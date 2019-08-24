Tasarımcı değiller kıyafetlerini empoze ediyorlar

Geçtiğimiz hafta moda arenasında en çok konuşulan kişi soyal medya fenomeni Arielle Charnas oldu... Something Navy isimli hesabıyla tanınan Charnas, kendi moda markasını kurmak için 10 milyon dolar yatırım aldı. Yatırımı yapan, Tommy Hilfiger ve Michael Kors'u da maddi olarak destekleyen Silas Chou'ydu. Chou'nun bu yatırımla ilgili olarak "Önemli olan hazırlanan ürünün belirli bir hedef kitleye ulaşması ve satılabilmesi. Bunun için illa ki tasarımcı olmaya gerek yok. Ralph Lauren de Tommy Hilfiger da tasarımcı değildir" sözleri yılladır moda dünyasında yer alan bir tartışmanın fitilini yeniden ateşledi: "Moda tasarımcısı kimdir?" ve "Sadece belirli bir çevre ve pazarlama ağı sizin bir tasarımcı olarak anılmanız için yeterli midir?". Biz de bu konuyu Türkiye'de bu konu üzerine en rahatlıkla görüş bildirecek kişilerden biri olan Moda Tasarımcıları Derneği Eşbaşkanı Özgür Masur'a sorduk. Üniversitede moda tasarım dersleri veren ve Marmara Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü'nden mezun olan Masur bakın neler söyledi bu konu hakkında: