinci el ürünler satan dükkan bulunuyor. Finlandiya'daki ikinci el furyasına yerel dilde "Kierratyskeskus" deniliyor. Finlandiya halkının ikinci el eşyalara bu denli önem vermesinin en önemli sebeplerinden biri çevreyi düşünmeleri. "Ne kadar çok üretim ve tüketim, o kadar çok kirlilik demek" diyorlar. Bu nedenle evlerine ya da üstlerine yeni bir ürün alacakları zaman soluğu ilk önce ikinci el satan dükkanlarda alıyorlar, ya da ellerindeki ürünleri tamamen kullanılmaz hale gelene kadar kullanıyorlar. İkinci ele önem veren diğer ülkeler ise şöyle: Avustralya'da Reversegarbage akımı var. ABD'de ReUse Center merkezleri giderek çoğalıyor. İngiltere'de de Re-use dükkanları açılıyor.