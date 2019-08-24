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değiller kıyafetlerini empoze ediyorlar

Bir sosyal medya fenomeninin büyük bir yatırımla kendi moda markasını kurmasını moda tasarımcısı ile masaya yatırdık. Masur, “Tasarım dili olmadan ve kıyafet empoze ederek olunamaz. Moda dünyasında pop bir dönem yaşıyoruz” diyor ve ekliyor “Geçici bir dönem”...

İDİL DEMİREL
İDİL DEMİREL Cumartesi Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 24.8.2019 08:18 Güncelleme Tarihi: 24.8.2019 08:51
Tasarımcı değiller kıyafetlerini empoze ediyorlar

Geçtiğimiz hafta moda arenasında en çok konuşulan kişi soyal medya fenomeni Arielle Charnas oldu... Something Navy isimli hesabıyla tanınan Charnas, kendi moda markasını kurmak için 10 milyon dolar yatırım aldı. Yatırımı yapan, Tommy Hilfiger ve Michael Kors'u da maddi olarak destekleyen Silas Chou'ydu. Chou'nun bu yatırımla ilgili olarak "Önemli olan hazırlanan ürünün belirli bir hedef kitleye ulaşması ve satılabilmesi. Bunun için illa ki olmaya gerek yok. Ralph Lauren de Tommy Hilfiger da tasarımcı değildir" sözleri yılladır moda dünyasında yer alan bir tartışmanın fitilini yeniden ateşledi: "Moda tasarımcısı kimdir?" ve "Sadece belirli bir çevre ve pazarlama ağı sizin bir tasarımcı olarak anılmanız için yeterli midir?". Biz de bu konuyu Türkiye'de bu konu üzerine en rahatlıkla görüş bildirecek kişilerden biri olan Moda Tasarımcıları Derneği Eşbaşkanı 'a sorduk. Üniversitede moda tasarım dersleri veren ve Marmara Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü'nden mezun olan Masur bakın neler söyledi bu konu hakkında:

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Tasarımcı değiller kıyafetlerini empoze ediyorlar
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